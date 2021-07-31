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В Сочи встретили награжденную орденом "Родительская слава" семью Гавриленко
В Сочи встретили награжденную орденом "Родительская слава" семью Гавриленко - РИА Новости, 31.07.2021
В Сочи встретили награжденную орденом "Родительская слава" семью Гавриленко
Награжденная орденом "Родительская слава" многодетная семья Гавриленко из города Надым, которой президент России Владимир Путин пообещал хороший отдых в Сочи, в РИА Новости, 31.07.2021
2021-07-31T16:31
2021-07-31T16:31
общество
краснодарский край
сочи
надым
владимир путин
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СОЧИ, 31 июл – РИА Новости. Награжденная орденом "Родительская слава" многодетная семья Гавриленко из города Надым, которой президент России Владимир Путин пообещал хороший отдых в Сочи, в настоящее время находится в городе-курорте, где им подготовили "очень насыщенную" программу, сообщает пресс-служба городской администрации."Для этой семьи по поручению главы города мы подготовили очень насыщенную и интересную программу", - приводятся в сообщении слова начальника управления по вопросам семьи и детства администрации Сочи Нонны Кардава.Отмечается, что семья, в которой восемь детей, уже успела прогуляться в Красной Поляне, посетить парк "Ривьера", где в день рождения одной из дочерей был вручен букет цветов. По информации городской администрации, после отдыха в Сочи семья продолжит путешествие по Черноморскому побережью по Краснодарского края.Первого июня во время онлайн-встречи с семьями, награжденными орденом "Родительская слава", Путин пообщался с многодетной семьей Гавриленко из Надыма, которая рассказала о планах отправиться на автомобиле за 5 тысяч километров в Краснодарский край. Путин предложил "сесть всей семьей на самолет, спокойно прилететь в Сочи", и пообещал, что им будет "организован хороший отдых".
https://ria.ru/20200826/semya-1576333412.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210727/mnogodetnye-1743050804.html
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общество, краснодарский край, сочи, надым, владимир путин
16:31 31.07.2021
 
В Сочи встретили награжденную орденом "Родительская слава" семью Гавриленко

В Сочи рассказали об отдыхе награжденной орденом "Родительская слава" многодетной семьи из Надыма

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСочи
Сочи - РИА Новости, 1920, 31.07.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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СОЧИ, 31 июл – РИА Новости. Награжденная орденом "Родительская слава" многодетная семья Гавриленко из города Надым, которой президент России Владимир Путин пообещал хороший отдых в Сочи, в настоящее время находится в городе-курорте, где им подготовили "очень насыщенную" программу, сообщает пресс-служба городской администрации.
"Для этой семьи по поручению главы города мы подготовили очень насыщенную и интересную программу", - приводятся в сообщении слова начальника управления по вопросам семьи и детства администрации Сочи Нонны Кардава.
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Глава ЯНАО вручил многодетной семье ключи от автомобиля
Отмечается, что семья, в которой восемь детей, уже успела прогуляться в Красной Поляне, посетить парк "Ривьера", где в день рождения одной из дочерей был вручен букет цветов. По информации городской администрации, после отдыха в Сочи семья продолжит путешествие по Черноморскому побережью по Краснодарского края.
Первого июня во время онлайн-встречи с семьями, награжденными орденом "Родительская слава", Путин пообщался с многодетной семьей Гавриленко из Надыма, которая рассказала о планах отправиться на автомобиле за 5 тысяч километров в Краснодарский край. Путин предложил "сесть всей семьей на самолет, спокойно прилететь в Сочи", и пообещал, что им будет "организован хороший отдых".
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ОбществоКраснодарский крайСочиНадымВладимир Путин
 
 
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