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В Калужской области поезд Адлер — Москва столкнулся с грузовиком
В Калужской области поезд Адлер — Москва столкнулся с грузовиком - РИА Новости, 31.07.2021
В Калужской области поезд Адлер — Москва столкнулся с грузовиком
Поезд Адлер — Москва столкнулся с грузовиком в Калужской области, пассажиры поезда не пострадали, сообщило правительство региона. РИА Новости, 31.07.2021
2021-07-31T14:05
2021-07-31T14:05
2021-07-31T15:03
происшествия
калужская область
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адлер
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ЯРОСЛАВЛЬ, 31 июл — РИА Новости. Поезд Адлер — Москва столкнулся с грузовиком в Калужской области, пассажиры поезда не пострадали, сообщило правительство региона."Авария с участием поезда и грузовой машины произошла в Ферзиковском районе. Состав следовал по маршруту Адлер-Москва. На месте работают оперативные службы. Водитель цементовоза погиб. Идет эвакуация пассажиров. Пострадавших среди пассажиров нет. В настоящий момент их доставляют на вокзалы. Всем желающим помогут добраться до пункта назначения", — говорится в сообщении.По данным ГУ МЧС по региону, информация о ДТП поступила в 13:10 мск. Авария произошла на железнодорожном переезде в четырех километрах от населенного пункта Ферзиково.
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происшествия, калужская область, москва, адлер
14:05 31.07.2021 (обновлено: 15:03 31.07.2021)
В Калужской области поезд Адлер — Москва столкнулся с грузовиком
В Калужской области поезд Адлер — Москва столкнулся с грузовиком, водитель погиб