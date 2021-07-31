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Полиция применила водометы на манифестации в Париже

Полиция применила водометы на манифестации в Париже - РИА Новости, 31.07.2021

Полиция применила водометы на манифестации в Париже

Полиция применила слезоточивый газ и водометы для разгона агрессивно настроенных демонстрантов на акции против санитарных пропусков в Париже, передает... РИА Новости, 31.07.2021

2021-07-31T19:05

2021-07-31T19:05

2021-07-31T19:13

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ПАРИЖ, 31 июл - РИА Новости, Анастасия Иванова. Полиция применила слезоточивый газ и водометы для разгона агрессивно настроенных демонстрантов на акции против санитарных пропусков в Париже, передает корреспондент РИА Новости.Несколько акций протеста против введения во Франции санитарных пропусков проходят в субботу в Париже.Одна из манифестаций стартовала у станции метро Вилье в 17-м округе Парижа в 14.00 (15.00 мск). После 17.00 (18.00 мск) участники акции дошли до конечной точки маршрута - площади Бастилии.Акция проходила мирно, пока к ней не присоединились радикально настроенные хулиганы Black blocs.Агрессивные демонстранты начали забрасывать полицию бутылками, файерами, взрывать петарды, в ответ полиция распылила слезоточивый газ и использовала водометы.Ранее в ходе шествия толпа уже провоцировала полицию, освистывала и закидывала бутылками. Правоохранители в ответ несколько раз применяли слезоточивый газ. Периодически происходили небольшие стычки протестующих с сотрудниками полиции, однако они не перерастали в жесткие столкновения. Протестующие скандировали лозунги "Свободу!", "Макрон, мы не хотим твоего санитарного пропуска!", "Макрона - в отставку!"Президент Франции Эммануэль Макрон 12 июля объявил о ряде новых ограничительных мер для сдерживания распространения заболеваемости COVID-19. В частности, он заявил о расширении практики использования санитарных пропусков, которые свидетельствуют о вакцинации или отрицательном результате теста на COVID-19, в частности, в барах, ресторанах, поездах дальнего следования и самолетах. Также глава французской республики сообщил о введении обязательной вакцинации для медиков во Франции и всех работающих в больницах и домах престарелых. По итогам заявлений президента Франции был подготовлен соответствующий законопроект, он был принят французским парламентом.

https://ria.ru/20210731/parizh-1743796922.html

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в мире, париж, коронавирус covid-19, франция, эммануэль макрон