11:53 31.07.2021 (обновлено: 13:49 31.07.2021)
Порошенко ответил на статью Путина об украинцах и русских
Бывший президент Украины Порошенко ответил на статью Владимира Путина о единстве русских и украинцев
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПетр Порошенко во время дискуссии с представителями гражданского общества
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко опубликовал в польском издании Gazeta Wyborcza ответ на статью Владимира Путина о единстве русских и украинцев.
По словам Порошенко, у его народа нет проблем с собственной идентичностью. "Мы украинская политическая нация, равноправными членами которой являются граждане разного этнического происхождения, разных конфессий и языковых сообществ", — заявил он.
По мнению экс-главы государства, украинцы обладают собственным историческим опытом, языком и политической культурой, а также "чувством причастности к европейской цивилизации".
Ранее Путин опубликовал статью "Об историческом единстве русских и украинцев". В ней президент назвал возникшую между русскими и украинцами стену большой бедой и подчеркнул, что подлинный суверенитет Украины возможен только в партнерстве с соседней страной.
Позже Владимир Зеленский во время поздравления граждан с Днем Крещения Киевской Руси посоветовал "двоюродным племянникам и очень дальним родственникам" не посягать на наследие этого древнего государства. Он назвал Киевскую Русь матерью украинской истории, а саму страну — "наследницей одного из самых сильных государств средневековой Европы". По словам лидера, 24 области Украины и Крым — это "родные дети и наследники Древнерусского государства".