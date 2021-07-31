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Число пострадавших при лесных пожарах в Турции достигло 410 человек

Число пострадавших при лесных пожарах в Турции достигло 410 человек - РИА Новости, 31.07.2021

Число пострадавших при лесных пожарах в Турции достигло 410 человек

Число пострадавших от лесных пожаров на юге Турции превысило 400 человек, заявил глава минздрава республики Фахреттин Коджа. РИА Новости, 31.07.2021

2021-07-31T16:38

2021-07-31T16:38

2021-07-31T16:44

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лесные пожары в турции

мерсин

адана (провинция)

бодрум

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АНКАРА, 31 июл - РИА Новости. Число пострадавших от лесных пожаров на юге Турции превысило 400 человек, заявил глава минздрава республики Фахреттин Коджа.Ранее сообщалось о шести жертвах стихийного бедствия и 185 пострадавших."На данный момент у нас 410 человек, которые пострадали от пожаров. Выписаны 400 человек, 10 находятся в стационаре", - написал Коджа в Twitter.Как заявил ранее в субботу министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли, за последние четыре дня взяты под контроль 88 лесных пожаров в 30 турецких провинциях. Продолжается тушение 10 пожаров в провинциях Адана (район Пос), Анталья (Манавгат, Аксеки, Газипаша), Мугла (Мармарис, Кёйджегиз), Мерсин (Айдынджик, Силифке), Османие (Кадирли).Пожары затронули популярные турецкие курорты Бодрум и Мармарис, в районе которых эвакуировали несколько отелей. Как сообщил РИА Новости мэр Бодрума Ахмет Арас, лесной пожар в его окрестностях потушен, все эвакуированные туристы вернулись в свои отели, пострадавших нет.

турция

мерсин

адана (провинция)

бодрум

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в мире, турция, лесные пожары в турции, мерсин, адана (провинция), бодрум