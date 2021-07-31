Под Петербургом частично обрушилась историческая дача Кривдиной
Под Петербургом частично обрушилась историческая дача Кривдиной, собственника ждет штраф
© Фото : Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культурыЧастичное обрушение объекта культурного наследия федерального значения "Дача Кривдиной"
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 июл – РИА Новости. Компания-собственник исторической деревянной дачи Кривдиной в Сестрорецке под Петербургом, которая частично обрушилась в ночь на субботу, будет привлечена к уголовной и административной ответственности, штраф может составить до 20 миллионов рублей, сообщает городской комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).
По данным региональных СМИ, башня деревянной дачи, где живет семья, которая отказывается переезжать, полностью обрушилась в ночь на субботу. Жильцы не пострадали.
"В связи с поступлением информации о частичном обрушении объекта культурного наследия федерального значения "Дача Кривдиной"… председатель КГИОП Сергей Макаров прибыл на место. По результатам выезда принято решение о подаче заявления о преступлении, предусмотренном статьями 243 и 243.1 УК РФ ("уничтожение или повреждение объектов культурного наследия" и "нарушение требований сохранения и использования объектов культурного наследия" – ред.), которое сегодня будет направлено КГИОП в ОМВД России по Курортному району", - говорится в сообщении ведомства.
Как информирует КГИОП, собственником исторической дачи является компания "Норд отель", которая уже несколько раз была оштрафована за ненадлежащее содержание памятника на общую сумму около 900 тысяч рублей.
© Фото : Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культурыЧастичное обрушение объекта культурного наследия федерального значения "Дача Кривдиной"
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Частичное обрушение объекта культурного наследия федерального значения "Дача Кривдиной"
© Фото : Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культурыЧастичное обрушение объекта культурного наследия федерального значения "Дача Кривдиной"
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Частичное обрушение объекта культурного наследия федерального значения "Дача Кривдиной"
1 из 4
Частичное обрушение объекта культурного наследия федерального значения "Дача Кривдиной"
2 из 4
Частичное обрушение объекта культурного наследия федерального значения "Дача Кривдиной"
"Учитывая длительное бездействие собственника, влекущее за собой угрозу уничтожения памятника, КГИОП будет рассмотрен вопрос о возбуждении в отношении ООО "Норд отель" дела об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 7.14.1 КоАП РФ (максимальная сумма штрафа по данной статье может достигать 20 миллионов рублей), а также о применении иных гражданско-правовых мер воздействия к правообладателю объекта", - отмечает ведомство.
Комментариями компании-собственника и администрации Курортного района Петербурга, где находится исторический памятник, РИА Новости пока не располагает.
Деревянная дача Валентины Евгеньевны Кривдиной построена в начале XX века в стиле модерн. В советское время дача служила жилым домом для работников пансионата "Сестрорецк" и постепенно пришла в аварийное состояние.
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