Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210731/prava-1743727180.html
СМИ: Минздрав будет автоматически сообщать МВД о заболеваниях водителей
СМИ: Минздрав будет автоматически сообщать МВД о заболеваниях водителей - РИА Новости, 31.07.2021
СМИ: Минздрав будет автоматически сообщать МВД о заболеваниях водителей
МВД России совместно с Минздравом разработало проект поправок в законодательство, согласно которым медсправки для водителей будут автоматически передаваться в... РИА Новости, 31.07.2021
2021-07-31T07:36
2021-07-31T07:45
общество
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
авто
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575156441_0:28:2809:1608_1920x0_80_0_0_7d874a8060f33dfe11daa9212520524d.jpg
МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. МВД России совместно с Минздравом разработало проект поправок в законодательство, согласно которым медсправки для водителей будут автоматически передаваться в ГИБДД. Об этом сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на проект поправок к закону "О безопасности дорожного движения".Как пишет издание, поправки подразумевают создание новой федеральной информационной системы, в которой будут храниться электронные медицинские справки, необходимые для обмена и получения водительского удостоверения.В пояснительной записке к законопроекту говорится, что за время срока действия прав у водителей может обнаружиться заболевание, являющееся противопоказанием для управления транспортными средствами, что, в свою очередь, создает угрозу безопасности движения.По новым правилам врач, во время медосмотра или оказания медпомощи обнаруживший у водителя такое заболевание, направляет его на "внеочередное медицинское освидетельствование" к врачу-специалисту.Медицинская организация передает соответствующее сообщение в ГИБДД, после чего действие водительских прав автоматически приостанавливается, управление автомобилем в данном случае будет наказываться по статье 12.7 КоАП. Если заболевание не подтверждается, то ГИБДД, получив соответствующее электронное заключение, восстанавливает действие удостоверения.При этом в случае выявления ограничений к управлению транспортным средством водителю предложат получить новые права с соответствующей отметкой, если водить машину запрещено, то удостоверение аннулируется окончательно.Срок вступления в силу правил в новом законопроекте перенесен на 1 марта 2022 года.В апреле "Коммерсант" сообщил со ссылкой на проект приказа Минздрава, что кандидатов в водители обяжут сдавать кровь или мочу для проверки на хронический алкоголизм и употребление запрещенных веществ: опиатов, каннабиноидов, кокаина и метадона.Как пояснило издание, направлять на такие исследования будут, если врач заметил признаки хронического алкоголизма. Для автомобилистов, которых лишали прав (например, за пьяное вождение), процедура станет обязательной. При этом конкретные методы выявления болезни не уточняются. Если результат анализа окажется положительным, кандидата в водители направят на полноценное обследование в специализированную клинику, где ему поставят диагноз.
https://ria.ru/20210720/voditeli-1742039434.html
https://ria.ru/20210709/ekzamen-1740593387.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575156441_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_8de7e011d490fdd79716d4ffed5b0773.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии), министерство здравоохранения рф (минздрав россии), авто
07:36 31.07.2021 (обновлено: 07:45 31.07.2021)
 
СМИ: Минздрав будет автоматически сообщать МВД о заболеваниях водителей

"Коммерсант": водителей с серьезными заболеваниями автоматически лишат прав

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкВодитель проходит медицинскую проверку
Водитель проходит медицинскую проверку - РИА Новости, 1920, 31.07.2021
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. МВД России совместно с Минздравом разработало проект поправок в законодательство, согласно которым медсправки для водителей будут автоматически передаваться в ГИБДД. Об этом сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на проект поправок к закону "О безопасности дорожного движения".
Как пишет издание, поправки подразумевают создание новой федеральной информационной системы, в которой будут храниться электронные медицинские справки, необходимые для обмена и получения водительского удостоверения.
Валерия Башкирова, сбившая на машине трех детей в Солнцево - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
20 июля, 14:46
Депутат призвал ужесточить ответственность за гаджеты в руках водителей
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что за время срока действия прав у водителей может обнаружиться заболевание, являющееся противопоказанием для управления транспортными средствами, что, в свою очередь, создает угрозу безопасности движения.
По новым правилам врач, во время медосмотра или оказания медпомощи обнаруживший у водителя такое заболевание, направляет его на "внеочередное медицинское освидетельствование" к врачу-специалисту.
Медицинская организация передает соответствующее сообщение в ГИБДД, после чего действие водительских прав автоматически приостанавливается, управление автомобилем в данном случае будет наказываться по статье 12.7 КоАП. Если заболевание не подтверждается, то ГИБДД, получив соответствующее электронное заключение, восстанавливает действие удостоверения.
При этом в случае выявления ограничений к управлению транспортным средством водителю предложат получить новые права с соответствующей отметкой, если водить машину запрещено, то удостоверение аннулируется окончательно.
Срок вступления в силу правил в новом законопроекте перенесен на 1 марта 2022 года.
В апреле "Коммерсант" сообщил со ссылкой на проект приказа Минздрава, что кандидатов в водители обяжут сдавать кровь или мочу для проверки на хронический алкоголизм и употребление запрещенных веществ: опиатов, каннабиноидов, кокаина и метадона.
Как пояснило издание, направлять на такие исследования будут, если врач заметил признаки хронического алкоголизма. Для автомобилистов, которых лишали прав (например, за пьяное вождение), процедура станет обязательной. При этом конкретные методы выявления болезни не уточняются. Если результат анализа окажется положительным, кандидата в водители направят на полноценное обследование в специализированную клинику, где ему поставят диагноз.
Мужчина проходит компьютерное тестирование в здании ГИБДД - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
9 июля, 13:02
На экзаменах ГИБДД планируют глушить мобильники
 
ОбществоМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Авто
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:29На место ЧП с поездом в Калужской области выехал транспортный прокурор
15:24В "Роскосмосе" заявили о рисках использования МКС после 2024 года
15:22Под Петербургом частично обрушилась историческая дача Кривдиной
15:22В РАН назвали способ восстановить интеллект после COVID-19
15:22В Якутии остановили действие указа о "свободных от коронавируса" заведениях
15:14Альфа-банк сообщил о сбое при оплате картами
15:07Захарова возмутилась реакцией западных СМИ на участие россиян в Олимпиаде
15:06Грузовик, столкнувшийся с поездом под Калугой, ехал на красный свет
15:04Водителей предупредили о начале "сплошных проверок" на дорогах
15:01СБУ заявила, что получила от Чауса свидетельства его похищения
15:00Глава ЛНР назвал условие урегулирования конфликта в Донбассе
14:56Рогозин сообщил об очистке атмосферы в модуле "Наука"
14:55При столкновении поезда в грузовиком под Калугой пострадали два человека
14:41При опрокидывании судна у крепости Орешек погиб человек
14:37Вирусолог объяснил июльский рекорд смертности от коронавируса в России
14:37В ЛНР прокомментировали украинский закон о национальном сопротивлении
14:36Экс-секретарь СНБО Украины подрался с советником главы офиса Зеленского
14:34В Узбекистане произвели первые партии вакцины "Спутник V"
14:24В МИД оценили диалог России и США в сфере контроля над вооружениями
14:23Глава ЛНР обвинил Киев в попытках возобновить боевые действия в Донбассе
Лента новостейМолния