https://ria.ru/20210731/pogoda-1743715842.html

В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в августе

В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в августе - РИА Новости, 31.07.2021

В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в августе

Температура в августе будет около или выше нормы на всей территории России, дефицит осадков ждет юг Европейской России, а также обширные территории на азиатской РИА Новости, 31.07.2021

2021-07-31T00:21

2021-07-31T00:21

2021-07-31T00:21

общество

гидрометцентр

роман вильфанд

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/10/1741493319_0:7:3618:2042_1920x0_80_0_0_1faecf75e40a24ef43a1467a07bd2df0.jpg

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Температура в августе будет около или выше нормы на всей территории России, дефицит осадков ждет юг Европейской России, а также обширные территории на азиатской части страны, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Данные, которые представил ученый, взяты из ежемесячного прогноза Гидрометцентра, который готовится непосредственно перед началом очередного месяца.Он уточнил, что температура выше нормы прогнозируется на севере Красноярского края, в Иркутской и Амурской областях, в Бурятии, Забайкалье, южной части Якутии, в Хабаровском и в Приморском краях. На всех остальной территории температура будет около нормы.Ученый отметил, что дефицит осадков будет в южной половине Европейской территории России и на юге Урала."Юг Сибирского федерального округа - это Омская, Томская, Кемеровская области, Алтайский край, юг Красноярского края и Иркутская область. Везде будет дефицит осадков. И еще в Дальневосточном федеральном округе и на юге Якутии", - сказал Вильфанд.По прогнозам Гидрометцентра, избыток осадков будет на севере Средней Сибири и в Якутии, а также в Забайкальском крае и Приморье.

https://ria.ru/20210729/pogoda-1742966812.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210727/pogoda-1743075359.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, гидрометцентр, роман вильфанд, россия