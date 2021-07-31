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В Эстонии прошел ежегодный слет ветеранов СС
В Эстонии прошел ежегодный слет ветеранов СС - РИА Новости, 31.07.2021
В Эстонии прошел ежегодный слет ветеранов СС
В местечке Синимяэ на северо-востоке Эстонии прошел ежегодный сбор ветеранов 20-й дивизии СС, признанной преступной организацией по решению Нюрнбергского... РИА Новости, 31.07.2021
2021-07-31T21:44
2021-07-31T22:13
в мире
эстония
вторая мировая война (1939-1945)
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ХЕЛЬСИНКИ, 31 июл — РИА Новости. В местечке Синимяэ на северо-востоке Эстонии прошел ежегодный сбор ветеранов 20-й дивизии СС, признанной преступной организацией по решению Нюрнбергского трибунала.Как сообщил портал эстонского телерадиовещания ERR, на мероприятии собралось около двухсот человек. "Они возложили цветы и зажгли свечи у мемориала Эстонского легиона. После завершения официальной части участники мероприятия отправились в Синимяэский военный музей", — говорится в сообщении.Летом 1944 года под Синимяэ шли ожесточенные бои. Здесь наступление советских войск сдерживали гитлеровские войска, в том числе сформированная в том же году 20-я (первая эстонская) добровольческая пехотная дивизия СС. Потери убитыми и ранеными с обеих сторон составили около 200 тысяч человек. На кладбище в Синимяэ также захоронены более 17 тысяч советских воинов, погибших в годы войны.Во время Второй мировой войны в рядах гитлеровской армии воевали около 80 тысяч эстонцев, еще три тысячи добровольцев участвовали в боях против советских войск в рядах финской армии. Более 30 тысяч эстонцев сражались с фашистами в составе Эстонского стрелкового корпуса Красной армии.Российский МИД неоднократно выступал с осуждением слетов в Синимяэ, называя их продолжением попыток прославления нацистов и их пособников, в том числе под видом реализации права на свободу мнений. В ведомстве выражали сожаление по поводу того, что подобные мероприятия проходят в государстве — члене ЕС.
https://ria.ru/20210614/galichina-1736907753.html
https://ria.ru/20200916/bastrykin-1577302863.html
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в мире, эстония, вторая мировая война (1939-1945)
21:44 31.07.2021 (обновлено: 22:13 31.07.2021)
 
В Эстонии прошел ежегодный слет ветеранов СС

Ежегодный слет ветеранов СС в Эстонии собрал около двухсот человек

© Sputnik / Елена ВальмеЦеремония в Синимяэ в память 20-й дивизии Ваффен-СС
Церемония в Синимяэ в память 20-й дивизии Ваффен-СС - РИА Новости, 1920, 31.07.2021
© Sputnik / Елена Вальме
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 31 июл — РИА Новости. В местечке Синимяэ на северо-востоке Эстонии прошел ежегодный сбор ветеранов 20-й дивизии СС, признанной преступной организацией по решению Нюрнбергского трибунала.
Как сообщил портал эстонского телерадиовещания ERR, на мероприятии собралось около двухсот человек.
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"Они возложили цветы и зажгли свечи у мемориала Эстонского легиона. После завершения официальной части участники мероприятия отправились в Синимяэский военный музей", — говорится в сообщении.
Летом 1944 года под Синимяэ шли ожесточенные бои. Здесь наступление советских войск сдерживали гитлеровские войска, в том числе сформированная в том же году 20-я (первая эстонская) добровольческая пехотная дивизия СС. Потери убитыми и ранеными с обеих сторон составили около 200 тысяч человек. На кладбище в Синимяэ также захоронены более 17 тысяч советских воинов, погибших в годы войны.
Во время Второй мировой войны в рядах гитлеровской армии воевали около 80 тысяч эстонцев, еще три тысячи добровольцев участвовали в боях против советских войск в рядах финской армии. Более 30 тысяч эстонцев сражались с фашистами в составе Эстонского стрелкового корпуса Красной армии.
Российский МИД неоднократно выступал с осуждением слетов в Синимяэ, называя их продолжением попыток прославления нацистов и их пособников, в том числе под видом реализации права на свободу мнений. В ведомстве выражали сожаление по поводу того, что подобные мероприятия проходят в государстве — члене ЕС.
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В миреЭстонияВторая мировая война (1939-1945)
 
 
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