https://ria.ru/20210731/putin-1743807380.html

Нарышкин рассказал, когда познакомился с Путиным

Нарышкин рассказал, когда познакомился с Путиным - РИА Новости, 01.08.2021

Нарышкин рассказал, когда познакомился с Путиным

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин рассказал, что познакомился с президентом Владимиром Путиным еще в 1980 году. РИА Новости, 01.08.2021

2021-07-31T22:06

2021-07-31T22:06

2021-08-01T07:33

ссср

москва

сергей нарышкин

владимир путин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

ленинград

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин рассказал, что познакомился с президентом Владимиром Путиным еще в 1980 году.В эфире YouTube-канала "Соловьев Live" Нарышкин сказал, что знаком с Путиным "с 1980 года".В 2018 году Нарышкин в эфире телеканала "Россия 1" рассказал, что после окончания Ленинградского механического института в 1978 году его практически сразу направили в Москву для учебы на двухгодичный факультет Высшей школы КГБ СССР (сейчас это Академия ФСБ). Затем Нарышкин вернулся в Ленинград и был определен на работу в разведывательное подразделение Ленинградского управления КГБ, где познакомился с работавшим там Владимиром Путиным. Затем они вместе учились на годичном факультете Краснознаменного института КГБ (сейчас это Академия внешней разведки), рассказывал директор СВР.Слушатели Академии в целях соблюдения секретности носят вымышленные фамилии. Как правило, псевдоним начинается с той же буквы, что и настоящая фамилия слушателя. Путин учился в КИ под псевдонимом "Платов", а Нарышкин был "Наумовым".

https://ria.ru/20210624/zapad-1738381594.html

ссср

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ссср, москва, сергей нарышкин, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба внешней разведки российской федерации (свр россии), ленинград