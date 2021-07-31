https://ria.ru/20210731/samara-1743753458.html

Экс-полицейский частично признал вину в убийстве школьницы под Самарой

Экс-полицейский частично признал вину в убийстве школьницы под Самарой - РИА Новости, 31.07.2021

Экс-полицейский частично признал вину в убийстве школьницы под Самарой

Экс-полицейский, обвиняемый в убийстве 15-летней школьницы, частично признал вину, сообщили РИА Новости в региональном главке Следственного комитета. РИА Новости, 31.07.2021

2021-07-31T12:21

2021-07-31T12:21

2021-07-31T14:59

происшествия

самарская область

волжский район

убийство школьницы под самарой

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/1e/1743606406_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_dcf456d8b7f1f1df407217408b8ee815.jpg

САМАРА, 31 июл — РИА Новости. Экс-полицейский, обвиняемый в убийстве 15-летней школьницы, частично признал вину, сообщили РИА Новости в региональном главке Следственного комитета.Суд арестовал его на два месяца.Тело девочки с признаками насильственной смерти нашли вечером 29 июля в районе жилого дома в поселке Петра Дубрава Волжского района. Следователи возбудили дело об убийстве, по подозрению в котором задержали сотрудника полиции. В пятницу его уволили.По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, основная версия расследования подразумевает, что экс-полицейский сбил девушку на автомобиле, после чего решил скрыть факт ДТП и нанес ей смертельные удары ножом.По другой версии, обвиняемый мог убить школьницу, так как испугался, что она предаст огласке их связь. Однако в СУ СК по Самарской области опровергли, что у подозреваемого с убитой были близкие отношения.

https://ria.ru/20210730/ubiystvo-1743671024.html

https://ria.ru/20210730/ubiystvo-1743660991.html

самарская область

волжский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, самарская область, волжский район, убийство школьницы под самарой