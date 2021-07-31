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Байден прокомментировал итоги переговоров по стратегической стабильности
Байден прокомментировал итоги переговоров по стратегической стабильности - РИА Новости, 31.07.2021
Байден прокомментировал итоги переговоров по стратегической стабильности
Президент США Джо Байден заявил, что прошедшие в Женеве переговоры РФ и США по стратегической стабильности обнадеживают. РИА Новости, 31.07.2021
2021-07-31T02:28
2021-07-31T02:28
2021-07-31T02:28
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ВАШИНГТОН, 31 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что прошедшие в Женеве переговоры РФ и США по стратегической стабильности обнадеживают."Мы в процессе, я преисполнен надеждой", - сказал Байден.Так он ответил на вопрос, удовлетворен ли результатом состоявшихся в Женеве 28 июля переговоров.В Женеве 28 июля прошли консультации России и США по стратегической стабильности. Встреча прошла в развитие договоренностей президентов двух стран начать комплексный диалог по тематике стратегической стабильности. Российскую межведомственную делегацию возглавлял замглавы МИД РФ Сергей Рябков, американскую - первая замгоссекретаря Уэнди Шерман. Стороны договорились в конце сентября вновь встретиться для обсуждения стратегической стабильности, а до этого времени также запланированы неформальные консультации.Госдеп оценил прошедшие в Женеве консультации с РФ по стратегической стабильности как профессиональные и содержательные.
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в мире, сша, джо байден, россия
Байден прокомментировал итоги переговоров по стратегической стабильности
Байден заявил, что прошедшие переговоры с Россией по стратегической стабильности обнадеживают
ВАШИНГТОН, 31 июл - РИА Новости.
Президент США Джо Байден
заявил, что прошедшие в Женеве переговоры РФ
и США по стратегической стабильности обнадеживают.
"Мы в процессе, я преисполнен надеждой", - сказал Байден.
Так он ответил на вопрос, удовлетворен ли результатом состоявшихся в Женеве 28 июля переговоров.
В Женеве 28 июля прошли консультации России и США по стратегической стабильности. Встреча прошла в развитие договоренностей президентов двух стран начать комплексный диалог по тематике стратегической стабильности. Российскую межведомственную делегацию возглавлял замглавы МИД РФ Сергей Рябков, американскую - первая замгоссекретаря Уэнди Шерман. Стороны договорились в конце сентября вновь встретиться для обсуждения стратегической стабильности, а до этого времени также запланированы неформальные консультации.
Госдеп оценил прошедшие в Женеве консультации с РФ по стратегической стабильности как профессиональные и содержательные.