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Водителей предупредили о начале "сплошных проверок" на дорогах

Водителей предупредили о начале "сплошных проверок" на дорогах - РИА Новости, 31.07.2021

Водителей предупредили о начале "сплошных проверок" на дорогах

В эти выходные во многих российских регионах ГИБДД проведет масштабный рейд, сообщили в ведомстве. РИА Новости, 31.07.2021

2021-07-31T15:04

2021-07-31T15:04

2021-07-31T15:04

авто

россия

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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. В эти выходные во многих российских регионах ГИБДД проведет масштабный рейд, сообщили в ведомстве.В рамках мероприятия инспекторы намерены останавливать как можно больше автомобилей и проверять водителей на состояние алкогольного и наркотического опьянения, а также на соблюдение правил перевозки детей, уровень тонировки машиныи так далее.В ведомстве объяснили, что основная цель "сплошных проверок" — профилактика ДТП и снижение тяжести последствий.Обычно такие рейды проводятся по выходным и праздникам, так как в эти дни на дорогах больше всего нетрезвых водителей, отметили в ГИБДД.

https://ria.ru/20210726/samokat-1742874821.html

россия

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2021

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авто, россия