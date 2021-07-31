https://ria.ru/20210731/poezd-1743783750.html

Поезд, столкнувшийся с грузовиком под Калугой, продолжил движение в Москву

Поезд, столкнувшийся с грузовиком под Калугой, продолжил движение в Москву - РИА Новости, 31.07.2021

Поезд, столкнувшийся с грузовиком под Калугой, продолжил движение в Москву

Поезд, столкнувшийся с грузовиком под Калугой, продолжил движение в столицу после замены локомотива, сообщает Московская железная дорога (МЖД). РИА Новости, 31.07.2021

2021-07-31T16:47

2021-07-31T16:47

2021-07-31T16:47

происшествия

калужская область

тула

калуга

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/1f/1743776518_0:38:800:488_1920x0_80_0_0_c213b9279af22a56a793f827e064dd4c.jpg

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Поезд, столкнувшийся с грузовиком под Калугой, продолжил движение в столицу после замены локомотива, сообщает Московская железная дорога (МЖД).Поезд столкнулся с цементовозом на железнодорожном переезде в Ферзиковском районе в субботу. Водитель грузовика погиб. Власти региона сообщали, что пассажиров доставляют на вокзалы, всем желающим помогут добраться до пункта назначения. Позже МЖД уточнила, что в ДТП попал поезд Ейск-Москва, в результате аварии произошел сход трех колесных пар локомотива, за медпомощью с незначительными травмами обратились два человека. МЖД отмечала, что причиной ДТП стал выезд грузовика на пути на запрещающий сигнал светофора."Поезд №231 Ейск-Москва, остановившийся ранее по причине ДТП с грузовым автомобилем на железнодорожном переезде 211 км однопутного участка Средняя-Ферзикового Калужской области, в 16.04 продолжил движение по маршруту", - говорится в сообщении.Отмечается, что с помощью подменного локомотива поезд с оставшимися пассажирами отправился через Тулу и Большое кольцо МЖД на Киевский вокзал в столицу.

https://ria.ru/20210731/poezd-1743775127.html

калужская область

тула

калуга

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, калужская область, тула, калуга