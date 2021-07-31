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Водителей предупредили о начале "сплошных проверок" на дорогах
Водителей предупредили о начале "сплошных проверок" на дорогах - РИА Новости, 31.07.2021
Водителей предупредили о начале "сплошных проверок" на дорогах
В эти выходные во многих российских регионах ГИБДД проведет масштабный рейд, сообщили в ведомстве. РИА Новости, 31.07.2021
2021-07-31T15:04
2021-07-31T15:04
авто
россия
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. В эти выходные во многих российских регионах ГИБДД проведет масштабный рейд, сообщили в ведомстве.В рамках мероприятия инспекторы намерены останавливать как можно больше автомобилей и проверять водителей на состояние алкогольного и наркотического опьянения, а также на соблюдение правил перевозки детей, уровень тонировки машиныи так далее.В ведомстве объяснили, что основная цель "сплошных проверок" — профилактика ДТП и снижение тяжести последствий.Обычно такие рейды проводятся по выходным и праздникам, так как в эти дни на дорогах больше всего нетрезвых водителей, отметили в ГИБДД.
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авто, россия
15:04 31.07.2021
 
Водителей предупредили о начале "сплошных проверок" на дорогах

ГИБДД предупредила российских водителей о начале "сплошных проверок" на дорогах

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСотрудник дорожно-патрульной службы ГИБДД выписывает штраф водителю
Сотрудник дорожно-патрульной службы ГИБДД выписывает штраф водителю - РИА Новости, 1920, 31.07.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. В эти выходные во многих российских регионах ГИБДД проведет масштабный рейд, сообщили в ведомстве.
В рамках мероприятия инспекторы намерены останавливать как можно больше автомобилей и проверять водителей на состояние алкогольного и наркотического опьянения, а также на соблюдение правил перевозки детей, уровень тонировки машиныи так далее.

"Если от водителя автомобиля исходит запах алкоголя или его поведение кажется инспекторам ГИБДД странным, ему предлагается пройти проверку на трезвость, а в случае необходимости, и на употребление наркотических веществ", — говорится на сайте инспекции.

В ведомстве объяснили, что основная цель "сплошных проверок" — профилактика ДТП и снижение тяжести последствий.
Обычно такие рейды проводятся по выходным и праздникам, так как в эти дни на дорогах больше всего нетрезвых водителей, отметили в ГИБДД.
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