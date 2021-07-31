22:37 31.07.2021 (обновлено: 22:42 31.07.2021)
Пожарные рассказали, как спасали студентов общежития в Нижнем Новгороде
Пожарные рассказали, как спасли студентов с четвертого этажа горящего общежития в Нижнем Новгороде
© Фото : ГУ МЧС России по Нижегородской областиПожаре в общежитии медуниверситета в Нижнем Новгороде
© Фото : ГУ МЧС России по Нижегородской области
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 июл - РИА Новости. Пожарные спасали студентов с четвертого этажа горящего общежития медицинского университета в Нижнем Новгороде с помощью лестниц, приставляя их к окнам, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
"Происходило горение на четвертом этаже здания коридорного типа. Дым шел по коридору, из окон много людей просили о помощи. В ходе тушения пожара было эвакуировано 55 человек и 25 человек было спасено, в том числе при помощи коленчатых подъемников и комбинированным способом – применялись совмещенные трехколенные и штурмовые лестницы", - рассказал начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС по Нижегородской области Михаил Оленев.
Он отметил, что огонь перешел в чердачное помещение, но благодаря действиям сотрудников МЧС не было допущено распространения пожара по четвертому этажу.
Сообщение о пожаре по адресу улица Медицинская, дом 5, общежитие №3 Приволжского медицинского университета поступило в субботу в 17:23. В 18:13 была объявлена ликвидация открытого горения на площади 45 квадратных метров. Спасены 25 человек, 65 эвакуированы. Огонь по перекрытиям перешел на чердак, площадь пожара увеличилась до 1 тысячи квадратных метров. В тушении задействованы 75 человек и 35 единиц техники, в 21:23 открытое горение было ликвидировано.
При пожаре пострадали семь человек, пятерым из них помощь оказана на месте, двое госпитализированы в состоянии средней и легкой тяжести. По словам ректора вуза Николая Карякина, здание сильно повреждено и временно не пригодно для проживания, его жильцов расселяют. Как уточнили агентству в пресс-службе вуза, в общежитии проживают иностранные студенты.