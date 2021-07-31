https://ria.ru/20210731/pozhary-1743760200.html

Россия направила на тушение пожаров в Турции пять самолетов и три вертолета

Россия направила на тушение пожаров в Турции пять самолетов и три вертолета - РИА Новости, 31.07.2021

Россия направила на тушение пожаров в Турции пять самолетов и три вертолета

Президент Турции Тайип Эрдоган поблагодарил российского коллегу Владимира Путина по телефону за помощь в тушении лесных пожаров, из России в Турцию направлены... РИА Новости, 31.07.2021

2021-07-31T13:12

2021-07-31T13:12

2021-07-31T13:25

в мире

турция

россия

ми-8

ил-76

бе-200

адана (провинция)

мугла (провинция)

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АНКАРА, 31 июл – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган поблагодарил российского коллегу Владимира Путина по телефону за помощь в тушении лесных пожаров, из России в Турцию направлены пять самолетов Ил-76 и три вертолета Ми-8, сообщила в субботу администрация турецкого лидера.Как ранее в субботу сообщила пресс-служба Кремля, Путин обсудил по телефону с Эрдоганом ситуацию с лесными пожарами на юге Турции. Отмечалось, что Путин подтвердил, что Россия продолжит предоставлять Турции всестороннюю помощь в тушении пожаров. Эрдоган "тепло поблагодарил за оказываемую весомую поддержку"."Наш президент провел телефонные переговоры с его российским коллегой Владимиром Путиным. Эрдоган поблагодарил Путина за отправку в Турцию для тушения пожаров пяти самолетов Ил-76 с водозабором 40 тонн и трех пожарных вертолетов Ми-8. В свою очередь, российский президент пожелал скорейшей нормализации обстановки", - говорится в сообщении.Отмечается что два лидера также обсудили вопросы повестки дня российско-турецких отношений.Как ранее сообщило посольство России в Анкаре, три российских противопожарных самолета Бе-200 принимают участие в тушении лесных пожаров на юге Турции.Министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли в субботу заявил, что за последние четыре дня взяты под контроль 88 лесных пожаров в 30 турецких провинциях. Продолжается тушение 10 пожаров в провинциях Адана (район Пос), Анталья (Манавгат, Аксеки, Газипаша), Мугла (Мармарис, Кёйджегиз), Мерсин (Айдынджик, Силифке), Османие (Кадирли). Сообщалось о шести жертвах лесных пожаров и 185 пострадавших.Пожары затронули популярные турецкие курорты Бодрум и Мармарис, в районе которых была произведена эвакуация нескольких отелей. Как сообщил РИА Новости мэр Бодрума Ахмет Арас, лесной пожар в его окрестностях потушен, все эвакуированные туристы вернулись в свои отели, пострадавших нет.

https://ria.ru/20210731/pozhar-1743742318.html

турция

россия

адана (провинция)

мугла (провинция)

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в мире, турция, россия, ми-8, ил-76, бе-200, адана (провинция), мугла (провинция), лесные пожары в турции