https://ria.ru/20210731/professii-1743723745.html
Эксперт рассказала о появлении новых профессий в сфере образования
Эксперт рассказала о появлении новых профессий в сфере образования - РИА Новости, 31.07.2021
Эксперт рассказала о появлении новых профессий в сфере образования
Уже скоро на российском рынке труда появятся вакансии для таких специалистов, как цифровые методисты, педагогические дизайнеры и образовательные инженеры,... РИА Новости, 31.07.2021
2021-07-31T06:12
2021-07-31T06:12
2021-07-31T06:13
общество
россия
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Уже скоро на российском рынке труда появятся вакансии для таких специалистов, как цифровые методисты, педагогические дизайнеры и образовательные инженеры, рассказала в интервью РИА Новости ректор, гендиректор Университета Национальной технологической инициативы 20.35 Нина Яныкина."Если брать сферу образования, образовательные инженеры, цифровые методисты, специалисты по педагогическому дизайну, основанному на данных – это то, что действительно нужно. Много интересных профессий будет появляться на стыке разных сфер деятельности", - сказала она.Много примеров таких смешанных специальностей можно найти в науке: космобиологи – специалисты, который исследует поведение разных биологических систем в условиях космоса, генетические консультанты, молекулярные диетологи.Кроме того, по мнению Яныкиной, перспективна работа с эмоциями человека. Появятся дизайнеры эмоций, которые создают эмоциональный фон контента с использованием новых каналов доставки информации, в том числе и напрямую в мозг потребителя. Продюсеры смыслового поля будут формировать общую картину мира, в соответствии с которой будут строиться медиапотоки. Проектировщик умных тканей создаст новые синтетические ткани и материалы с заданными свойствами, например, LED-ткани или ткани с памятью формы.Сегодня налицо видна острая нехватка IT-специалистов, добавляет эксперт. При этом вход в профессию в IT-сфере, в медицине и юриспруденции сейчас достаточно низкий, профессии можно обучиться при достаточной мотивации, способности обучаться, уверена она."Можно быстро стать либо тестировщиком тех или иных решений, либо сборщиком данных, потом перейти к аналитике данных и себя уже в этой области развивать и реализовывать. Даже при хороших базовых математических способностях новый язык программирования вполне можно освоить за три-четыре месяца и дальше уже начинать работать с junior-уровня", - резюмировала Яныкина.
https://na.ria.ru/20210730/professiya-1743556156.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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общество, россия
06:12 31.07.2021 (обновлено: 06:13 31.07.2021)
Эксперт рассказала о появлении новых профессий в сфере образования
Эксперт рассказала о появлении новых профессий в сфере образования
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Уже скоро на российском рынке труда появятся вакансии для таких специалистов, как цифровые методисты, педагогические дизайнеры и образовательные инженеры, рассказала в интервью РИА Новости ректор, гендиректор Университета Национальной технологической инициативы 20.35 Нина Яныкина.
"Если брать сферу образования, образовательные инженеры, цифровые методисты, специалисты по педагогическому дизайну, основанному на данных – это то, что действительно нужно. Много интересных профессий будет появляться на стыке разных сфер деятельности", - сказала она.
Много примеров таких смешанных специальностей можно найти в науке: космобиологи – специалисты, который исследует поведение разных биологических систем в условиях космоса, генетические консультанты, молекулярные диетологи.
Кроме того, по мнению Яныкиной, перспективна работа с эмоциями человека. Появятся дизайнеры эмоций, которые создают эмоциональный фон контента с использованием новых каналов доставки информации, в том числе и напрямую в мозг потребителя. Продюсеры смыслового поля будут формировать общую картину мира, в соответствии с которой будут строиться медиапотоки. Проектировщик умных тканей создаст новые синтетические ткани и материалы с заданными свойствами, например, LED-ткани или ткани с памятью формы.
Сегодня налицо видна острая нехватка IT-специалистов, добавляет эксперт. При этом вход в профессию в IT-сфере, в медицине и юриспруденции сейчас достаточно низкий, профессии можно обучиться при достаточной мотивации, способности обучаться, уверена она.
"Можно быстро стать либо тестировщиком тех или иных решений, либо сборщиком данных, потом перейти к аналитике данных и себя уже в этой области развивать и реализовывать. Даже при хороших базовых математических способностях новый язык программирования вполне можно освоить за три-четыре месяца и дальше уже начинать работать с junior-уровня", - резюмировала Яныкина.