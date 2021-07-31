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В Госдуме заявили об угрозе "духу Женевы" в отношениях России и США

В Госдуме заявили об угрозе "духу Женевы" в отношениях России и США - РИА Новости, 31.07.2021

В Госдуме заявили об угрозе "духу Женевы" в отношениях России и США

Позитивная оценка, которую американский лидер Джо Байден дал прошедшим в Женеве переговорам с Россией, обнадеживает, однако негативный настрой к РФ и новые... РИА Новости, 31.07.2021

2021-07-31T17:56

2021-07-31T17:56

2021-07-31T17:56

политика

сша

женева (город)

джо байден

елена панина

северный поток — 2

россия

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Позитивная оценка, которую американский лидер Джо Байден дал прошедшим в Женеве переговорам с Россией, обнадеживает, однако негативный настрой к РФ и новые нападки создать угрозу для конструктивного "духа Женевы", сказала РИА Новости депутат Госдумы Елена Панина.В Женеве 28 июля прошли консультации России и США по стратегической стабильности. Встреча прошла в развитие договоренностей президентов двух стран начать комплексный диалог по тематике стратегической стабильности. Российскую межведомственную делегацию возглавлял замглавы МИД РФ Сергей Рябков, американскую - первая замгоссекретаря Уэнди Шерман. По итогам госдеп США сообщил, что прошедшие консультации были профессиональными и содержательными. Стороны договорились в конце сентября вновь встретиться для обсуждения стратегической стабильности, а до этого времени также запланированы неформальные консультации."Новые нападки на "Северный поток — 2" в конгрессе США, очередная серия обвинений во вмешательстве в американские выборы, санкционная истерия вокруг Крыма не прибавляют устойчивости архитектуре глобальной безопасности", - подчеркнула Панина.Она отметила важность обсуждения вопросов стратегической стабильности и добавила, что важно работать над проблемой в рамках улучшения российско-американских отношений"Отрадно, что вопросы стратегической стабильности начали обсуждаться. Однако их нельзя будет урегулировать вне комплексных решений по всей повестке российско-американских отношений ", - заключила Панина.

https://ria.ru/20210731/potok-1743733665.html

https://ria.ru/20210731/dipmissii-1743753734.html

сша

женева (город)

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, сша, женева (город), джо байден, елена панина, северный поток — 2, россия