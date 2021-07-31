https://ria.ru/20210731/parizh-1743796922.html

Трое полицейских пострадали в ходе протестов против санитарных мер в Париже

Трое полицейских пострадали в ходе протестов против санитарных мер в Париже - РИА Новости, 31.07.2021

Трое полицейских пострадали в ходе протестов против санитарных мер в Париже

Как минимум трое полицейских пострадали на акции против санитарных пропусков в центре Париже, передает телеканал BFMTV со ссылкой на источник в... РИА Новости, 31.07.2021

2021-07-31T19:07

2021-07-31T19:07

2021-07-31T19:32

в мире

париж

франция

эммануэль макрон

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1f/1743799068_296:686:2717:2048_1920x0_80_0_0_8ec73f559a5c3049598d4e48f46dd202.jpg

ПАРИЖ, 31 июл — РИА Новости. Как минимум трое полицейских пострадали на акции против санитарных пропусков в центре Париже, передает телеканал BFMTV со ссылкой на источник в правоохранительных органах.На видеозаписи видно, как одного из сотрудников полицейского спецназа (CRS) уносят его коллеги.В субботу во французской столице проходят несколько манифестаций. На одной из них в ответ на провокации митингующих полиция применила слезоточивый газ. Участники акции освистывают сотрудников правоохранительных органов и кидают в них бутылки.Новые ограничения во ФранцииПрезидент Франции Эммануэль Макрон 12 июля выступил с телеобращением к нации и объявил об усилении антикоронавирусных мер. Согласно новым предписаниям, с 9 августа в ресторанах, барах, торговых центрах, самолетах и поездах дальнего следования понадобится санитарный пропуск, свидетельствующий о вакцинации или отрицательном тесте на COVID-19.В понедельник французский парламент принял соответствующий законопроект. Документ не предусматривает увольнения людей, которые не вакцинируются из-за своей профессии. Санитарные пропуска для детей 12-17 лет начнут действовать только с 30 сентября. После 15 ноября система пропусков будет работать только после нового голосования в парламенте.Кроме того, в стране вводят обязательную вакцинацию для медиков и работников в больницах и домах престарелых. По словам Макрона, с 15 сентября начнут проводить проверки и наказывать за неисполнение мер. Как позднее пояснил глава Минздрава Оливье Веран, не привившиеся медицинские сотрудники не смогут работать и получать зарплату.На этой неделе официальный представитель правительства Габриэль Атталь заявил о четвертой волне COVID-19 в стране.

https://radiosputnik.ria.ru/20210731/parizh-1743783229.html

париж

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, париж, франция, эммануэль макрон, коронавирус covid-19