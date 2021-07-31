https://ria.ru/20210731/peregovory-1743718561.html

Байден прокомментировал итоги переговоров по стратегической стабильности

Байден прокомментировал итоги переговоров по стратегической стабильности - РИА Новости, 31.07.2021

Байден прокомментировал итоги переговоров по стратегической стабильности

Президент США Джо Байден заявил, что прошедшие в Женеве переговоры РФ и США по стратегической стабильности обнадеживают. РИА Новости, 31.07.2021

2021-07-31T02:28

2021-07-31T02:28

2021-07-31T02:28

в мире

сша

джо байден

россия

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ВАШИНГТОН, 31 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что прошедшие в Женеве переговоры РФ и США по стратегической стабильности обнадеживают."Мы в процессе, я преисполнен надеждой", - сказал Байден.Так он ответил на вопрос, удовлетворен ли результатом состоявшихся в Женеве 28 июля переговоров.В Женеве 28 июля прошли консультации России и США по стратегической стабильности. Встреча прошла в развитие договоренностей президентов двух стран начать комплексный диалог по тематике стратегической стабильности. Российскую межведомственную делегацию возглавлял замглавы МИД РФ Сергей Рябков, американскую - первая замгоссекретаря Уэнди Шерман. Стороны договорились в конце сентября вновь встретиться для обсуждения стратегической стабильности, а до этого времени также запланированы неформальные консультации.Госдеп оценил прошедшие в Женеве консультации с РФ по стратегической стабильности как профессиональные и содержательные.

https://ria.ru/20210730/neft-1743696444.html

сша

россия

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2021

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в мире, сша, джо байден, россия