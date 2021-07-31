https://ria.ru/20210731/ss-1743806507.html

В Эстонии прошел ежегодный слет ветеранов СС

В Эстонии прошел ежегодный слет ветеранов СС - РИА Новости, 31.07.2021

В Эстонии прошел ежегодный слет ветеранов СС

В местечке Синимяэ на северо-востоке Эстонии прошел ежегодный сбор ветеранов 20-й дивизии СС, признанной преступной организацией по решению Нюрнбергского... РИА Новости, 31.07.2021

2021-07-31T21:44

2021-07-31T21:44

2021-07-31T22:13

в мире

эстония

вторая мировая война (1939-1945)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155697/24/1556972444_0:219:1000:782_1920x0_80_0_0_abd8315416f5d8ced21016ff18e42f4f.jpg

ХЕЛЬСИНКИ, 31 июл — РИА Новости. В местечке Синимяэ на северо-востоке Эстонии прошел ежегодный сбор ветеранов 20-й дивизии СС, признанной преступной организацией по решению Нюрнбергского трибунала.Как сообщил портал эстонского телерадиовещания ERR, на мероприятии собралось около двухсот человек. "Они возложили цветы и зажгли свечи у мемориала Эстонского легиона. После завершения официальной части участники мероприятия отправились в Синимяэский военный музей", — говорится в сообщении.Летом 1944 года под Синимяэ шли ожесточенные бои. Здесь наступление советских войск сдерживали гитлеровские войска, в том числе сформированная в том же году 20-я (первая эстонская) добровольческая пехотная дивизия СС. Потери убитыми и ранеными с обеих сторон составили около 200 тысяч человек. На кладбище в Синимяэ также захоронены более 17 тысяч советских воинов, погибших в годы войны.Во время Второй мировой войны в рядах гитлеровской армии воевали около 80 тысяч эстонцев, еще три тысячи добровольцев участвовали в боях против советских войск в рядах финской армии. Более 30 тысяч эстонцев сражались с фашистами в составе Эстонского стрелкового корпуса Красной армии.Российский МИД неоднократно выступал с осуждением слетов в Синимяэ, называя их продолжением попыток прославления нацистов и их пособников, в том числе под видом реализации права на свободу мнений. В ведомстве выражали сожаление по поводу того, что подобные мероприятия проходят в государстве — члене ЕС.

https://ria.ru/20210614/galichina-1736907753.html

https://ria.ru/20200916/bastrykin-1577302863.html

эстония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, эстония, вторая мировая война (1939-1945)