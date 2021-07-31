https://ria.ru/20210731/remont-1743326690.html

Смартфон на выброс. Почему техника стала неремонтопригодной

Смартфон на выброс. Почему техника стала неремонтопригодной - РИА Новости, 31.07.2021

Смартфон на выброс. Почему техника стала неремонтопригодной

Все чаще некритичные поломки смартфона, например треснувший экран, оборачиваются не ремонтом, а покупкой новой модели. Эксперты усматривают в этом особую... РИА Новости, 31.07.2021

2021-07-31T08:00

2021-07-31T08:00

2021-07-31T08:07

наука

технологии

александр козлов (глава минприроды)

apple

евросоюз

apple iphone

виктория абрамченко

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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости, Кирилл Каримов. Все чаще некритичные поломки смартфона, например треснувший экран, оборачиваются не ремонтом, а покупкой новой модели. Эксперты усматривают в этом особую тактику производителей. Внакладе остаются покупатели и сервисы. Почему так происходит — в материале РИА Новости.Почему смартфоны все сложнее чинитьГаджеты, и в особенности смартфоны, прошли большой путь от максимальной к минимальной ремонтопригодности. Если еще десять лет назад аккумулятор для мобильного был расходником, замена которого сводилась к снятию задней крышки и отщелкиванию старой батарейки, то теперь это целая операция, требующая квалифицированного вмешательства и специального инструмента.Производители объясняют метаморфозу заботой о пользователях и техническим прогрессом. Дескать, все хотят получить компактное устройство, которое будет стабильно работать, новые компоненты требуют иных архитектурных решений, и пользователям не нужен доступ внутрь гаджета. Параллельно менялись правила игры для независимых сервисов, занятых ремонтом техники.Впереди индустрии, как это часто бывает, шла компания Apple. Еще первый iPhone было довольно сложно разобрать, а с появлением вклеенных задних панелей из стекла это стало филигранным ремеслом. Усложненным вскрытием дело не ограничилось — например, именно Apple начала распаивать память на материнской плате своих компьютеров, сделав практически невозможным апгрейд дорогостоящих Mac.Не отстают и другие производители: в последних флагманах Samsung экран можно поменять лишь в сборе с новой аккумуляторной батареей. Это взвинчивает стоимость и без того недешевой операции: замена современного дисплея (особенно если он сделан по технологии OLED) порой переваливает за половину цены нового смартфона.Запчасти и их аналогиПроблема и с оригинальными запчастями. Их крайне трудно приобрести даже для очень популярных моделей. "Фактически человек не может самостоятельно купить оригинальный экран и починить собственную трубку", — говорит владелец сервиса по ремонту смартфонов MobileService365 Илья Антоненков.Неавторизованным сервисам просто не продают оригинальные экраны, материнские платы, аккумуляторные батареи. Поэтому ремонт, например, разбитого дисплея превращается в целое приключение по поиску "запчастей, идентичных фирменным"."Ремонтники прибегают ко всяким ухищрениям. Например, часто на старте продаж новых iPhone скупают их на запчасти. Если производители не хотят непонятным людям продавать комплектующие, то почему бы не сделать какую-то верификацию с личным кабинетом для профессионалов? Я как ремонтник мог бы в таком случае получать оригинальные запчасти, за которые и ручался бы перед клиентами", — предлагает Антоненков.Китайцы в этом гораздо лояльнее — ремонтникам могут продать точно такие же дисплеи и аккумуляторы, которые устанавливают на конвейере. Но есть нюанс: в Поднебесной развита индустрия восстановления комплектующих, уже бывших в употреблении. Российские умельцы тоже активно пользуются подобной технологией, ставя second hand вместо нового оригинала."Раньше сервисы устанавливали копии дисплеев с большим количеством недостатков: тусклые цвета, нечувствительный сенсор, хрупкость. Ситуация улучшилась с распространением технологий восстановления оригинального дисплея. Такие экраны доступны каждому сервису и стоят дешевле снятых с разбора. Характеристики совпадают с оригиналом, а различается только стекло. Большинству клиентов нравятся эти дисплеи. Проблема в другом: производители привязывают программно отдельные детали устройства, что делает невозможным идеальный ремонт. Например, чтобы заменить дисплей, мы выпаиваем микросхему сенсора со старого дисплея и ставим ее на новый. На аккумуляторе циклы уже не сбросишь, поэтому приходится монтировать микросхему-обманку, чтобы не появлялось сообщений о замене батареи. В 2020-м ремонт усложнился еще сильнее: теперь к плате iPhone привязана и камера. И чтобы ее восстановить, нужно менять отдельные элементы: объектив, фильтр матрицы или шлейф камеры. Полная замена камеры невозможна", — делится опытом создатель сервиса Mosdisplay Даниил Фролов.Опрошенные РИА Новости эксперты считают, что, если оригинальные комплектующие для гаджетов станут доступнее, это положительно повлияет на всю ремонтную отрасль в России — уменьшится серый рынок, сократится число бывших в употреблении запчастей, а конечный пользователь получит качественный продукт.Закон против антиремонтной тактикиВ США и Европе корпорации обвиняют в антиремонтной тактике, наносящей ущерб малому бизнесу и потребителям.Кайл Винс, издатель портала iFixit, известного демонстрацией реальной ремонтопригодности современных гаджетов, заявил на слушаниях в США, что производители всячески стараются усложнить ремонт и жестко контролируют рынок комплектующих."Есть немецкий изготовитель аккумуляторов Varta, продающий их множеству компаний. Samsung использует эти батареи в наушниках Galaxy, но когда мы спрашиваем, можно ли купить эту деталь для ремонта, отвечают, что контракт с Samsung запрещает это", — цитирует Винса ZDNet.Федеральная торговая комиссия США проголосовала за снятие ограничений, не позволяющих ремонтировать устройства в сторонних сервисных центрах. Санкции для корпораций пока не предусматриваются, но американцы намерены активно собирать жалобы от общественности, привлекать правоохранительные органы на уровне штатов и усилить меры по соблюдению действующего законодательства.Закон о "праве на ремонт" приняли и в Евросоюзе — производители должны обеспечивать условия для ремонта техники в течение десяти лет. Пока это касается крупной бытовой техники, но следующий этап — электроника. Производителей обяжут выпускать комплектующие для замены неисправных деталей в достаточном для ремонта объеме. Кроме того, конструкцию устройств упростят — под запрет могут попасть клей и герметик там, где они не обусловлены потребительскими свойствами.В России также обсуждают подобные меры: так, глава Минприроды Александр Козлов в мае обратился к вице-премьеру Виктории Абрамченко с просьбой рассмотреть возможность введения в России норм "права на ремонт", аналогичный европейскому.

https://ria.ru/20210716/smartfon-1741465566.html

https://ria.ru/20210523/remont-1733367744.html

https://ria.ru/20210727/prodlenie-1743019035.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, александр козлов (глава минприроды), apple, евросоюз, apple iphone, виктория абрамченко