https://ria.ru/20210731/putin-1743807380.html
Нарышкин рассказал, когда познакомился с Путиным
Нарышкин рассказал, когда познакомился с Путиным - РИА Новости, 01.08.2021
Нарышкин рассказал, когда познакомился с Путиным
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин рассказал, что познакомился с президентом Владимиром Путиным еще в 1980 году. РИА Новости, 01.08.2021
2021-07-31T22:06
2021-07-31T22:06
2021-08-01T07:33
ссср
москва
сергей нарышкин
владимир путин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
ленинград
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин рассказал, что познакомился с президентом Владимиром Путиным еще в 1980 году.В эфире YouTube-канала "Соловьев Live" Нарышкин сказал, что знаком с Путиным "с 1980 года".В 2018 году Нарышкин в эфире телеканала "Россия 1" рассказал, что после окончания Ленинградского механического института в 1978 году его практически сразу направили в Москву для учебы на двухгодичный факультет Высшей школы КГБ СССР (сейчас это Академия ФСБ). Затем Нарышкин вернулся в Ленинград и был определен на работу в разведывательное подразделение Ленинградского управления КГБ, где познакомился с работавшим там Владимиром Путиным. Затем они вместе учились на годичном факультете Краснознаменного института КГБ (сейчас это Академия внешней разведки), рассказывал директор СВР.Слушатели Академии в целях соблюдения секретности носят вымышленные фамилии. Как правило, псевдоним начинается с той же буквы, что и настоящая фамилия слушателя. Путин учился в КИ под псевдонимом "Платов", а Нарышкин был "Наумовым".
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ссср, москва, сергей нарышкин, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба внешней разведки российской федерации (свр россии), ленинград
22:06 31.07.2021 (обновлено: 07:33 01.08.2021)
Нарышкин рассказал, когда познакомился с Путиным
Глава СВР Нарышкин познакомился с президентом Владимиром Путиным еще в 1980 году