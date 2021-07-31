https://ria.ru/20210731/samara-1743753458.html
Экс-полицейский частично признал вину в убийстве школьницы под Самарой
Экс-полицейский частично признал вину в убийстве школьницы под Самарой - РИА Новости, 31.07.2021
Экс-полицейский частично признал вину в убийстве школьницы под Самарой
Экс-полицейский, обвиняемый в убийстве 15-летней школьницы, частично признал вину, сообщили РИА Новости в региональном главке Следственного комитета. РИА Новости, 31.07.2021
2021-07-31T12:21
2021-07-31T12:21
2021-07-31T14:59
происшествия
самарская область
волжский район
убийство школьницы под самарой
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САМАРА, 31 июл — РИА Новости. Экс-полицейский, обвиняемый в убийстве 15-летней школьницы, частично признал вину, сообщили РИА Новости в региональном главке Следственного комитета.Суд арестовал его на два месяца.Тело девочки с признаками насильственной смерти нашли вечером 29 июля в районе жилого дома в поселке Петра Дубрава Волжского района. Следователи возбудили дело об убийстве, по подозрению в котором задержали сотрудника полиции. В пятницу его уволили.По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, основная версия расследования подразумевает, что экс-полицейский сбил девушку на автомобиле, после чего решил скрыть факт ДТП и нанес ей смертельные удары ножом.По другой версии, обвиняемый мог убить школьницу, так как испугался, что она предаст огласке их связь. Однако в СУ СК по Самарской области опровергли, что у подозреваемого с убитой были близкие отношения.
https://ria.ru/20210730/ubiystvo-1743671024.html
https://ria.ru/20210730/ubiystvo-1743660991.html
самарская область
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происшествия, самарская область, волжский район, убийство школьницы под самарой
12:21 31.07.2021 (обновлено: 14:59 31.07.2021)
Экс-полицейский частично признал вину в убийстве школьницы под Самарой
Экс-полицейский частично признал вину в убийстве 15-летней школьницы в Самарской области