https://ria.ru/20210731/rouling-1743728197.html

Роулинг вошла в тройку самых популярных зарубежных писательниц

Роулинг вошла в тройку самых популярных зарубежных писательниц - РИА Новости, 31.07.2021

Роулинг вошла в тройку самых популярных зарубежных писательниц

Автор романов из серии "После" Анна Тодд, создатель вселенной о Гарри Поттере Джоан Роулинг и написавшая трилогию "50 оттенков" Э. Л. Джеймс стали самыми... РИА Новости, 31.07.2021

2021-07-31T08:06

2021-07-31T08:06

2021-07-31T08:06

культура

великобритания

джоан роулинг (джоан мюррэй)

литрес

гарри поттер

салли руни

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/14/1742003351_0:102:3000:1790_1920x0_80_0_0_fba26679d38b61ae6baa3eb73bb83e41.jpg

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Автор романов из серии "После" Анна Тодд, создатель вселенной о Гарри Поттере Джоан Роулинг и написавшая трилогию "50 оттенков" Э. Л. Джеймс стали самыми популярными зарубежными писательницами современности, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса электронных и аудиокниг "ЛитРес" по результатам исследования за последние 10 лет.31 июля автор саги о Гарри Поттере Джоан Роулинг отмечает день рождения."Пальма первенства принадлежит американской писательнице Анне Тодд, автору популярной серии романов "После". Книги, рассказывающие об отношениях застенчивой Тессы и самоуверенного Хардина, не раз становились бестселлерами New York Times и были успешно экранизированы. Второе место — у Джоан Роулинг, сочинившей сагу о Гарри Поттере. История о мальчике-волшебнике разошлась тиражом более 500 миллионов экземпляров и подарила ее автору мировую известность. Третья строчка досталась Э.Л. Джеймс — создательнице чувственной трилогии "50 оттенков", по мотивам которой были сняты одноименные фильмы с Дакотой Джонсон и Джейми Дорнаном в главных ролях", - говорится в сообщении пресс-службы.В пятерку лидеров также вошли писательница Элизабет Гилберт – автор бестселлеров "Есть, молиться, любить" и "Город женщин", а также мастер детективной прозы, лауреат Пулитцеровской премии за роман "Щегол" Донна Тартт, добавили в пресс-службе."Что касается самых популярных произведений современных зарубежных писательниц, то в топ-5 попали исключительно электронные книги", - рассказали в пресс-службе. Так, на первом месте оказался роман Тодд "После", на втором — остросюжетный детектив "Дурная кровь", выпущенный Роулинг под псевдонимом Роберт Гэлбрейт, а на третьей строчке расположился бестселлер Донны Тартт "Щегол", который она писала более 10 лет."Следом идут "Пятьдесят оттенков серого" Э. Л. Джеймс, "Гарри Поттер и философский камень" Джоан Роулинг и вновь детектив, опубликованный писательницей "под маской" Гэлбрейта, — "Зов кукушки". В топ-10 также вошли электронные книги "Нормальные люди" Салли Руни, "Прекрасный подонок" Кристины Лорен, "На пятьдесят оттенков темнее" Э. Л. Джеймс и одна аудиокнига — "Город женщин" Элизабет Гилберт", - заключили в пресс-службе.

https://ria.ru/20210721/knigi-1742062919.html

https://ria.ru/20210604/cat-1735448848.html

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

великобритания, джоан роулинг (джоан мюррэй), литрес, гарри поттер, салли руни