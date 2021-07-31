https://ria.ru/20210731/rim-1743800891.html

В Риме началась акция протеста против введения санитарных пропусков

В Риме началась акция протеста против введения санитарных пропусков - РИА Новости, 31.07.2021

В Риме началась акция протеста против введения санитарных пропусков

Очередная манифестация против введения санитарных пропусков для доступа в различные заведения, учреждения и на крупные мероприятия проходит вечером в центре... РИА Новости, 31.07.2021

2021-07-31T20:04

2021-07-31T20:04

2021-07-31T20:10

распространение коронавируса

в мире

италия

милан

рим

марио драги

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/148962/61/1489626119_0:120:3213:1927_1920x0_80_0_0_a6698ef30ede8bfd6f1a8a253fb93efa.jpg

РИМ, 31 июл – РИА Новости. Очередная манифестация против введения санитарных пропусков для доступа в различные заведения, учреждения и на крупные мероприятия проходит вечером в центре Рима - на площадь Пьяцца-дель-Пополо, уже ставшую традиционным местом проведения подобных манифестаций, собрались несколько сотен человек, передает корреспондент РИА Новости.С 22 июля - момента объявления о введении санитарных пропусков - противники этой меры провели уже как минимум три манифестации в центре итальянской столицы. Нынешнее мероприятие организовано движением "3V", выступающим против обязательной вакцинации.Участники обвиняют власти в навязывании подобной необходимости, требуя свободы выбора и даже преследования авторов идеи санпропусков. На акции появились противники прививок с нашитыми на одежду желтыми шестиконечными звездами и плакатами-коллажами с изображением премьер-министра Италии Марио Драги в нацистской форме. Участники манифестации несут баннеры и плакаты с лозунгами "Невежество – самый опасный вирус", "Свободны сознательно выбирать" и "Нет диктатуре".Несмотря на то что, согласно последним опросам, введение санитарных пропусков поддерживают две трети итальянцев, ведущие акции утверждали, что их сторонников, не вышедших на площадь, гораздо больше. Те же исследования, проведенные компанией Ipsos, показали, что против пропусков выступают не больше четверти жителей Италии.Ранее волна протестов против санитарных пропусков прокатилась по итальянским городам. Наиболее крупные манифестации прошли в Риме и Милане, где собрались по несколько тысяч человек. Различные акции организуются отдельными политическими силами и организациями, не согласных с действиями правительства. В субботу манифестации анонсированы в 20 городах Италии.На минувшей неделе Совет министров Италии одобрил правительственный декрет, согласно которому с 6 августа в стране вводится санитарные пропуска с QR-кодом для посещения баров и ресторанов (при обслуживании за столиками в закрытых помещениях), а также бассейнов, спортзалов, стадионов, культурных учреждений и ряда публичных мероприятий.

https://ria.ru/20210730/propuska-1743584653.html

https://ria.ru/20210731/parizh-1743796922.html

италия

милан

рим

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, италия, милан, рим, марио драги, коронавирус covid-19