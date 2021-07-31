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Россия направила на тушение пожаров в Турции пять самолетов и три вертолета
Россия направила на тушение пожаров в Турции пять самолетов и три вертолета - РИА Новости, 31.07.2021
Россия направила на тушение пожаров в Турции пять самолетов и три вертолета
Президент Турции Тайип Эрдоган поблагодарил российского коллегу Владимира Путина по телефону за помощь в тушении лесных пожаров, из России в Турцию направлены... РИА Новости, 31.07.2021
2021-07-31T13:12
2021-07-31T13:25
в мире
турция
россия
ми-8
ил-76
бе-200
адана (провинция)
мугла (провинция)
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АНКАРА, 31 июл – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган поблагодарил российского коллегу Владимира Путина по телефону за помощь в тушении лесных пожаров, из России в Турцию направлены пять самолетов Ил-76 и три вертолета Ми-8, сообщила в субботу администрация турецкого лидера.Как ранее в субботу сообщила пресс-служба Кремля, Путин обсудил по телефону с Эрдоганом ситуацию с лесными пожарами на юге Турции. Отмечалось, что Путин подтвердил, что Россия продолжит предоставлять Турции всестороннюю помощь в тушении пожаров. Эрдоган "тепло поблагодарил за оказываемую весомую поддержку"."Наш президент провел телефонные переговоры с его российским коллегой Владимиром Путиным. Эрдоган поблагодарил Путина за отправку в Турцию для тушения пожаров пяти самолетов Ил-76 с водозабором 40 тонн и трех пожарных вертолетов Ми-8. В свою очередь, российский президент пожелал скорейшей нормализации обстановки", - говорится в сообщении.Отмечается что два лидера также обсудили вопросы повестки дня российско-турецких отношений.Как ранее сообщило посольство России в Анкаре, три российских противопожарных самолета Бе-200 принимают участие в тушении лесных пожаров на юге Турции.Министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли в субботу заявил, что за последние четыре дня взяты под контроль 88 лесных пожаров в 30 турецких провинциях. Продолжается тушение 10 пожаров в провинциях Адана (район Пос), Анталья (Манавгат, Аксеки, Газипаша), Мугла (Мармарис, Кёйджегиз), Мерсин (Айдынджик, Силифке), Османие (Кадирли). Сообщалось о шести жертвах лесных пожаров и 185 пострадавших.Пожары затронули популярные турецкие курорты Бодрум и Мармарис, в районе которых была произведена эвакуация нескольких отелей. Как сообщил РИА Новости мэр Бодрума Ахмет Арас, лесной пожар в его окрестностях потушен, все эвакуированные туристы вернулись в свои отели, пострадавших нет.
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в мире, турция, россия, ми-8, ил-76, бе-200, адана (провинция), мугла (провинция), лесные пожары в турции
13:12 31.07.2021 (обновлено: 13:25 31.07.2021)
 
Россия направила на тушение пожаров в Турции пять самолетов и три вертолета

Администрация Эрдогана: Россия направила на тушение пожаров в Турции пять самолетов и три вертолета

© REUTERS / Kaan SoyturkПоследствия пожара в Манавгате, Турция
Последствия пожара в Манавгате, Турция - РИА Новости, 1920, 31.07.2021
© REUTERS / Kaan Soyturk
Читать ria.ru в
АНКАРА, 31 июл – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган поблагодарил российского коллегу Владимира Путина по телефону за помощь в тушении лесных пожаров, из России в Турцию направлены пять самолетов Ил-76 и три вертолета Ми-8, сообщила в субботу администрация турецкого лидера.
Как ранее в субботу сообщила пресс-служба Кремля, Путин обсудил по телефону с Эрдоганом ситуацию с лесными пожарами на юге Турции. Отмечалось, что Путин подтвердил, что Россия продолжит предоставлять Турции всестороннюю помощь в тушении пожаров. Эрдоган "тепло поблагодарил за оказываемую весомую поддержку".
"Наш президент провел телефонные переговоры с его российским коллегой Владимиром Путиным. Эрдоган поблагодарил Путина за отправку в Турцию для тушения пожаров пяти самолетов Ил-76 с водозабором 40 тонн и трех пожарных вертолетов Ми-8. В свою очередь, российский президент пожелал скорейшей нормализации обстановки", - говорится в сообщении.
Отмечается что два лидера также обсудили вопросы повестки дня российско-турецких отношений.
"Какой-то фильм ужасов": лесной пожар в Анталье
© AP Photo / IHA / Arif Kaplan

Крупный пожар близ Манавгата начался в среду во второй половине дня. Из-за сильного ветра пламя быстро распространилось, и вскоре город заволокло черным дымом.

Лесной пожар в Анталье, Турция
1 из 11

Крупный пожар близ Манавгата начался в среду во второй половине дня. Из-за сильного ветра пламя быстро распространилось, и вскоре город заволокло черным дымом.

© AP Photo / IHA / Arif Kaplan
© REUTERS / Kaan Soyturk

"Какой-то фильм ужасов. Дым уже везде, он окутал полностью все", — рассказала жительница Сиде Елена, ставшая свидетельницей пожара.

Лесной пожар в Анталье, Турция
2 из 11

"Какой-то фильм ужасов. Дым уже везде, он окутал полностью все", — рассказала жительница Сиде Елена, ставшая свидетельницей пожара.

© REUTERS / Kaan Soyturk
© REUTERS / Kaan Soyturk

Жертвами пожара стали три человека, еще 58 находятся на лечении.

Последствия пожара в Манавгате, Турция
3 из 11

Жертвами пожара стали три человека, еще 58 находятся на лечении.

© REUTERS / Kaan Soyturk
© REUTERS / TWITTER/@ONURBURAKCELIK

Региональные власти сообщили, что опасности для курортных зон нет.

Дым от лесного пожара в Манавгате, Анталья, Турция
4 из 11

Региональные власти сообщили, что опасности для курортных зон нет.

© REUTERS / TWITTER/@ONURBURAKCELIK
© REUTERS / Kaan Soyturk

Тем не менее находящимся в Анталье российским туристам посоветовали оставаться в отелях и следовать рекомендациям властей.

Лесной пожар в Анталье, Турция
5 из 11

Тем не менее находящимся в Анталье российским туристам посоветовали оставаться в отелях и следовать рекомендациям властей.

© REUTERS / Kaan Soyturk
© AP Photo / IHA/Arif Kaplan

В тушении пожара участвуют два самолета, 19 вертолетов и 192 пожарных машины.

Лесной пожар в Анталье, Турция
6 из 11

В тушении пожара участвуют два самолета, 19 вертолетов и 192 пожарных машины.

© AP Photo / IHA/Arif Kaplan
© REUTERS / Kaan Soyturk

К утру 29 июля удалось справиться с очагами возгорания на большей части Манавгата и его окрестностей.

Мужчина возле сгоревшего дома в результате лесного пожара в Анталье, Турция
7 из 11

К утру 29 июля удалось справиться с очагами возгорания на большей части Манавгата и его окрестностей.

© REUTERS / Kaan Soyturk
© AP Photo / IHA/Arif Kaplan

В горных районах уезда Аксеки борьба с огнем продолжается.

Лесной пожар в Анталье, Турция
8 из 11

В горных районах уезда Аксеки борьба с огнем продолжается.

© AP Photo / IHA/Arif Kaplan
© REUTERS / TWITTER/@ONURBURAKCELIK

Жителей 18 жилых кварталов и деревень эвакуировали.

Дым от лесного пожара в Манавгате, Анталья, Турция
9 из 11

Жителей 18 жилых кварталов и деревень эвакуировали.

© REUTERS / TWITTER/@ONURBURAKCELIK
© REUTERS / Kaan Soyturk

Турецкие пожарные работают на тушении в Анталье.

Турецкие пожарные во время ликвидации последствий лесного пожара в Анталье
10 из 11

Турецкие пожарные работают на тушении в Анталье.

© REUTERS / Kaan Soyturk
© REUTERS / Kaan Soyturk

Сгоревший дом в Манавгате.

Сгоревший дом в результате лесного пожара в Анталье, Турция
11 из 11

Сгоревший дом в Манавгате.

© REUTERS / Kaan Soyturk
1 из 11

Крупный пожар близ Манавгата начался в среду во второй половине дня. Из-за сильного ветра пламя быстро распространилось, и вскоре город заволокло черным дымом.

© AP Photo / IHA / Arif Kaplan
2 из 11

"Какой-то фильм ужасов. Дым уже везде, он окутал полностью все", — рассказала жительница Сиде Елена, ставшая свидетельницей пожара.

© REUTERS / Kaan Soyturk
3 из 11

Жертвами пожара стали три человека, еще 58 находятся на лечении.

© REUTERS / Kaan Soyturk
4 из 11

Региональные власти сообщили, что опасности для курортных зон нет.

© REUTERS / TWITTER/@ONURBURAKCELIK
5 из 11

Тем не менее находящимся в Анталье российским туристам посоветовали оставаться в отелях и следовать рекомендациям властей.

© REUTERS / Kaan Soyturk
6 из 11

В тушении пожара участвуют два самолета, 19 вертолетов и 192 пожарных машины.

© AP Photo / IHA/Arif Kaplan
7 из 11

К утру 29 июля удалось справиться с очагами возгорания на большей части Манавгата и его окрестностей.

© REUTERS / Kaan Soyturk
8 из 11

В горных районах уезда Аксеки борьба с огнем продолжается.

© AP Photo / IHA/Arif Kaplan
9 из 11

Жителей 18 жилых кварталов и деревень эвакуировали.

© REUTERS / TWITTER/@ONURBURAKCELIK
10 из 11

Турецкие пожарные работают на тушении в Анталье.

© REUTERS / Kaan Soyturk
11 из 11

Сгоревший дом в Манавгате.

© REUTERS / Kaan Soyturk
Как ранее сообщило посольство России в Анкаре, три российских противопожарных самолета Бе-200 принимают участие в тушении лесных пожаров на юге Турции.
Министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли в субботу заявил, что за последние четыре дня взяты под контроль 88 лесных пожаров в 30 турецких провинциях. Продолжается тушение 10 пожаров в провинциях Адана (район Пос), Анталья (Манавгат, Аксеки, Газипаша), Мугла (Мармарис, Кёйджегиз), Мерсин (Айдынджик, Силифке), Османие (Кадирли). Сообщалось о шести жертвах лесных пожаров и 185 пострадавших.
Пожары затронули популярные турецкие курорты Бодрум и Мармарис, в районе которых была произведена эвакуация нескольких отелей. Как сообщил РИА Новости мэр Бодрума Ахмет Арас, лесной пожар в его окрестностях потушен, все эвакуированные туристы вернулись в свои отели, пострадавших нет.
Местные жители наблюдают за приближающимся к их домам лесным пожаром в городе Манавгате - РИА Новости, 1920, 31.07.2021
10:46
Эрдоган объявил пострадавшие от пожаров регионы Турции зоной бедствия
 
В миреТурцияРоссияМи-8Ил-76Бе-200Адана (провинция)Мугла (провинция)Лесные пожары в Турции
 
 
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