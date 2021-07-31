https://ria.ru/20210731/pozhar-1743809869.html

Пожарные рассказали, как спасали студентов общежития в Нижнем Новгороде

Пожарные рассказали, как спасали студентов общежития в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 31.07.2021

Пожарные рассказали, как спасали студентов общежития в Нижнем Новгороде

Пожарные спасали студентов с четвертого этажа горящего общежития медицинского университета в Нижнем Новгороде с помощью лестниц, приставляя их к окнам, сообщили РИА Новости, 31.07.2021

2021-07-31T22:37

2021-07-31T22:37

2021-07-31T22:42

происшествия

нижегородская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

нижний новгород

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 июл - РИА Новости. Пожарные спасали студентов с четвертого этажа горящего общежития медицинского университета в Нижнем Новгороде с помощью лестниц, приставляя их к окнам, сообщили в пресс-службе регионального МЧС."Происходило горение на четвертом этаже здания коридорного типа. Дым шел по коридору, из окон много людей просили о помощи. В ходе тушения пожара было эвакуировано 55 человек и 25 человек было спасено, в том числе при помощи коленчатых подъемников и комбинированным способом – применялись совмещенные трехколенные и штурмовые лестницы", - рассказал начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС по Нижегородской области Михаил Оленев.Он отметил, что огонь перешел в чердачное помещение, но благодаря действиям сотрудников МЧС не было допущено распространения пожара по четвертому этажу.Сообщение о пожаре по адресу улица Медицинская, дом 5, общежитие №3 Приволжского медицинского университета поступило в субботу в 17:23. В 18:13 была объявлена ликвидация открытого горения на площади 45 квадратных метров. Спасены 25 человек, 65 эвакуированы. Огонь по перекрытиям перешел на чердак, площадь пожара увеличилась до 1 тысячи квадратных метров. В тушении задействованы 75 человек и 35 единиц техники, в 21:23 открытое горение было ликвидировано.При пожаре пострадали семь человек, пятерым из них помощь оказана на месте, двое госпитализированы в состоянии средней и легкой тяжести. По словам ректора вуза Николая Карякина, здание сильно повреждено и временно не пригодно для проживания, его жильцов расселяют. Как уточнили агентству в пресс-службе вуза, в общежитии проживают иностранные студенты.

https://ria.ru/20210731/pozhar-1743799429.html

нижегородская область

нижний новгород

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происшествия, нижегородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), нижний новгород