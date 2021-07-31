https://ria.ru/20210731/rouling-1743728197.html
Роулинг вошла в тройку самых популярных зарубежных писательниц
Роулинг вошла в тройку самых популярных зарубежных писательниц - РИА Новости, 31.07.2021
Роулинг вошла в тройку самых популярных зарубежных писательниц
Автор романов из серии "После" Анна Тодд, создатель вселенной о Гарри Поттере Джоан Роулинг и написавшая трилогию "50 оттенков" Э. Л. Джеймс стали самыми... РИА Новости, 31.07.2021
2021-07-31T08:06
2021-07-31T08:06
2021-07-31T08:06
культура
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джоан роулинг (джоан мюррэй)
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салли руни
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Автор романов из серии "После" Анна Тодд, создатель вселенной о Гарри Поттере Джоан Роулинг и написавшая трилогию "50 оттенков" Э. Л. Джеймс стали самыми популярными зарубежными писательницами современности, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса электронных и аудиокниг "ЛитРес" по результатам исследования за последние 10 лет.31 июля автор саги о Гарри Поттере Джоан Роулинг отмечает день рождения."Пальма первенства принадлежит американской писательнице Анне Тодд, автору популярной серии романов "После". Книги, рассказывающие об отношениях застенчивой Тессы и самоуверенного Хардина, не раз становились бестселлерами New York Times и были успешно экранизированы. Второе место — у Джоан Роулинг, сочинившей сагу о Гарри Поттере. История о мальчике-волшебнике разошлась тиражом более 500 миллионов экземпляров и подарила ее автору мировую известность. Третья строчка досталась Э.Л. Джеймс — создательнице чувственной трилогии "50 оттенков", по мотивам которой были сняты одноименные фильмы с Дакотой Джонсон и Джейми Дорнаном в главных ролях", - говорится в сообщении пресс-службы.В пятерку лидеров также вошли писательница Элизабет Гилберт – автор бестселлеров "Есть, молиться, любить" и "Город женщин", а также мастер детективной прозы, лауреат Пулитцеровской премии за роман "Щегол" Донна Тартт, добавили в пресс-службе."Что касается самых популярных произведений современных зарубежных писательниц, то в топ-5 попали исключительно электронные книги", - рассказали в пресс-службе. Так, на первом месте оказался роман Тодд "После", на втором — остросюжетный детектив "Дурная кровь", выпущенный Роулинг под псевдонимом Роберт Гэлбрейт, а на третьей строчке расположился бестселлер Донны Тартт "Щегол", который она писала более 10 лет."Следом идут "Пятьдесят оттенков серого" Э. Л. Джеймс, "Гарри Поттер и философский камень" Джоан Роулинг и вновь детектив, опубликованный писательницей "под маской" Гэлбрейта, — "Зов кукушки". В топ-10 также вошли электронные книги "Нормальные люди" Салли Руни, "Прекрасный подонок" Кристины Лорен, "На пятьдесят оттенков темнее" Э. Л. Джеймс и одна аудиокнига — "Город женщин" Элизабет Гилберт", - заключили в пресс-службе.
https://ria.ru/20210721/knigi-1742062919.html
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великобритания, джоан роулинг (джоан мюррэй), литрес, гарри поттер, салли руни
Роулинг вошла в тройку самых популярных зарубежных писательниц
Джоан Роулинг вошла в тройку самых популярных зарубежных писательниц современности
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости.
Автор романов из серии "После" Анна Тодд, создатель вселенной о Гарри Поттере Джоан Роулинг
и написавшая трилогию "50 оттенков" Э. Л. Джеймс стали самыми популярными зарубежными писательницами современности, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса электронных и аудиокниг "ЛитРес
" по результатам исследования за последние 10 лет.
31 июля автор саги о Гарри Поттере Джоан Роулинг отмечает день рождения.
"Пальма первенства принадлежит американской писательнице Анне Тодд, автору популярной серии романов "После". Книги, рассказывающие об отношениях застенчивой Тессы и самоуверенного Хардина, не раз становились бестселлерами New York Times и были успешно экранизированы. Второе место — у Джоан Роулинг, сочинившей сагу о Гарри Поттере. История о мальчике-волшебнике разошлась тиражом более 500 миллионов экземпляров и подарила ее автору мировую известность. Третья строчка досталась Э.Л. Джеймс — создательнице чувственной трилогии "50 оттенков", по мотивам которой были сняты одноименные фильмы с Дакотой Джонсон и Джейми Дорнаном в главных ролях", - говорится в сообщении пресс-службы.
В пятерку лидеров также вошли писательница Элизабет Гилберт – автор бестселлеров "Есть, молиться, любить" и "Город женщин", а также мастер детективной прозы, лауреат Пулитцеровской премии за роман "Щегол" Донна Тартт, добавили в пресс-службе.
"Что касается самых популярных произведений современных зарубежных писательниц, то в топ-5 попали исключительно электронные книги", - рассказали в пресс-службе. Так, на первом месте оказался роман Тодд "После", на втором — остросюжетный детектив "Дурная кровь", выпущенный Роулинг под псевдонимом Роберт Гэлбрейт, а на третьей строчке расположился бестселлер Донны Тартт "Щегол", который она писала более 10 лет.
"Следом идут "Пятьдесят оттенков серого" Э. Л. Джеймс, "Гарри Поттер и философский камень" Джоан Роулинг и вновь детектив, опубликованный писательницей "под маской" Гэлбрейта, — "Зов кукушки". В топ-10 также вошли электронные книги "Нормальные люди" Салли Руни
, "Прекрасный подонок" Кристины Лорен, "На пятьдесят оттенков темнее" Э. Л. Джеймс и одна аудиокнига — "Город женщин" Элизабет Гилберт", - заключили в пресс-службе.