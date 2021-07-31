https://ria.ru/20210731/obrushenie-1743773149.html

Под Петербургом частично обрушилась историческая дача Кривдиной

Под Петербургом частично обрушилась историческая дача Кривдиной - РИА Новости, 31.07.2021

Под Петербургом частично обрушилась историческая дача Кривдиной

Компания-собственник исторической деревянной дачи Кривдиной в Сестрорецке под Петербургом, которая частично обрушилась в ночь на субботу, будет привлечена к... РИА Новости, 31.07.2021

2021-07-31T15:22

2021-07-31T15:22

2021-07-31T15:22

происшествия

сестрорецк

кгиоп

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 июл – РИА Новости. Компания-собственник исторической деревянной дачи Кривдиной в Сестрорецке под Петербургом, которая частично обрушилась в ночь на субботу, будет привлечена к уголовной и административной ответственности, штраф может составить до 20 миллионов рублей, сообщает городской комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).По данным региональных СМИ, башня деревянной дачи, где живет семья, которая отказывается переезжать, полностью обрушилась в ночь на субботу. Жильцы не пострадали."В связи с поступлением информации о частичном обрушении объекта культурного наследия федерального значения "Дача Кривдиной"… председатель КГИОП Сергей Макаров прибыл на место. По результатам выезда принято решение о подаче заявления о преступлении, предусмотренном статьями 243 и 243.1 УК РФ ("уничтожение или повреждение объектов культурного наследия" и "нарушение требований сохранения и использования объектов культурного наследия" – ред.), которое сегодня будет направлено КГИОП в ОМВД России по Курортному району", - говорится в сообщении ведомства.Как информирует КГИОП, собственником исторической дачи является компания "Норд отель", которая уже несколько раз была оштрафована за ненадлежащее содержание памятника на общую сумму около 900 тысяч рублей."Учитывая длительное бездействие собственника, влекущее за собой угрозу уничтожения памятника, КГИОП будет рассмотрен вопрос о возбуждении в отношении ООО "Норд отель" дела об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 7.14.1 КоАП РФ (максимальная сумма штрафа по данной статье может достигать 20 миллионов рублей), а также о применении иных гражданско-правовых мер воздействия к правообладателю объекта", - отмечает ведомство.Комментариями компании-собственника и администрации Курортного района Петербурга, где находится исторический памятник, РИА Новости пока не располагает.Деревянная дача Валентины Евгеньевны Кривдиной построена в начале XX века в стиле модерн. В советское время дача служила жилым домом для работников пансионата "Сестрорецк" и постепенно пришла в аварийное состояние.

https://realty.ria.ru/20210414/manufaktura-1728192887.html

https://realty.ria.ru/20200610/1572749693.html

сестрорецк

россия

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происшествия, сестрорецк, кгиоп, россия