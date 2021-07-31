https://ria.ru/20210731/schaste-1743662978.html
Социалистическая благодать. Почему американцы — не самая счастливая нация
Социалистическая благодать. Почему американцы — не самая счастливая нация - РИА Новости, 31.07.2021
Социалистическая благодать. Почему американцы — не самая счастливая нация
Прошлый год официально признали самым напряженным в новейшей истории человечества — в 2020-м 40 процентов взрослого населения находились в состоянии стресса... РИА Новости, 31.07.2021
2021-07-31T08:00
2021-07-31T08:00
2021-07-31T09:15
сша
оон
норвегия
финляндия
дания
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/1e/1743668692_0:94:3119:1848_1920x0_80_0_0_6b66969af79d1703dbfff845ea04f0f1.jpg
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости, Софья Мельничук. Прошлый год официально признали самым напряженным в новейшей истории человечества — в 2020-м 40 процентов взрослого населения находились в состоянии стресса большую часть дня. К таким выводам пришли социологи института Gallup. Их предвосхитил ежегодный отчет под эгидой ООН о мировом счастье. О чем там речь — в материале РИА Новости.Пандемия не помехаСамые счастливые люди — в Финляндии. Почти так же себя ощущают жители других стран так называемого скандинавского социализма — исландцы, датчане, швейцарцы, голландцы, шведы. Интересно, что немцы на этот раз оказались счастливее норвежцев, вопреки коронакризису совершив рывок с 15-го на седьмое место.Этот рейтинг составляют с 2012-го, однако измерять счастье пытались и раньше. Идея пришла из небольшого королевства, затерянного в Гималайских горах, — Бутана, где пытались рассчитать "валовое национальное счастье". У ООН шесть критериев: ВВП на душу населения, продолжительность жизни, свобода выбора, соцподдержка, щедрость и отсутствие коррупции. Респондентов просят оценить по шкале от одного до десяти, насколько они свободны, чувствуют ли поддержку государства, считают ли себя щедрыми.Финляндия на первом месте четвертый год подряд. Исландия поднялась с четвертого на второе место, а Норвегия опустилась с пятого на восьмое. Сильные позиции скандинавов не удивляют социологов: страны Северной Европы всегда отличались доверительными отношениями между обществом и государством. И это стало одним из главных факторов успешной борьбы с эпидемией. Власти эффективно сдерживали распространение коронавируса: в Финляндии, к примеру, один из самых низких показателей смертности.На самом деле тут надо учитывать многое: средний возраст населения, климат, неравенство в обществе, опыт предыдущих эпидемий. Так, в Восточной Азии, где и до этого случались вспышки, с коронавирусом справлялись лучше. И вот результат: по уровню счастья Китай с 69-го поднялся на 52-е место, Япония — с 50-го на 40-е.В докладе отмечается, что локдауны и ограничительные меры оказали колоссальное влияние на благополучие работников организаций. Это неудивительно. Любопытно другое: счастливые сотрудники на 13 процентов продуктивнее. И речь не только о зарплате, но и об отношениях в коллективе и чувстве общности.Выводы социологов внушают оптимизм. Счастье удержало позиции, пандемия незначительно повлияла на степень удовлетворенности людей жизнью по всему миру.Секрет счастьяВ датском языке есть два слова для обозначения счастья. "Lykke" — нечто неуловимое, ощущение, которое возникает в особые моменты. "Glad" более приземленное — удовлетворение обычным днем, когда ничего особенного не происходит. И для многих датчан быть счастливым — это образ мышления и выбор, а не попытки достичь того, от чего захватит дух. Из Дании пришло понятие "хюгге", особый скандинавский уют: тепло, светло, удобный диван, мягкий плед.В самых счастливых странах мира для этого есть все условия. В Дании молодым матерям полагается десятимесячный отпуск, отцы тоже имеют право на девять недель для ухода за новорожденным. Это можно растянуть и на три года, правда, выплаты будут поскромнее. Государство даже предоставляет семье коробку с вещами для малыша. Похожие правила и у соседей.В Скандинавских странах доверяют друг другу больше, чем где бы то ни было. Забыв сумку в ресторане, можно не опасаться, что из нее вытащат кошелек. Коляски со спящими детьми спокойно оставляют у входа в кафе и магазин.Свобода выбора — еще одна гарантия государства. Недовольные работой могут уволиться и не переживать из-за денег — получат базовые социальные выплаты на сумму до двух тысяч долларов в месяц. Плюс бесплатное здравоохранение и образование.Деньги — не главноеПри этом наиболее счастливые страны далеко не самые богатые. В Дании, Швеции, Финляндии высокие доходы вовсе не главное. Важнее баланс между работой и личной жизнью, и исследования доказывают, что это один из секретов счастья."В среднем богатые страны и богатые люди счастливее, но когда мы достигаем определенного уровня доходов, дополнительные сто долларов в месяц не влияют на то, как мы себя ощущаем", — поясняет глава датского Института исследования счастья Мейк Викинг. Авторы доклада отмечают, что в самых счастливых странах практически нет ни сверхбогатых, ни крайней нищеты.Так, в первой экономике мира, США, средний располагаемый доход на душу населения — около 45 тысяч долларов в год, в Дании и Финляндии — в полтора раза меньше. При этом американцы стабильно держатся во второй десятке рейтинга. Выше всего — на 11-е место — они поднимались в 2012-м. Сейчас — на 19-м.За океаном часто указывают, что в Скандинавских странах слишком высокие налоги. Действительно, НДС там — в среднем 20 процентов, а в США — около шести. В то же время скандинавы, в отличие от американцев, не платят за высшее образование и медицинские услуги.В США и Дании по-разному понимают свободу, продолжает Мейк Викинг. Для американцев это прежде всего независимость от государства, возможность действовать без вмешательства извне. Датчане скорее доверяют властям, ищут у них защиты.Но у всего есть обратная сторона. Пытаясь балансировать между работой и домом, многие датчане испытывают стресс. Хуже того: несоответствие ожиданиям окружающих иногда приводит к суицидам. В 1980-х Дания была в лидерах по количеству самоубийств: 40 на 100 тысяч человек. Сейчас этот показатель снизился вчетверо.Конечно, подогнать ощущения под определенные критерии довольно сложно. Например, Бутан, где счастье удостоилось собственного министерства, располагается в рейтинге на 95-й позиции. К слову, и Россия не среди лидеров — 60-я, между Нигерией и Сальвадором. Некоторые развитые страны — члены Организации экономического сотрудничества и развития — также за пределами топ-40. В то же время жители наиболее счастливых стран все чаще обращаются за психологической помощью. А значит, что бы ни говорили доклады, счастье — понятие относительное.
https://ria.ru/20200320/1568883395.html
https://ria.ru/20210401/russkiy-1603734921.html
https://ria.ru/20210516/schaste-1732427733.html
https://ria.ru/20210602/dengi-1735176243.html
https://ria.ru/20210319/strana-1601940324.html
сша
норвегия
финляндия
дания
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/1e/1743668692_195:0:2924:2047_1920x0_80_0_0_2a5709a6f171f211bd8e34d2c9df3029.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, оон, норвегия, финляндия, дания, россия
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости, Софья Мельничук. Прошлый год официально признали самым напряженным в новейшей истории человечества — в 2020-м 40 процентов взрослого населения находились в состоянии стресса большую часть дня. К таким выводам пришли социологи института Gallup. Их предвосхитил ежегодный отчет под эгидой ООН о мировом счастье. О чем там речь — в материале РИА Новости.
Пандемия не помеха
Самые счастливые люди — в Финляндии
. Почти так же себя ощущают жители других стран так называемого скандинавского социализма — исландцы, датчане, швейцарцы, голландцы, шведы. Интересно, что немцы на этот раз оказались счастливее норвежцев, вопреки коронакризису совершив рывок с 15-го на седьмое место.
Этот рейтинг составляют с 2012-го, однако измерять счастье пытались и раньше. Идея пришла из небольшого королевства, затерянного в Гималайских горах, — Бутана
, где пытались рассчитать "валовое национальное счастье". У ООН
шесть критериев: ВВП на душу населения, продолжительность жизни, свобода выбора, соцподдержка, щедрость и отсутствие коррупции. Респондентов просят оценить по шкале от одного до десяти, насколько они свободны, чувствуют ли поддержку государства, считают ли себя щедрыми.
Финляндия на первом месте четвертый год подряд. Исландия
поднялась с четвертого на второе место, а Норвегия
опустилась с пятого на восьмое. Сильные позиции скандинавов не удивляют социологов: страны Северной Европы всегда отличались доверительными отношениями между обществом и государством. И это стало одним из главных факторов успешной борьбы с эпидемией. Власти эффективно сдерживали распространение коронавируса: в Финляндии, к примеру, один из самых низких показателей смертности.
На самом деле тут надо учитывать многое: средний возраст населения, климат, неравенство в обществе, опыт предыдущих эпидемий. Так, в Восточной Азии, где и до этого случались вспышки, с коронавирусом справлялись лучше. И вот результат: по уровню счастья Китай
с 69-го поднялся на 52-е место, Япония
— с 50-го на 40-е.
В докладе отмечается, что локдауны и ограничительные меры оказали колоссальное влияние на благополучие работников организаций. Это неудивительно. Любопытно другое: счастливые сотрудники на 13 процентов продуктивнее. И речь не только о зарплате, но и об отношениях в коллективе и чувстве общности.
Выводы социологов внушают оптимизм. Счастье удержало позиции, пандемия незначительно повлияла на степень удовлетворенности людей жизнью по всему миру.
Секрет счастья
В датском языке есть два слова для обозначения счастья. "Lykke" — нечто неуловимое, ощущение, которое возникает в особые моменты. "Glad" более приземленное — удовлетворение обычным днем, когда ничего особенного не происходит. И для многих датчан быть счастливым — это образ мышления и выбор, а не попытки достичь того, от чего захватит дух. Из Дании пришло понятие "хюгге", особый скандинавский уют: тепло, светло, удобный диван, мягкий плед.
В самых счастливых странах мира для этого есть все условия. В Дании
молодым матерям полагается десятимесячный отпуск, отцы тоже имеют право на девять недель для ухода за новорожденным. Это можно растянуть и на три года, правда, выплаты будут поскромнее. Государство даже предоставляет семье коробку с вещами для малыша. Похожие правила и у соседей.
В Скандинавских странах доверяют друг другу больше, чем где бы то ни было. Забыв сумку в ресторане, можно не опасаться, что из нее вытащат кошелек. Коляски со спящими детьми спокойно оставляют у входа в кафе и магазин.
Свобода выбора — еще одна гарантия государства. Недовольные работой могут уволиться и не переживать из-за денег — получат базовые социальные выплаты на сумму до двух тысяч долларов в месяц. Плюс бесплатное здравоохранение и образование.
Деньги — не главное
При этом наиболее счастливые страны далеко не самые богатые. В Дании, Швеции
, Финляндии высокие доходы вовсе не главное. Важнее баланс между работой и личной жизнью, и исследования доказывают, что это один из секретов счастья.
"В среднем богатые страны и богатые люди счастливее, но когда мы достигаем определенного уровня доходов, дополнительные сто долларов в месяц не влияют на то, как мы себя ощущаем", — поясняет глава датского Института исследования счастья Мейк Викинг. Авторы доклада отмечают, что в самых счастливых странах практически нет ни сверхбогатых, ни крайней нищеты.
Так, в первой экономике мира, США
, средний располагаемый доход на душу населения — около 45 тысяч долларов в год, в Дании и Финляндии — в полтора раза меньше. При этом американцы стабильно держатся во второй десятке рейтинга. Выше всего — на 11-е место — они поднимались в 2012-м. Сейчас — на 19-м.
За океаном часто указывают, что в Скандинавских странах слишком высокие налоги. Действительно, НДС там — в среднем 20 процентов, а в США — около шести. В то же время скандинавы, в отличие от американцев, не платят за высшее образование и медицинские услуги.
В США и Дании по-разному понимают свободу, продолжает Мейк Викинг. Для американцев это прежде всего независимость от государства, возможность действовать без вмешательства извне. Датчане скорее доверяют властям, ищут у них защиты.
Но у всего есть обратная сторона. Пытаясь балансировать между работой и домом, многие датчане испытывают стресс. Хуже того: несоответствие ожиданиям окружающих иногда приводит к суицидам. В 1980-х Дания была в лидерах по количеству самоубийств: 40 на 100 тысяч человек. Сейчас этот показатель снизился вчетверо.
Конечно, подогнать ощущения под определенные критерии довольно сложно. Например, Бутан, где счастье удостоилось собственного министерства, располагается в рейтинге на 95-й позиции. К слову, и Россия
не среди лидеров — 60-я, между Нигерией
и Сальвадором
. Некоторые развитые страны — члены Организации экономического сотрудничества и развития — также за пределами топ-40. В то же время жители наиболее счастливых стран все чаще обращаются за психологической помощью. А значит, что бы ни говорили доклады, счастье — понятие относительное.