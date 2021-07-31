https://ria.ru/20210731/poezd-1743764891.html

В Калужской области поезд Адлер — Москва столкнулся с грузовиком

В Калужской области поезд Адлер — Москва столкнулся с грузовиком - РИА Новости, 31.07.2021

В Калужской области поезд Адлер — Москва столкнулся с грузовиком

Поезд Адлер — Москва столкнулся с грузовиком в Калужской области, пассажиры поезда не пострадали, сообщило правительство региона. РИА Новости, 31.07.2021

2021-07-31T14:05

2021-07-31T14:05

2021-07-31T15:03

происшествия

калужская область

москва

адлер

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ЯРОСЛАВЛЬ, 31 июл — РИА Новости. Поезд Адлер — Москва столкнулся с грузовиком в Калужской области, пассажиры поезда не пострадали, сообщило правительство региона."Авария с участием поезда и грузовой машины произошла в Ферзиковском районе. Состав следовал по маршруту Адлер-Москва. На месте работают оперативные службы. Водитель цементовоза погиб. Идет эвакуация пассажиров. Пострадавших среди пассажиров нет. В настоящий момент их доставляют на вокзалы. Всем желающим помогут добраться до пункта назначения", — говорится в сообщении.По данным ГУ МЧС по региону, информация о ДТП поступила в 13:10 мск. Авария произошла на железнодорожном переезде в четырех километрах от населенного пункта Ферзиково.

https://ria.ru/20210728/poezd-1743259307.html

калужская область

москва

адлер

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, калужская область, москва, адлер