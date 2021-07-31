https://ria.ru/20210731/poezd-1743783750.html
Поезд, столкнувшийся с грузовиком под Калугой, продолжил движение в Москву
Поезд, столкнувшийся с грузовиком под Калугой, продолжил движение в Москву - РИА Новости, 31.07.2021
Поезд, столкнувшийся с грузовиком под Калугой, продолжил движение в Москву
Поезд, столкнувшийся с грузовиком под Калугой, продолжил движение в столицу после замены локомотива, сообщает Московская железная дорога (МЖД). РИА Новости, 31.07.2021
2021-07-31T16:47
2021-07-31T16:47
2021-07-31T16:47
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Поезд, столкнувшийся с грузовиком под Калугой, продолжил движение в столицу после замены локомотива, сообщает Московская железная дорога (МЖД).Поезд столкнулся с цементовозом на железнодорожном переезде в Ферзиковском районе в субботу. Водитель грузовика погиб. Власти региона сообщали, что пассажиров доставляют на вокзалы, всем желающим помогут добраться до пункта назначения. Позже МЖД уточнила, что в ДТП попал поезд Ейск-Москва, в результате аварии произошел сход трех колесных пар локомотива, за медпомощью с незначительными травмами обратились два человека. МЖД отмечала, что причиной ДТП стал выезд грузовика на пути на запрещающий сигнал светофора."Поезд №231 Ейск-Москва, остановившийся ранее по причине ДТП с грузовым автомобилем на железнодорожном переезде 211 км однопутного участка Средняя-Ферзикового Калужской области, в 16.04 продолжил движение по маршруту", - говорится в сообщении.Отмечается, что с помощью подменного локомотива поезд с оставшимися пассажирами отправился через Тулу и Большое кольцо МЖД на Киевский вокзал в столицу.
https://ria.ru/20210731/poezd-1743775127.html
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происшествия, калужская область, тула, калуга
Поезд, столкнувшийся с грузовиком под Калугой, продолжил движение в Москву
Поезд, столкнувшийся с грузовиком под Калугой, продолжил движение в Москву после замены локомотива