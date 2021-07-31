https://ria.ru/20210731/samara-1743737199.html
В Самаре при пожаре на газозаправочной станции пострадал мужчина
В Самаре при пожаре на газозаправочной станции пострадал мужчина - РИА Новости, 31.07.2021
В Самаре при пожаре на газозаправочной станции пострадал мужчина
Мужчина госпитализирован в результате пожара на газозаправочной станции в Самаре, сообщила пресс-служба ГУМЧС по региону. РИА Новости, 31.07.2021
2021-07-31T10:02
2021-07-31T10:02
2021-07-31T10:02
происшествия
самара
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САМАРА, 31 июл - РИА Новости. Мужчина госпитализирован в результате пожара на газозаправочной станции в Самаре, сообщила пресс-служба ГУМЧС по региону.По данным ведомства, сообщение о пожаре на газозаправочной станции в Кировском районе города поступило в 07.10 (06.10 мск). По предварительной информации, в результате перекачки топлива произошла разгерметизация с дальнейшим воспламенением емкости объемом 15 кубических метров. В 07.40 (6.40 мск) была объявлена ликвидация открытого горения на площади 50 квадратных метров."В результате пожара пострадал один человек, мужчина 1974 года рождения, (водитель газозаправочного автомобиля), госпитализирован, погибших нет", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20200801/1575248383.html
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происшествия, самара
В Самаре при пожаре на газозаправочной станции пострадал мужчина
В Самаре при пожаре на газозаправочной станции пострадал водитель, его госпитализировали
САМАРА, 31 июл - РИА Новости.
Мужчина госпитализирован в результате пожара на газозаправочной станции в Самаре
, сообщила пресс-служба ГУМЧС по региону.
По данным ведомства, сообщение о пожаре на газозаправочной станции в Кировском районе города поступило в 07.10 (06.10 мск). По предварительной информации, в результате перекачки топлива произошла разгерметизация с дальнейшим воспламенением емкости объемом 15 кубических метров. В 07.40 (6.40 мск) была объявлена ликвидация открытого горения на площади 50 квадратных метров.
"В результате пожара пострадал один человек, мужчина 1974 года рождения, (водитель газозаправочного автомобиля), госпитализирован, погибших нет", - говорится в сообщении.