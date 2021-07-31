https://ria.ru/20210731/poroshenko-1743750179.html

Порошенко ответил на статью Путина об украинцах и русских

Порошенко ответил на статью Путина об украинцах и русских - РИА Новости, 31.07.2021

Порошенко ответил на статью Путина об украинцах и русских

Бывший президент Украины Петр Порошенко опубликовал в польском издании Gazeta Wyborcza ответ на статью Владимира Путина о единстве русских и украинцев. РИА Новости, 31.07.2021

2021-07-31T11:53

2021-07-31T11:53

2021-07-31T13:49

в мире

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владимир путин

владимир зеленский

gazeta wyborcza

петр порошенко

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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко опубликовал в польском издании Gazeta Wyborcza ответ на статью Владимира Путина о единстве русских и украинцев.По словам Порошенко, у его народа нет проблем с собственной идентичностью. "Мы украинская политическая нация, равноправными членами которой являются граждане разного этнического происхождения, разных конфессий и языковых сообществ", — заявил он.По мнению экс-главы государства, украинцы обладают собственным историческим опытом, языком и политической культурой, а также "чувством причастности к европейской цивилизации".Ранее Путин опубликовал статью "Об историческом единстве русских и украинцев". В ней президент назвал возникшую между русскими и украинцами стену большой бедой и подчеркнул, что подлинный суверенитет Украины возможен только в партнерстве с соседней страной.Позже Владимир Зеленский во время поздравления граждан с Днем Крещения Киевской Руси посоветовал "двоюродным племянникам и очень дальним родственникам" не посягать на наследие этого древнего государства. Он назвал Киевскую Русь матерью украинской истории, а саму страну — "наследницей одного из самых сильных государств средневековой Европы". По словам лидера, 24 области Украины и Крым — это "родные дети и наследники Древнерусского государства".

https://ria.ru/20210730/pushkov-1743532810.html

https://ria.ru/20210731/ukraina-1743736762.html

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в мире, украина, владимир путин, владимир зеленский, gazeta wyborcza, петр порошенко