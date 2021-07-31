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Панды Московского зоопарка отметили день рождения
Панды Московского зоопарка отметили день рождения - РИА Новости, 31.07.2021
Панды Московского зоопарка отметили день рождения
Панды Диндин и Жуи отметили день рождения в Московском зоопарке. РИА Новости, 31.07.2021
2021-07-31T18:08
2021-07-31T18:08
2021-07-31T18:52
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Панды Диндин и Жуи отметили день рождения в Московском зоопарке."Сегодня у Диндин и Жуи Дни рождения. Ну, то есть у Диндин был вчера, но традиционно празднуем вместе", — отметили в пресс-службе зоосада.Диндин исполняется четыре года, а Жуи — пять."Они уже на пороге взрослого возраста, хотя остаются все теми же: скромной, хитрой и своевольной умницей и прямолинейным, храбрым и веселым исследователем", — говорится в сообщении.В подарок питомцам приготовили два картонных торта, украшенных овощами, фруктами и бамбуком, а также два персональных сюрприза. Жуи достался большой бассейн, наполненный не только обычными лакомствами, но и вкусным льдом — разноцветными конусами, подкрашенными пищевыми красителями. А для Диндин соорудили огромный "коктейльный стаканчик" с зонтиками.
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москва, московский зоопарк
18:08 31.07.2021 (обновлено: 18:52 31.07.2021)
Панды Московского зоопарка отметили день рождения
Московский зоопарк: панды Диндин и Жуи отметили день рождения двумя тортами с бамбуком
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости.
Панды Диндин и Жуи отметили день рождения в Московском зоопарке
.
"Сегодня у Диндин и Жуи Дни рождения. Ну, то есть у Диндин был вчера, но традиционно празднуем вместе", — отметили в пресс-службе зоосада.
Диндин исполняется четыре года, а Жуи — пять.
"Они уже на пороге взрослого возраста, хотя остаются все теми же: скромной, хитрой и своевольной умницей и прямолинейным, храбрым и веселым исследователем", — говорится в сообщении.
В подарок питомцам приготовили два картонных торта, украшенных овощами, фруктами и бамбуком, а также два персональных сюрприза. Жуи достался большой бассейн, наполненный не только обычными лакомствами, но и вкусным льдом — разноцветными конусами, подкрашенными пищевыми красителями. А для Диндин соорудили огромный "коктейльный стаканчик" с зонтиками.