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Нарышкин рассказал, когда познакомился с Путиным
Нарышкин рассказал, когда познакомился с Путиным - РИА Новости, 01.08.2021
Нарышкин рассказал, когда познакомился с Путиным
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин рассказал, что познакомился с президентом Владимиром Путиным еще в 1980 году. РИА Новости, 01.08.2021
2021-07-31T22:06
2021-08-01T07:33
ссср
москва
сергей нарышкин
владимир путин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
ленинград
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин рассказал, что познакомился с президентом Владимиром Путиным еще в 1980 году.В эфире YouTube-канала "Соловьев Live" Нарышкин сказал, что знаком с Путиным "с 1980 года".В 2018 году Нарышкин в эфире телеканала "Россия 1" рассказал, что после окончания Ленинградского механического института в 1978 году его практически сразу направили в Москву для учебы на двухгодичный факультет Высшей школы КГБ СССР (сейчас это Академия ФСБ). Затем Нарышкин вернулся в Ленинград и был определен на работу в разведывательное подразделение Ленинградского управления КГБ, где познакомился с работавшим там Владимиром Путиным. Затем они вместе учились на годичном факультете Краснознаменного института КГБ (сейчас это Академия внешней разведки), рассказывал директор СВР.Слушатели Академии в целях соблюдения секретности носят вымышленные фамилии. Как правило, псевдоним начинается с той же буквы, что и настоящая фамилия слушателя. Путин учился в КИ под псевдонимом "Платов", а Нарышкин был "Наумовым".
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ссср, москва, сергей нарышкин, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба внешней разведки российской федерации (свр россии), ленинград
22:06 31.07.2021 (обновлено: 07:33 01.08.2021)
 
Нарышкин рассказал, когда познакомился с Путиным

Глава СВР Нарышкин познакомился с президентом Владимиром Путиным еще в 1980 году

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин перед началом первого заседания Государственной Думы РФ нового созыва. 5 октября 2016
Президент РФ Владимир Путин и директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин перед началом первого заседания Государственной Думы РФ нового созыва. 5 октября 2016 - РИА Новости, 1920, 31.07.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин рассказал, что познакомился с президентом Владимиром Путиным еще в 1980 году.
В эфире YouTube-канала "Соловьев Live" Нарышкин сказал, что знаком с Путиным "с 1980 года".
Председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин во время заседания круглого стола, посвящённого исторической роли России в освоении космоса - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
24 июня, 10:58
Нарышкин увидел в ситуации на Западе признаки тоталитарной диктатуры
В 2018 году Нарышкин в эфире телеканала "Россия 1" рассказал, что после окончания Ленинградского механического института в 1978 году его практически сразу направили в Москву для учебы на двухгодичный факультет Высшей школы КГБ СССР (сейчас это Академия ФСБ). Затем Нарышкин вернулся в Ленинград и был определен на работу в разведывательное подразделение Ленинградского управления КГБ, где познакомился с работавшим там Владимиром Путиным. Затем они вместе учились на годичном факультете Краснознаменного института КГБ (сейчас это Академия внешней разведки), рассказывал директор СВР.
Слушатели Академии в целях соблюдения секретности носят вымышленные фамилии. Как правило, псевдоним начинается с той же буквы, что и настоящая фамилия слушателя. Путин учился в КИ под псевдонимом "Платов", а Нарышкин был "Наумовым".
 
СССРМоскваСергей НарышкинВладимир ПутинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Ленинград
 
 
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