https://ria.ru/20210731/schaste-1743662978.html

Социалистическая благодать. Почему американцы — не самая счастливая нация

Социалистическая благодать. Почему американцы — не самая счастливая нация - РИА Новости, 31.07.2021

Социалистическая благодать. Почему американцы — не самая счастливая нация

Прошлый год официально признали самым напряженным в новейшей истории человечества — в 2020-м 40 процентов взрослого населения находились в состоянии стресса... РИА Новости, 31.07.2021

2021-07-31T08:00

2021-07-31T08:00

2021-07-31T09:15

сша

оон

норвегия

финляндия

дания

россия

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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости, Софья Мельничук. Прошлый год официально признали самым напряженным в новейшей истории человечества — в 2020-м 40 процентов взрослого населения находились в состоянии стресса большую часть дня. К таким выводам пришли социологи института Gallup. Их предвосхитил ежегодный отчет под эгидой ООН о мировом счастье. О чем там речь — в материале РИА Новости.Пандемия не помехаСамые счастливые люди — в Финляндии. Почти так же себя ощущают жители других стран так называемого скандинавского социализма — исландцы, датчане, швейцарцы, голландцы, шведы. Интересно, что немцы на этот раз оказались счастливее норвежцев, вопреки коронакризису совершив рывок с 15-го на седьмое место.Этот рейтинг составляют с 2012-го, однако измерять счастье пытались и раньше. Идея пришла из небольшого королевства, затерянного в Гималайских горах, — Бутана, где пытались рассчитать "валовое национальное счастье". У ООН шесть критериев: ВВП на душу населения, продолжительность жизни, свобода выбора, соцподдержка, щедрость и отсутствие коррупции. Респондентов просят оценить по шкале от одного до десяти, насколько они свободны, чувствуют ли поддержку государства, считают ли себя щедрыми.Финляндия на первом месте четвертый год подряд. Исландия поднялась с четвертого на второе место, а Норвегия опустилась с пятого на восьмое. Сильные позиции скандинавов не удивляют социологов: страны Северной Европы всегда отличались доверительными отношениями между обществом и государством. И это стало одним из главных факторов успешной борьбы с эпидемией. Власти эффективно сдерживали распространение коронавируса: в Финляндии, к примеру, один из самых низких показателей смертности.На самом деле тут надо учитывать многое: средний возраст населения, климат, неравенство в обществе, опыт предыдущих эпидемий. Так, в Восточной Азии, где и до этого случались вспышки, с коронавирусом справлялись лучше. И вот результат: по уровню счастья Китай с 69-го поднялся на 52-е место, Япония — с 50-го на 40-е.В докладе отмечается, что локдауны и ограничительные меры оказали колоссальное влияние на благополучие работников организаций. Это неудивительно. Любопытно другое: счастливые сотрудники на 13 процентов продуктивнее. И речь не только о зарплате, но и об отношениях в коллективе и чувстве общности.Выводы социологов внушают оптимизм. Счастье удержало позиции, пандемия незначительно повлияла на степень удовлетворенности людей жизнью по всему миру.Секрет счастьяВ датском языке есть два слова для обозначения счастья. "Lykke" — нечто неуловимое, ощущение, которое возникает в особые моменты. "Glad" более приземленное — удовлетворение обычным днем, когда ничего особенного не происходит. И для многих датчан быть счастливым — это образ мышления и выбор, а не попытки достичь того, от чего захватит дух. Из Дании пришло понятие "хюгге", особый скандинавский уют: тепло, светло, удобный диван, мягкий плед.В самых счастливых странах мира для этого есть все условия. В Дании молодым матерям полагается десятимесячный отпуск, отцы тоже имеют право на девять недель для ухода за новорожденным. Это можно растянуть и на три года, правда, выплаты будут поскромнее. Государство даже предоставляет семье коробку с вещами для малыша. Похожие правила и у соседей.В Скандинавских странах доверяют друг другу больше, чем где бы то ни было. Забыв сумку в ресторане, можно не опасаться, что из нее вытащат кошелек. Коляски со спящими детьми спокойно оставляют у входа в кафе и магазин.Свобода выбора — еще одна гарантия государства. Недовольные работой могут уволиться и не переживать из-за денег — получат базовые социальные выплаты на сумму до двух тысяч долларов в месяц. Плюс бесплатное здравоохранение и образование.Деньги — не главноеПри этом наиболее счастливые страны далеко не самые богатые. В Дании, Швеции, Финляндии высокие доходы вовсе не главное. Важнее баланс между работой и личной жизнью, и исследования доказывают, что это один из секретов счастья."В среднем богатые страны и богатые люди счастливее, но когда мы достигаем определенного уровня доходов, дополнительные сто долларов в месяц не влияют на то, как мы себя ощущаем", — поясняет глава датского Института исследования счастья Мейк Викинг. Авторы доклада отмечают, что в самых счастливых странах практически нет ни сверхбогатых, ни крайней нищеты.Так, в первой экономике мира, США, средний располагаемый доход на душу населения — около 45 тысяч долларов в год, в Дании и Финляндии — в полтора раза меньше. При этом американцы стабильно держатся во второй десятке рейтинга. Выше всего — на 11-е место — они поднимались в 2012-м. Сейчас — на 19-м.За океаном часто указывают, что в Скандинавских странах слишком высокие налоги. Действительно, НДС там — в среднем 20 процентов, а в США — около шести. В то же время скандинавы, в отличие от американцев, не платят за высшее образование и медицинские услуги.В США и Дании по-разному понимают свободу, продолжает Мейк Викинг. Для американцев это прежде всего независимость от государства, возможность действовать без вмешательства извне. Датчане скорее доверяют властям, ищут у них защиты.Но у всего есть обратная сторона. Пытаясь балансировать между работой и домом, многие датчане испытывают стресс. Хуже того: несоответствие ожиданиям окружающих иногда приводит к суицидам. В 1980-х Дания была в лидерах по количеству самоубийств: 40 на 100 тысяч человек. Сейчас этот показатель снизился вчетверо.Конечно, подогнать ощущения под определенные критерии довольно сложно. Например, Бутан, где счастье удостоилось собственного министерства, располагается в рейтинге на 95-й позиции. К слову, и Россия не среди лидеров — 60-я, между Нигерией и Сальвадором. Некоторые развитые страны — члены Организации экономического сотрудничества и развития — также за пределами топ-40. В то же время жители наиболее счастливых стран все чаще обращаются за психологической помощью. А значит, что бы ни говорили доклады, счастье — понятие относительное.

https://ria.ru/20200320/1568883395.html

https://ria.ru/20210401/russkiy-1603734921.html

https://ria.ru/20210516/schaste-1732427733.html

https://ria.ru/20210602/dengi-1735176243.html

https://ria.ru/20210319/strana-1601940324.html

сша

норвегия

финляндия

дания

россия

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сша, оон, норвегия, финляндия, дания, россия