https://ria.ru/20210731/sanktsii-1743784921.html

В Госдуме оценили американский закон о санкциях по "Северному потоку — 2"

В Госдуме оценили американский закон о санкциях по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 31.07.2021

В Госдуме оценили американский закон о санкциях по "Северному потоку — 2"

Принятый Палатой представителей США законопроект, предусматривающий запрет на неприменение санкций против "Северного потока — 2" станет серьезным вызовом для... РИА Новости, 31.07.2021

2021-07-31T17:06

2021-07-31T17:06

2021-07-31T17:06

в мире

сша

германия

джо байден

госдума рф

газпром

балтийское море

северный поток — 2

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Принятый Палатой представителей США законопроект, предусматривающий запрет на неприменение санкций против "Северного потока — 2" станет серьезным вызовом для американского лидера Джо Байдена, поскольку такая мера идет вразрез с договоренностями с Германией, считает председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.Палата представителей США ранее одобрила законопроект о финансировании Госдепартамента в 2022 году, документ в том числе предлагает лишить Байдена права на отказ от санкций против "Северного потока — 2"."Не исключено, что Белый дом через законодателей-демократов будет пытаться блокировать поправку, которая по своей сути идет вразрез с соглашением Вашингтона и Берлина по Nord Stream 2. Для Байдена это серьезный вызов. Новой американской администрации предстоит реально доказать, что США могут следовать взятым на себя обязательствам перед своими европейскими партнерами", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.Политик отметил, что решение по законопроекту еще не окончательное, проект должен пройти Сенат. "На подпись к президенту Джо Байдену он поступит только в том случае, если сенаторы не внесут в него изменений", - отметил парламентарий.Слуцкий напомнил, что санационная политика в отношении "Северного потока — 2" лоббирует интересы американского рынка по продвижению поставок газа на европейские площадки."Что же касается американских конгрессменов - их действия в отношении "Северного потока 2" прежде всего ориентированы на внутреннего потребителя. И не стоит забывать о лоббистах поставок в Европу американского сжиженного газа. Очередной пример недобросовестной конкуренции. Однако, на запуск СП-2 все эти "ритуальные пляски" вряд ли уже смогут повлиять", - заключил парламентарий."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года.

https://radiosputnik.ria.ru/20210731/sevpotok-1743734277.html

https://ria.ru/20210730/potok-1743563819.html

сша

германия

балтийское море

россия

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в мире, сша, германия, джо байден, госдума рф, газпром, балтийское море, северный поток — 2, леонид слуцкий (политик), allseas, россия