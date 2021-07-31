В Госдуме заявили об угрозе "духу Женевы" в отношениях России и США
Депутат Панина: антироссийские настроения в США мешают сотрудничеству с Россией
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Позитивная оценка, которую американский лидер Джо Байден дал прошедшим в Женеве переговорам с Россией, обнадеживает, однако негативный настрой к РФ и новые нападки создать угрозу для конструктивного "духа Женевы", сказала РИА Новости депутат Госдумы Елена Панина.
В Женеве 28 июля прошли консультации России и США по стратегической стабильности. Встреча прошла в развитие договоренностей президентов двух стран начать комплексный диалог по тематике стратегической стабильности. Российскую межведомственную делегацию возглавлял замглавы МИД РФ Сергей Рябков, американскую - первая замгоссекретаря Уэнди Шерман. По итогам госдеп США сообщил, что прошедшие консультации были профессиональными и содержательными. Стороны договорились в конце сентября вновь встретиться для обсуждения стратегической стабильности, а до этого времени также запланированы неформальные консультации.
"Новые нападки на "Северный поток — 2" в конгрессе США, очередная серия обвинений во вмешательстве в американские выборы, санкционная истерия вокруг Крыма не прибавляют устойчивости архитектуре глобальной безопасности", - подчеркнула Панина.
Она отметила важность обсуждения вопросов стратегической стабильности и добавила, что важно работать над проблемой в рамках улучшения российско-американских отношений
"Отрадно, что вопросы стратегической стабильности начали обсуждаться. Однако их нельзя будет урегулировать вне комплексных решений по всей повестке российско-американских отношений ", - заключила Панина.