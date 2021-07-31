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Порошенко ответил на статью Путина об украинцах и русских
Порошенко ответил на статью Путина об украинцах и русских - РИА Новости, 31.07.2021
Порошенко ответил на статью Путина об украинцах и русских
Бывший президент Украины Петр Порошенко опубликовал в польском издании Gazeta Wyborcza ответ на статью Владимира Путина о единстве русских и украинцев. РИА Новости, 31.07.2021
2021-07-31T11:53
2021-07-31T13:49
в мире
украина
владимир путин
владимир зеленский
gazeta wyborcza
петр порошенко
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко опубликовал в польском издании Gazeta Wyborcza ответ на статью Владимира Путина о единстве русских и украинцев.По словам Порошенко, у его народа нет проблем с собственной идентичностью. "Мы украинская политическая нация, равноправными членами которой являются граждане разного этнического происхождения, разных конфессий и языковых сообществ", — заявил он.По мнению экс-главы государства, украинцы обладают собственным историческим опытом, языком и политической культурой, а также "чувством причастности к европейской цивилизации".Ранее Путин опубликовал статью "Об историческом единстве русских и украинцев". В ней президент назвал возникшую между русскими и украинцами стену большой бедой и подчеркнул, что подлинный суверенитет Украины возможен только в партнерстве с соседней страной.Позже Владимир Зеленский во время поздравления граждан с Днем Крещения Киевской Руси посоветовал "двоюродным племянникам и очень дальним родственникам" не посягать на наследие этого древнего государства. Он назвал Киевскую Русь матерью украинской истории, а саму страну — "наследницей одного из самых сильных государств средневековой Европы". По словам лидера, 24 области Украины и Крым — это "родные дети и наследники Древнерусского государства".
https://ria.ru/20210730/pushkov-1743532810.html
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в мире, украина, владимир путин, владимир зеленский, gazeta wyborcza, петр порошенко
11:53 31.07.2021 (обновлено: 13:49 31.07.2021)
 
Порошенко ответил на статью Путина об украинцах и русских

Бывший президент Украины Порошенко ответил на статью Владимира Путина о единстве русских и украинцев

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПетр Порошенко во время дискуссии с представителями гражданского общества
Петр Порошенко во время дискуссии с представителями гражданского общества - РИА Новости, 1920, 31.07.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко опубликовал в польском издании Gazeta Wyborcza ответ на статью Владимира Путина о единстве русских и украинцев.
По словам Порошенко, у его народа нет проблем с собственной идентичностью. "Мы украинская политическая нация, равноправными членами которой являются граждане разного этнического происхождения, разных конфессий и языковых сообществ", — заявил он.
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По мнению экс-главы государства, украинцы обладают собственным историческим опытом, языком и политической культурой, а также "чувством причастности к европейской цивилизации".
Ранее Путин опубликовал статью "Об историческом единстве русских и украинцев". В ней президент назвал возникшую между русскими и украинцами стену большой бедой и подчеркнул, что подлинный суверенитет Украины возможен только в партнерстве с соседней страной.
Позже Владимир Зеленский во время поздравления граждан с Днем Крещения Киевской Руси посоветовал "двоюродным племянникам и очень дальним родственникам" не посягать на наследие этого древнего государства. Он назвал Киевскую Русь матерью украинской истории, а саму страну — "наследницей одного из самых сильных государств средневековой Европы". По словам лидера, 24 области Украины и Крым — это "родные дети и наследники Древнерусского государства".
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В миреУкраинаВладимир ПутинВладимир ЗеленскийGazeta WyborczaПетр Порошенко
 
 
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