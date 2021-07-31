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https://ria.ru/20210731/paletskis-1743781692.html
В МИД назвали дело литовского оппозиционера Палецкиса политизированным
В МИД назвали дело литовского оппозиционера Палецкиса политизированным - РИА Новости, 31.07.2021
В МИД назвали дело литовского оппозиционера Палецкиса политизированным
Дело оппозиционного литовского политика Альгирдаса Палецкиса изначально сфабриковано и носит политизированный характер, убедительных доказательств его вины не... РИА Новости, 31.07.2021
2021-07-31T16:33
2021-07-31T16:33
в мире
литва
вильнюс
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
альгирдас палецкис
россия
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Дело оппозиционного литовского политика Альгирдаса Палецкиса изначально сфабриковано и носит политизированный характер, убедительных доказательств его вины не представлено, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Александр Бикантов.Ранее представитель Шяуляйского окружного суда Литвы Витаутас Йончас сообщил РИА Новости, что суд признал Палецкиса виновным в шпионаже в пользу России и приговорил к шести годам лишения свободы, все это время он будет оставаться под интенсивным надзором."Данное уголовное дело изначально сфабриковано и носит политизированный характер. Оно является очередным примером использования Вильнюсом карательного правосудия в отношении тех, кто имеет отличный от официальных властей взгляд на вопросы истории", - говорится в сообщении Бикантова, опубликованного на сайте МИД РФ.Бикантов напомнил, что Палецкис привлекался к уголовной ответственности еще в 2011 году за свободное выражение мнения в рамках своего журналистского расследования событий 13 января 1991 года у Вильнюсской телебашни. "Очевидно, что изучение им этой темы, а также его идущие вразрез с линией официального Вильнюса заявления в пользу нормальных добрососедских отношений с Россией вызвали у властей Литвы новый приступ агрессии против свободомыслия и желание отомстить этому смелому человеку, истинному патриоту своей страны", - отметил он."В итоге Палецкис приговорен к шести годам лишения свободы. Каких-либо убедительных доказательств его вины обществу не представлено. Да это в современной Литве, видимо, и не требуется. Вопрос о противозаконном судилище над Палецкисом, наряду с другими фактами творящегося в Литве беззакония, будем продолжать ставить на обсуждение в профильных международных организациях", - подчеркнул Бикантов.Палецкис находился под арестом с осени 2018 года. В апреле 2020 года Апелляционный суд Литвы отменил арест оппозиционеру, сменив меру пресечения на интенсивный надзор. Ранее он написал письмо, в котором заявил, что считает дело против него "местью" властей за его позицию касательно столкновений у телецентра в Вильнюсе 13 января 1991 года, в которых погибли 14 человек - в телеинтервью в 2011 году оппозиционер предположил, что тогда "свои стреляли в своих".Верховный совет Литвы 11 марта 1990 года объявил о восстановлении независимости республики. В январе 1991 года в Литве начались несанкционированные акции протеста, в республику были переброшены бойцы спецподразделений. В ночь на 13 января колонна советской бронетехники направилась в центр Вильнюса. В ходе столкновений у телецентра погибли 14 человек, свыше 600 были ранены. Литовская прокуратура утверждает, что люди, которые вышли на акции протеста и погибли у Вильнюсской телебашни в январе 1991 года, были убиты советскими солдатами, однако никаких доказательств не предоставляет.
https://ria.ru/20210727/prigovor-1743106037.html
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в мире, литва, вильнюс, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), альгирдас палецкис, россия
16:33 31.07.2021
 
В МИД назвали дело литовского оппозиционера Палецкиса политизированным

Представитель МИД Бикантов: дело литовского политика Палецкиса носит политизированный характер

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 31.07.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Дело оппозиционного литовского политика Альгирдаса Палецкиса изначально сфабриковано и носит политизированный характер, убедительных доказательств его вины не представлено, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Александр Бикантов.
Ранее представитель Шяуляйского окружного суда Литвы Витаутас Йончас сообщил РИА Новости, что суд признал Палецкиса виновным в шпионаже в пользу России и приговорил к шести годам лишения свободы, все это время он будет оставаться под интенсивным надзором.
"Данное уголовное дело изначально сфабриковано и носит политизированный характер. Оно является очередным примером использования Вильнюсом карательного правосудия в отношении тех, кто имеет отличный от официальных властей взгляд на вопросы истории", - говорится в сообщении Бикантова, опубликованного на сайте МИД РФ.
Бикантов напомнил, что Палецкис привлекался к уголовной ответственности еще в 2011 году за свободное выражение мнения в рамках своего журналистского расследования событий 13 января 1991 года у Вильнюсской телебашни. "Очевидно, что изучение им этой темы, а также его идущие вразрез с линией официального Вильнюса заявления в пользу нормальных добрососедских отношений с Россией вызвали у властей Литвы новый приступ агрессии против свободомыслия и желание отомстить этому смелому человеку, истинному патриоту своей страны", - отметил он.
П/к лидера социалистического народного фронта Литвы А.Палецкиса - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
27 июля, 14:44
В Литве политика Палецкиса признали виновным в шпионаже в пользу России
"В итоге Палецкис приговорен к шести годам лишения свободы. Каких-либо убедительных доказательств его вины обществу не представлено. Да это в современной Литве, видимо, и не требуется. Вопрос о противозаконном судилище над Палецкисом, наряду с другими фактами творящегося в Литве беззакония, будем продолжать ставить на обсуждение в профильных международных организациях", - подчеркнул Бикантов.
Палецкис находился под арестом с осени 2018 года. В апреле 2020 года Апелляционный суд Литвы отменил арест оппозиционеру, сменив меру пресечения на интенсивный надзор. Ранее он написал письмо, в котором заявил, что считает дело против него "местью" властей за его позицию касательно столкновений у телецентра в Вильнюсе 13 января 1991 года, в которых погибли 14 человек - в телеинтервью в 2011 году оппозиционер предположил, что тогда "свои стреляли в своих".
Верховный совет Литвы 11 марта 1990 года объявил о восстановлении независимости республики. В январе 1991 года в Литве начались несанкционированные акции протеста, в республику были переброшены бойцы спецподразделений. В ночь на 13 января колонна советской бронетехники направилась в центр Вильнюса. В ходе столкновений у телецентра погибли 14 человек, свыше 600 были ранены. Литовская прокуратура утверждает, что люди, которые вышли на акции протеста и погибли у Вильнюсской телебашни в январе 1991 года, были убиты советскими солдатами, однако никаких доказательств не предоставляет.
Автомобиль полиции Германии - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
21 июня, 13:36
Случаи задержания россиян за рубежом по обвинению в шпионаже
 
В миреЛитваВильнюсМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Альгирдас ПалецкисРоссия
 
 
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