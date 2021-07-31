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В Госдуме оценили реакцию Порошенко на статью Путина
В Госдуме оценили реакцию Порошенко на статью Путина - РИА Новости, 31.07.2021
В Госдуме оценили реакцию Порошенко на статью Путина
Заявление экс-президента Украины Петра Порошенко о статье российского лидера Владимира Путина о единстве русского и украинского народов - дешевый комментарий, а РИА Новости, 31.07.2021
2021-07-31T18:45
2021-07-31T18:45
в мире
украина
вашингтон (город)
владимир путин
gazeta wyborcza
госдума рф
петр порошенко
адальби шхагошев
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Заявление экс-президента Украины Петра Порошенко о статье российского лидера Владимира Путина о единстве русского и украинского народов - дешевый комментарий, а не полноценный взвешенный ответ, заявил РИА Новости член комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств извне Адальби Шхагошев.Порошенко опубликовал в польском издании Gazeta Wyborcza ответ на статью Путина о единстве русских и украинцев. По словам Порошенко, у его народа нет проблем с собственной идентичностью, украинцев от русских отличает "собственный исторический опыт, язык, песни и танцы, кухня", а также "политическая культура, отношение к правам человека, геополитические ориентации и чувство причастности к европейской цивилизации"."Учитывая глубину этой статьи и ее проработку, я считаю, что это не ответ на статью Путина, это дешевый комментарий. Это слишком глубинная статья, которая опирается на серьезные факты. Порошенко постоянно делает попытки в очередной раз попасть в шорт-лист Вашингтона, когда обсуждаются кадровые вопросы по Украине. Естественно, он нацеливается на это и очень часто говорит, что будет баллотироваться в президенты", - сказал Шхагошев.Он подчеркнул, что Путин в статье верно указал на проблемные точки политического процесса на Украине, "гонка за первенство" может привести к новым волнениям в стране."Вся кампания, которая развернута и которую можно назвать гонкой за лидерство внутри Украины, до добра их не доведет. Они думают, что ведут серьезную политическую борьбу за первенство внутри страны, они могут в очередной раз привести страну к майдану. Я это говорю, учитывая все происходящие процессы внутри Украины", - заметил Шхагошев.Парламентарий добавил, что для нормального развития Украине просто необходима поддержка России."На самом деле, серьезного, глобального будущего у Украины без нормального взаимодействия с Россией просто нет. На таком пути, чтобы стояли силы от Зеленского до Порошенко, чтобы именно таким образом они вели свою страну к развитию - я этого не вижу", - заключил Шхагошев.Статья Путина "Об историческом единстве русских и украинцев" была опубликована на русском и украинском языках. В ней президент РФ назвал возникшую между странами стену большой общей бедой и трагедией. По его мнению, Запад в 2014 году напрямую вмешался в дела Украины, попытался создать из нее "анти-Россию", а сейчас страна находится не просто под полной зависимостью, а под прямым внешним управлением. На следующий день после выхода материала об Украине Путин дал расширенные комментарии о смысле и целях его написания, где в том числе высказался о том, что сегодняшние власти Украины говорят не о народе, а о выборе, который они сделали сами, но это не значит, что выбор окончательный.
https://ria.ru/20210731/poroshenko-1743750179.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210702/zakharova-1739536183.html
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в мире, украина, вашингтон (город), владимир путин, gazeta wyborcza, госдума рф, петр порошенко, адальби шхагошев, россия
18:45 31.07.2021
 
В Госдуме оценили реакцию Порошенко на статью Путина

Депутат Госдумы Адальби Шхагошев назвал дешевым комментарием реакцию Порошенко на статью Путина

© Фото : предоставлено пресс-службой депутатаДепутат Адальби Шхагошев
Депутат Адальби Шхагошев - РИА Новости, 1920, 31.07.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой депутата
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Заявление экс-президента Украины Петра Порошенко о статье российского лидера Владимира Путина о единстве русского и украинского народов - дешевый комментарий, а не полноценный взвешенный ответ, заявил РИА Новости член комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств извне Адальби Шхагошев.
Порошенко опубликовал в польском издании Gazeta Wyborcza ответ на статью Путина о единстве русских и украинцев. По словам Порошенко, у его народа нет проблем с собственной идентичностью, украинцев от русских отличает "собственный исторический опыт, язык, песни и танцы, кухня", а также "политическая культура, отношение к правам человека, геополитические ориентации и чувство причастности к европейской цивилизации".
Петр Порошенко во время дискуссии с представителями гражданского общества - РИА Новости, 1920, 31.07.2021
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Порошенко ответил на статью Путина об украинцах и русских
"Учитывая глубину этой статьи и ее проработку, я считаю, что это не ответ на статью Путина, это дешевый комментарий. Это слишком глубинная статья, которая опирается на серьезные факты. Порошенко постоянно делает попытки в очередной раз попасть в шорт-лист Вашингтона, когда обсуждаются кадровые вопросы по Украине. Естественно, он нацеливается на это и очень часто говорит, что будет баллотироваться в президенты", - сказал Шхагошев.
Он подчеркнул, что Путин в статье верно указал на проблемные точки политического процесса на Украине, "гонка за первенство" может привести к новым волнениям в стране.
"Вся кампания, которая развернута и которую можно назвать гонкой за лидерство внутри Украины, до добра их не доведет. Они думают, что ведут серьезную политическую борьбу за первенство внутри страны, они могут в очередной раз привести страну к майдану. Я это говорю, учитывая все происходящие процессы внутри Украины", - заметил Шхагошев.
Парламентарий добавил, что для нормального развития Украине просто необходима поддержка России.
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"На самом деле, серьезного, глобального будущего у Украины без нормального взаимодействия с Россией просто нет. На таком пути, чтобы стояли силы от Зеленского до Порошенко, чтобы именно таким образом они вели свою страну к развитию - я этого не вижу", - заключил Шхагошев.
Статья Путина "Об историческом единстве русских и украинцев" была опубликована на русском и украинском языках. В ней президент РФ назвал возникшую между странами стену большой общей бедой и трагедией. По его мнению, Запад в 2014 году напрямую вмешался в дела Украины, попытался создать из нее "анти-Россию", а сейчас страна находится не просто под полной зависимостью, а под прямым внешним управлением. На следующий день после выхода материала об Украине Путин дал расширенные комментарии о смысле и целях его написания, где в том числе высказался о том, что сегодняшние власти Украины говорят не о народе, а о выборе, который они сделали сами, но это не значит, что выбор окончательный.
 
В миреУкраинаВашингтон (город)Владимир ПутинGazeta WyborczaГосдума РФПетр ПорошенкоАдальби ШхагошевРоссия
 
 
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