https://ria.ru/20210731/semya-1743781564.html

В Сочи встретили награжденную орденом "Родительская слава" семью Гавриленко

В Сочи встретили награжденную орденом "Родительская слава" семью Гавриленко - РИА Новости, 31.07.2021

В Сочи встретили награжденную орденом "Родительская слава" семью Гавриленко

Награжденная орденом "Родительская слава" многодетная семья Гавриленко из города Надым, которой президент России Владимир Путин пообещал хороший отдых в Сочи, в РИА Новости, 31.07.2021

2021-07-31T16:31

2021-07-31T16:31

2021-07-31T16:31

общество

краснодарский край

сочи

надым

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595552972_0:271:3077:2002_1920x0_80_0_0_7b07660e089cc37db2739fc67dfc6816.jpg

СОЧИ, 31 июл – РИА Новости. Награжденная орденом "Родительская слава" многодетная семья Гавриленко из города Надым, которой президент России Владимир Путин пообещал хороший отдых в Сочи, в настоящее время находится в городе-курорте, где им подготовили "очень насыщенную" программу, сообщает пресс-служба городской администрации."Для этой семьи по поручению главы города мы подготовили очень насыщенную и интересную программу", - приводятся в сообщении слова начальника управления по вопросам семьи и детства администрации Сочи Нонны Кардава.Отмечается, что семья, в которой восемь детей, уже успела прогуляться в Красной Поляне, посетить парк "Ривьера", где в день рождения одной из дочерей был вручен букет цветов. По информации городской администрации, после отдыха в Сочи семья продолжит путешествие по Черноморскому побережью по Краснодарского края.Первого июня во время онлайн-встречи с семьями, награжденными орденом "Родительская слава", Путин пообщался с многодетной семьей Гавриленко из Надыма, которая рассказала о планах отправиться на автомобиле за 5 тысяч километров в Краснодарский край. Путин предложил "сесть всей семьей на самолет, спокойно прилететь в Сочи", и пообещал, что им будет "организован хороший отдых".

https://ria.ru/20200826/semya-1576333412.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210727/mnogodetnye-1743050804.html

краснодарский край

сочи

надым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, краснодарский край, сочи, надым, владимир путин