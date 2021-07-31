https://ria.ru/20210731/prava-1743727180.html

СМИ: Минздрав будет автоматически сообщать МВД о заболеваниях водителей

СМИ: Минздрав будет автоматически сообщать МВД о заболеваниях водителей - РИА Новости, 31.07.2021

СМИ: Минздрав будет автоматически сообщать МВД о заболеваниях водителей

МВД России совместно с Минздравом разработало проект поправок в законодательство, согласно которым медсправки для водителей будут автоматически передаваться в... РИА Новости, 31.07.2021

2021-07-31T07:36

2021-07-31T07:36

2021-07-31T07:45

общество

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

авто

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МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. МВД России совместно с Минздравом разработало проект поправок в законодательство, согласно которым медсправки для водителей будут автоматически передаваться в ГИБДД. Об этом сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на проект поправок к закону "О безопасности дорожного движения".Как пишет издание, поправки подразумевают создание новой федеральной информационной системы, в которой будут храниться электронные медицинские справки, необходимые для обмена и получения водительского удостоверения.В пояснительной записке к законопроекту говорится, что за время срока действия прав у водителей может обнаружиться заболевание, являющееся противопоказанием для управления транспортными средствами, что, в свою очередь, создает угрозу безопасности движения.По новым правилам врач, во время медосмотра или оказания медпомощи обнаруживший у водителя такое заболевание, направляет его на "внеочередное медицинское освидетельствование" к врачу-специалисту.Медицинская организация передает соответствующее сообщение в ГИБДД, после чего действие водительских прав автоматически приостанавливается, управление автомобилем в данном случае будет наказываться по статье 12.7 КоАП. Если заболевание не подтверждается, то ГИБДД, получив соответствующее электронное заключение, восстанавливает действие удостоверения.При этом в случае выявления ограничений к управлению транспортным средством водителю предложат получить новые права с соответствующей отметкой, если водить машину запрещено, то удостоверение аннулируется окончательно.Срок вступления в силу правил в новом законопроекте перенесен на 1 марта 2022 года.В апреле "Коммерсант" сообщил со ссылкой на проект приказа Минздрава, что кандидатов в водители обяжут сдавать кровь или мочу для проверки на хронический алкоголизм и употребление запрещенных веществ: опиатов, каннабиноидов, кокаина и метадона.Как пояснило издание, направлять на такие исследования будут, если врач заметил признаки хронического алкоголизма. Для автомобилистов, которых лишали прав (например, за пьяное вождение), процедура станет обязательной. При этом конкретные методы выявления болезни не уточняются. Если результат анализа окажется положительным, кандидата в водители направят на полноценное обследование в специализированную клинику, где ему поставят диагноз.

https://ria.ru/20210720/voditeli-1742039434.html

https://ria.ru/20210709/ekzamen-1740593387.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии), министерство здравоохранения рф (минздрав россии), авто