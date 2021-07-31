https://ria.ru/20210731/parizh-1743796922.html
Трое полицейских пострадали в ходе протестов против санитарных мер в Париже
Трое полицейских пострадали в ходе протестов против санитарных мер в Париже - РИА Новости, 31.07.2021
Трое полицейских пострадали в ходе протестов против санитарных мер в Париже
Как минимум трое полицейских пострадали на акции против санитарных пропусков в центре Париже, передает телеканал BFMTV со ссылкой на источник в... РИА Новости, 31.07.2021
2021-07-31T19:07
2021-07-31T19:07
2021-07-31T19:32
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ПАРИЖ, 31 июл — РИА Новости. Как минимум трое полицейских пострадали на акции против санитарных пропусков в центре Париже, передает телеканал BFMTV со ссылкой на источник в правоохранительных органах.На видеозаписи видно, как одного из сотрудников полицейского спецназа (CRS) уносят его коллеги.В субботу во французской столице проходят несколько манифестаций. На одной из них в ответ на провокации митингующих полиция применила слезоточивый газ. Участники акции освистывают сотрудников правоохранительных органов и кидают в них бутылки.Новые ограничения во ФранцииПрезидент Франции Эммануэль Макрон 12 июля выступил с телеобращением к нации и объявил об усилении антикоронавирусных мер. Согласно новым предписаниям, с 9 августа в ресторанах, барах, торговых центрах, самолетах и поездах дальнего следования понадобится санитарный пропуск, свидетельствующий о вакцинации или отрицательном тесте на COVID-19.В понедельник французский парламент принял соответствующий законопроект. Документ не предусматривает увольнения людей, которые не вакцинируются из-за своей профессии. Санитарные пропуска для детей 12-17 лет начнут действовать только с 30 сентября. После 15 ноября система пропусков будет работать только после нового голосования в парламенте.Кроме того, в стране вводят обязательную вакцинацию для медиков и работников в больницах и домах престарелых. По словам Макрона, с 15 сентября начнут проводить проверки и наказывать за неисполнение мер. Как позднее пояснил глава Минздрава Оливье Веран, не привившиеся медицинские сотрудники не смогут работать и получать зарплату.На этой неделе официальный представитель правительства Габриэль Атталь заявил о четвертой волне COVID-19 в стране.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, париж, франция, эммануэль макрон, коронавирус covid-19
19:07 31.07.2021 (обновлено: 19:32 31.07.2021)
Трое полицейских пострадали в ходе протестов против санитарных мер в Париже
Трое полицейских пострадали в ходе протестов против санитарных мер в Париже
ПАРИЖ, 31 июл — РИА Новости.
Как минимум трое полицейских пострадали на акции против санитарных пропусков в центре Париже
, передает телеканал BFMTV со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
На видеозаписи видно, как одного из сотрудников полицейского спецназа (CRS) уносят его коллеги.
В субботу во французской столице проходят несколько манифестаций. На одной из них в ответ на провокации митингующих полиция применила слезоточивый газ. Участники акции освистывают сотрудников правоохранительных органов и кидают в них бутылки.
Новые ограничения во Франции
Президент Франции Эммануэль Макрон
12 июля выступил с телеобращением к нации и объявил об усилении антикоронавирусных мер. Согласно новым предписаниям, с 9 августа в ресторанах, барах, торговых центрах, самолетах и поездах дальнего следования понадобится санитарный пропуск, свидетельствующий о вакцинации или отрицательном тесте на COVID-19.
В понедельник французский парламент принял соответствующий законопроект. Документ не предусматривает увольнения людей, которые не вакцинируются из-за своей профессии. Санитарные пропуска для детей 12-17 лет начнут действовать только с 30 сентября. После 15 ноября система пропусков будет работать только после нового голосования в парламенте.
Кроме того, в стране вводят обязательную вакцинацию для медиков и работников в больницах и домах престарелых. По словам Макрона, с 15 сентября начнут проводить проверки и наказывать за неисполнение мер. Как позднее пояснил глава Минздрава Оливье Веран, не привившиеся медицинские сотрудники не смогут работать и получать зарплату.
На этой неделе официальный представитель правительства Габриэль Атталь заявил о четвертой волне COVID-19 в стране.