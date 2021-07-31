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Трое полицейских пострадали в ходе протестов против санитарных мер в Париже
Трое полицейских пострадали в ходе протестов против санитарных мер в Париже - РИА Новости, 31.07.2021
Трое полицейских пострадали в ходе протестов против санитарных мер в Париже
Как минимум трое полицейских пострадали на акции против санитарных пропусков в центре Париже, передает телеканал BFMTV со ссылкой на источник в... РИА Новости, 31.07.2021
2021-07-31T19:07
2021-07-31T19:32
в мире
париж
франция
эммануэль макрон
коронавирус covid-19
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ПАРИЖ, 31 июл — РИА Новости. Как минимум трое полицейских пострадали на акции против санитарных пропусков в центре Париже, передает телеканал BFMTV со ссылкой на источник в правоохранительных органах.На видеозаписи видно, как одного из сотрудников полицейского спецназа (CRS) уносят его коллеги.В субботу во французской столице проходят несколько манифестаций. На одной из них в ответ на провокации митингующих полиция применила слезоточивый газ. Участники акции освистывают сотрудников правоохранительных органов и кидают в них бутылки.Новые ограничения во ФранцииПрезидент Франции Эммануэль Макрон 12 июля выступил с телеобращением к нации и объявил об усилении антикоронавирусных мер. Согласно новым предписаниям, с 9 августа в ресторанах, барах, торговых центрах, самолетах и поездах дальнего следования понадобится санитарный пропуск, свидетельствующий о вакцинации или отрицательном тесте на COVID-19.В понедельник французский парламент принял соответствующий законопроект. Документ не предусматривает увольнения людей, которые не вакцинируются из-за своей профессии. Санитарные пропуска для детей 12-17 лет начнут действовать только с 30 сентября. После 15 ноября система пропусков будет работать только после нового голосования в парламенте.Кроме того, в стране вводят обязательную вакцинацию для медиков и работников в больницах и домах престарелых. По словам Макрона, с 15 сентября начнут проводить проверки и наказывать за неисполнение мер. Как позднее пояснил глава Минздрава Оливье Веран, не привившиеся медицинские сотрудники не смогут работать и получать зарплату.На этой неделе официальный представитель правительства Габриэль Атталь заявил о четвертой волне COVID-19 в стране.
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в мире, париж, франция, эммануэль макрон, коронавирус covid-19
19:07 31.07.2021 (обновлено: 19:32 31.07.2021)
 
Трое полицейских пострадали в ходе протестов против санитарных мер в Париже

Трое полицейских пострадали в ходе протестов против санитарных мер в Париже

© AP Photo / Adrienne SurprenantДемонстрация в Париже, Франция
Демонстрация в Париже, Франция - РИА Новости, 1920, 31.07.2021
© AP Photo / Adrienne Surprenant
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ПАРИЖ, 31 июл — РИА Новости. Как минимум трое полицейских пострадали на акции против санитарных пропусков в центре Париже, передает телеканал BFMTV со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
На видеозаписи видно, как одного из сотрудников полицейского спецназа (CRS) уносят его коллеги.
В субботу во французской столице проходят несколько манифестаций. На одной из них в ответ на провокации митингующих полиция применила слезоточивый газ. Участники акции освистывают сотрудников правоохранительных органов и кидают в них бутылки.

Новые ограничения во Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон 12 июля выступил с телеобращением к нации и объявил об усилении антикоронавирусных мер. Согласно новым предписаниям, с 9 августа в ресторанах, барах, торговых центрах, самолетах и поездах дальнего следования понадобится санитарный пропуск, свидетельствующий о вакцинации или отрицательном тесте на COVID-19.
В понедельник французский парламент принял соответствующий законопроект. Документ не предусматривает увольнения людей, которые не вакцинируются из-за своей профессии. Санитарные пропуска для детей 12-17 лет начнут действовать только с 30 сентября. После 15 ноября система пропусков будет работать только после нового голосования в парламенте.
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7 июля, 13:56Распространение коронавируса
Кроме того, в стране вводят обязательную вакцинацию для медиков и работников в больницах и домах престарелых. По словам Макрона, с 15 сентября начнут проводить проверки и наказывать за неисполнение мер. Как позднее пояснил глава Минздрава Оливье Веран, не привившиеся медицинские сотрудники не смогут работать и получать зарплату.
На этой неделе официальный представитель правительства Габриэль Атталь заявил о четвертой волне COVID-19 в стране.
Акция против введения во Франции санитарных пропусков - РИА Новости, 1920, 31.07.2021
Вчера, 16:57В мире
Полиция применила слезоточивый газ против протестующих в центре Парижа
 
В миреПарижФранцияЭммануэль МакронКоронавирус COVID-19
 
 
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