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В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в августе
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в августе - РИА Новости, 31.07.2021
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в августе
Температура в августе будет около или выше нормы на всей территории России, дефицит осадков ждет юг Европейской России, а также обширные территории на азиатской РИА Новости, 31.07.2021
2021-07-31T00:21
2021-07-31T00:21
общество
гидрометцентр
роман вильфанд
россия
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Температура в августе будет около или выше нормы на всей территории России, дефицит осадков ждет юг Европейской России, а также обширные территории на азиатской части страны, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Данные, которые представил ученый, взяты из ежемесячного прогноза Гидрометцентра, который готовится непосредственно перед началом очередного месяца.Он уточнил, что температура выше нормы прогнозируется на севере Красноярского края, в Иркутской и Амурской областях, в Бурятии, Забайкалье, южной части Якутии, в Хабаровском и в Приморском краях. На всех остальной территории температура будет около нормы.Ученый отметил, что дефицит осадков будет в южной половине Европейской территории России и на юге Урала."Юг Сибирского федерального округа - это Омская, Томская, Кемеровская области, Алтайский край, юг Красноярского края и Иркутская область. Везде будет дефицит осадков. И еще в Дальневосточном федеральном округе и на юге Якутии", - сказал Вильфанд.По прогнозам Гидрометцентра, избыток осадков будет на севере Средней Сибири и в Якутии, а также в Забайкальском крае и Приморье.
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общество, гидрометцентр, роман вильфанд, россия
00:21 31.07.2021
 
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в августе

В Гидрометцентре спрогнозировали теплую погоду в августе на всей территории России

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЖара
Жара - РИА Новости, 1920, 31.07.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Температура в августе будет около или выше нормы на всей территории России, дефицит осадков ждет юг Европейской России, а также обширные территории на азиатской части страны, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Данные, которые представил ученый, взяты из ежемесячного прогноза Гидрометцентра, который готовится непосредственно перед началом очередного месяца.
"Теплый месяц прогнозируется… В целом на территории России нигде не наблюдается отрицательная аномалия температуры. Наиболее высокая температура, то есть где класс выше нормы, - вся европейская часть страны. Исключение - это Северо-Западный федеральный округ. Там температура будет около нормы", - сказал Вильфанд.
Он уточнил, что температура выше нормы прогнозируется на севере Красноярского края, в Иркутской и Амурской областях, в Бурятии, Забайкалье, южной части Якутии, в Хабаровском и в Приморском краях. На всех остальной территории температура будет около нормы.
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Ученый отметил, что дефицит осадков будет в южной половине Европейской территории России и на юге Урала.
"Юг Сибирского федерального округа - это Омская, Томская, Кемеровская области, Алтайский край, юг Красноярского края и Иркутская область. Везде будет дефицит осадков. И еще в Дальневосточном федеральном округе и на юге Якутии", - сказал Вильфанд.
По прогнозам Гидрометцентра, избыток осадков будет на севере Средней Сибири и в Якутии, а также в Забайкальском крае и Приморье.
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