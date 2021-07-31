https://ria.ru/20210731/smartfon-1743716700.html
Эксперт рассказала, как распознать фальшивые деньги с помощью телефона
Эксперт рассказала, как распознать фальшивые деньги с помощью телефона - РИА Новости, 31.07.2021
Эксперт рассказала, как распознать фальшивые деньги с помощью телефона
Проверить подлинность денежных купюр можно через специальные мобильные приложения, рассказал агентству “Прайм" специалист по тестированию мессенджера Gem4me... РИА Новости, 31.07.2021
2021-07-31T03:14
2021-07-31T03:14
2021-07-31T10:58
общество
технологии
деньги
россия
анастасия ильичева
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Проверить подлинность денежных купюр можно через специальные мобильные приложения, рассказал агентству “Прайм" специалист по тестированию мессенджера Gem4me Анастасия Ильичева.“Так, в России успешно используется приложение Центробанка “Банкноты Банка России”. Оно не определяет подлинность купюры автоматически с помощью камеры, но дает список признаков и указывает на то, что нужно проверить”, - сообщила эксперт.Пользователь может самостоятельно проверить банкноту на подлинность через интерфейс программы.В качестве аналога предлагается приложение “Сканер фальшивых денег”. Данный софт может проверять не только рубли, но и доллары, и евро.Для проверки нужно навести камеру смартфона на купюру и дождаться реакции программы, которая даст положительный или отрицательный ответ о подлинности денег.Проверить купюры также можно с помощью приложения “Помощник проверки долларов”. В этом случае каждая банкнота “пробиваются” по базе данных, что потребует определенной сноровки от пользователя.“Но ответ о подлинности программа дает однозначно, что гарантирует: у вас на руках настоящая валюта, а не подделка”, - отметила Ильичева.
https://ria.ru/20210622/moshenniki-1738011565.html
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общество, технологии, деньги, россия, анастасия ильичева
03:14 31.07.2021 (обновлено: 10:58 31.07.2021)
Эксперт рассказала, как распознать фальшивые деньги с помощью телефона
IT-специалист Ильичева рассказала, как распознать фальшивые деньги с помощью смартфона
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости.
Проверить подлинность денежных купюр можно через специальные мобильные приложения, рассказал агентству “Прайм"
специалист по тестированию мессенджера Gem4me Анастасия Ильичева
.
“Так, в России
успешно используется приложение Центробанка “Банкноты Банка России”. Оно не определяет подлинность купюры автоматически с помощью камеры, но дает список признаков и указывает на то, что нужно проверить”, - сообщила эксперт.
Пользователь может самостоятельно проверить банкноту на подлинность через интерфейс программы.
В качестве аналога предлагается приложение “Сканер фальшивых денег”. Данный софт может проверять не только рубли, но и доллары, и евро.
Для проверки нужно навести камеру смартфона на купюру и дождаться реакции программы, которая даст положительный или отрицательный ответ о подлинности денег.
Проверить купюры также можно с помощью приложения “Помощник проверки долларов”. В этом случае каждая банкнота “пробиваются” по базе данных, что потребует определенной сноровки от пользователя.
“Но ответ о подлинности программа дает однозначно, что гарантирует: у вас на руках настоящая валюта, а не подделка”, - отметила Ильичева.