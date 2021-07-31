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Поезд, столкнувшийся с грузовиком под Калугой, задержится на четыре часа
Поезд, столкнувшийся с грузовиком под Калугой, задержится на четыре часа - РИА Новости, 31.07.2021
Поезд, столкнувшийся с грузовиком под Калугой, задержится на четыре часа
Поезд Ейск-Москва, столкнувшийся с цементовозом в Калужской области, задержится на 4 часа, также с задержкой проследуют два пригородных поезда, сообщает... РИА Новости, 31.07.2021
2021-07-31T15:37
2021-07-31T15:39
происшествия
алексин
ейск
москва
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ЯРОСЛАВЛЬ, 31 июл – РИА Новости. Поезд Ейск-Москва, столкнувшийся с цементовозом в Калужской области, задержится на 4 часа, также с задержкой проследуют два пригородных поезда, сообщает Московская железная дорога (МЖД).Ранее правительство Калужской области сообщило, что поезд Адлер-Москва столкнулся с цементовозом на железнодорожном переезде в Ферзиковском районе. Сообщалось, что водитель грузовика погиб, пассажиры поезда не пострадали. В настоящий момент пассажиров доставляют на вокзалы, всем желающим помогут добраться до пункта назначения. Позже МЖД уточнила, что в ДТП попал поезд Ейск-Москва, в результате аварии произошел сход трех колесных пар локомотива. МЖД отмечала, что причиной ДТП стал выезд грузовика на пути на запрещающий сигнал светофора."Задержка поезда №231 сообщением Ейск – Москва составит около четырех часов. Обращаем также внимание на задержки в пути двух пригородных поездов №6905 Тула-1 – Калуга-1 и №6916 Калуга-1 – Узловая. Данные поезда проследуют по сокращенному маршруту до станции Алексин. Рекомендуем пассажирам планировать альтернативные маршруты передвижения на данном участке пути", - говорится в сообщении.
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происшествия, алексин, ейск, москва
15:37 31.07.2021 (обновлено: 15:39 31.07.2021)
 
Поезд, столкнувшийся с грузовиком под Калугой, задержится на четыре часа

Поезд Ейск — Москва, столкнувшийся с цементовозом в Калужской области, задержится на четыре часа

© РИА Новости / Юлия АхмедоваЖелезная дорога в селе Долгоруково
Железная дорога в селе Долгоруково - РИА Новости, 1920, 31.07.2021
© РИА Новости / Юлия Ахмедова
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 31 июл – РИА Новости. Поезд Ейск-Москва, столкнувшийся с цементовозом в Калужской области, задержится на 4 часа, также с задержкой проследуют два пригородных поезда, сообщает Московская железная дорога (МЖД).
Ранее правительство Калужской области сообщило, что поезд Адлер-Москва столкнулся с цементовозом на железнодорожном переезде в Ферзиковском районе. Сообщалось, что водитель грузовика погиб, пассажиры поезда не пострадали. В настоящий момент пассажиров доставляют на вокзалы, всем желающим помогут добраться до пункта назначения. Позже МЖД уточнила, что в ДТП попал поезд Ейск-Москва, в результате аварии произошел сход трех колесных пар локомотива. МЖД отмечала, что причиной ДТП стал выезд грузовика на пути на запрещающий сигнал светофора.
"Задержка поезда №231 сообщением ЕйскМосква составит около четырех часов. Обращаем также внимание на задержки в пути двух пригородных поездов №6905 Тула-1 – Калуга-1 и №6916 Калуга-1 – Узловая. Данные поезда проследуют по сокращенному маршруту до станции Алексин. Рекомендуем пассажирам планировать альтернативные маршруты передвижения на данном участке пути", - говорится в сообщении.
Железная дорога в селе Долгоруково - РИА Новости, 1920, 31.07.2021
Вчера, 15:06
Грузовик, столкнувшийся с поездом под Калугой, ехал на красный свет
 
ПроисшествияАлексинЕйскМосква
 
 
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