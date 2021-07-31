https://ria.ru/20210731/pandy-1743791692.html

Панды Московского зоопарка отметили день рождения

Панды Московского зоопарка отметили день рождения - РИА Новости, 31.07.2021

Панды Московского зоопарка отметили день рождения

Панды Диндин и Жуи отметили день рождения в Московском зоопарке. РИА Новости, 31.07.2021

2021-07-31T18:08

2021-07-31T18:08

2021-07-31T18:52

хорошие новости

москва

московский зоопарк

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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Панды Диндин и Жуи отметили день рождения в Московском зоопарке."Сегодня у Диндин и Жуи Дни рождения. Ну, то есть у Диндин был вчера, но традиционно празднуем вместе", — отметили в пресс-службе зоосада.Диндин исполняется четыре года, а Жуи — пять."Они уже на пороге взрослого возраста, хотя остаются все теми же: скромной, хитрой и своевольной умницей и прямолинейным, храбрым и веселым исследователем", — говорится в сообщении.В подарок питомцам приготовили два картонных торта, украшенных овощами, фруктами и бамбуком, а также два персональных сюрприза. Жуи достался большой бассейн, наполненный не только обычными лакомствами, но и вкусным льдом — разноцветными конусами, подкрашенными пищевыми красителями. А для Диндин соорудили огромный "коктейльный стаканчик" с зонтиками.

https://ria.ru/20210412/zoopark-1727923803.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, московский зоопарк