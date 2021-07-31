https://ria.ru/20210731/protesty-1743803913.html
Полиция задержала 19 человек на акциях протеста во Франции
Полиция задержала 19 человек на акциях протеста во Франции - РИА Новости, 31.07.2021
Полиция задержала 19 человек на акциях протеста во Франции
Полиция во Франции задержала 19 человек на акциях против введения санитарных пропусков, из них 10 участников протестов задержаны в Париже, сообщил министр... РИА Новости, 31.07.2021
2021-07-31T20:58
2021-07-31T20:58
2021-07-31T21:22
распространение коронавируса
в мире
париж
франция
коронавирус covid-19
эммануэль макрон
жеральд дарманен
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ПАРИЖ, 31 июл - РИА Новости. Полиция во Франции задержала 19 человек на акциях против введения санитарных пропусков, из них 10 участников протестов задержаны в Париже, сообщил министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен."Спасибо полиции и жандармам, мобилизованным сегодня по всей Франции для наблюдения за демонстрациями… Оценка на данном этапе: 19 задержаний , в том числе 10 - в Париже", - написал министр в своем аккаунте в Twitter. Дарманен также выразил поддержку трем полицейским, которые пострадали в ходе манифестации, а также всем привлеченным к работе на акциях сотрудникам правоохранительных органов.Как сообщил телеканал BFM TV, в протестных акциях по всей Франции приняли участие 204 090 человек, из них около 14 250 - в Париже.В субботу в городе прошли несколько акций протеста против введения санитарных пропусков. Одна из них стартовала у станции метро "Вилье" в 17-м округе Парижа в 14.00 (15.00 мск) и закончилась на площади Бастилии. Когда шествие дошло до конечной точки маршрута, агрессивно настроенные демонстранты, в том числе хулиганы Black blocs, начали забрасывать полицию бутылками и файерами, а также взрывать петарды. В ответ стражи порядка распылили слезоточивый газ и применили водометы.В ходе самого шествия толпа уже провоцировала полицию, освистывая ее и закидывая бутылками, в ответ получая слезоточивый газ. Периодически происходили небольшие стычки протестующих с полицейскими. Протестующие, в том числе представители движения "Желтые жилеты", скандировали лозунги с требованиями отставки президента Эммануэля Макрона и отмены решения по введению санпропусков.Макрон 12 июля объявил о ряде новых ограничительных мер для сдерживания распространения заболеваемости COVID-19. В частности, он заявил о расширении практики использования санитарных пропусков, которые свидетельствуют о вакцинации или отрицательном результате теста на COVID-19, в частности, в барах, ресторанах, поездах дальнего следования и самолетах. Также глава французской республики сообщил о введении обязательной вакцинации для медиков во Франции и всех работающих в больницах и домах престарелых. По итогам заявлений президента Франции был подготовлен соответствующий законопроект, в воскресенье он был принят французским парламентом.Как сообщил в среду представитель правительства Франции Габриэль Атталь, санитарные пропуска начнут действовать с 9 августа.
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РИА Новости
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РИА Новости
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в мире, париж, франция, коронавирус covid-19, эммануэль макрон, жеральд дарманен
20:58 31.07.2021 (обновлено: 21:22 31.07.2021)
Полиция задержала 19 человек на акциях протеста во Франции
Полиция задержала 19 человек на акциях против санитарных пропусков во Франции
ПАРИЖ, 31 июл - РИА Новости.
Полиция во Франции
задержала 19 человек на акциях против введения санитарных пропусков, из них 10 участников протестов задержаны в Париже
, сообщил министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен
.
"Спасибо полиции и жандармам, мобилизованным сегодня по всей Франции для наблюдения за демонстрациями… Оценка на данном этапе: 19 задержаний , в том числе 10 - в Париже", - написал министр в своем аккаунте в Twitter
. Дарманен также выразил поддержку трем полицейским, которые пострадали в ходе манифестации, а также всем привлеченным к работе на акциях сотрудникам правоохранительных органов.
Как сообщил телеканал BFM TV, в протестных акциях по всей Франции приняли участие 204 090 человек, из них около 14 250 - в Париже.
В субботу в городе прошли несколько акций протеста против введения санитарных пропусков. Одна из них стартовала у станции метро "Вилье" в 17-м округе Парижа в 14.00 (15.00 мск) и закончилась на площади Бастилии. Когда шествие дошло до конечной точки маршрута, агрессивно настроенные демонстранты, в том числе хулиганы Black blocs, начали забрасывать полицию бутылками и файерами, а также взрывать петарды. В ответ стражи порядка распылили слезоточивый газ и применили водометы.
В ходе самого шествия толпа уже провоцировала полицию, освистывая ее и закидывая бутылками, в ответ получая слезоточивый газ. Периодически происходили небольшие стычки протестующих с полицейскими. Протестующие, в том числе представители движения "Желтые жилеты", скандировали лозунги с требованиями отставки президента Эммануэля Макрона
и отмены решения по введению санпропусков.
Макрон 12 июля объявил о ряде новых ограничительных мер для сдерживания распространения заболеваемости COVID-19. В частности, он заявил о расширении практики использования санитарных пропусков, которые свидетельствуют о вакцинации или отрицательном результате теста на COVID-19, в частности, в барах, ресторанах, поездах дальнего следования и самолетах. Также глава французской республики сообщил о введении обязательной вакцинации для медиков во Франции и всех работающих в больницах и домах престарелых. По итогам заявлений президента Франции был подготовлен соответствующий законопроект, в воскресенье он был принят французским парламентом.
Как сообщил в среду представитель правительства Франции Габриэль Атталь, санитарные пропуска начнут действовать с 9 августа.