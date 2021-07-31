Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210731/obrushenie-1743773149.html
Под Петербургом частично обрушилась историческая дача Кривдиной
Под Петербургом частично обрушилась историческая дача Кривдиной - РИА Новости, 31.07.2021
Под Петербургом частично обрушилась историческая дача Кривдиной
Компания-собственник исторической деревянной дачи Кривдиной в Сестрорецке под Петербургом, которая частично обрушилась в ночь на субботу, будет привлечена к... РИА Новости, 31.07.2021
2021-07-31T15:22
2021-07-31T15:22
происшествия
сестрорецк
кгиоп
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/1f/1743772124_0:296:960:836_1920x0_80_0_0_6ce0693163bb0a29dfa754c46fe4f624.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 июл – РИА Новости. Компания-собственник исторической деревянной дачи Кривдиной в Сестрорецке под Петербургом, которая частично обрушилась в ночь на субботу, будет привлечена к уголовной и административной ответственности, штраф может составить до 20 миллионов рублей, сообщает городской комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).По данным региональных СМИ, башня деревянной дачи, где живет семья, которая отказывается переезжать, полностью обрушилась в ночь на субботу. Жильцы не пострадали."В связи с поступлением информации о частичном обрушении объекта культурного наследия федерального значения "Дача Кривдиной"… председатель КГИОП Сергей Макаров прибыл на место. По результатам выезда принято решение о подаче заявления о преступлении, предусмотренном статьями 243 и 243.1 УК РФ ("уничтожение или повреждение объектов культурного наследия" и "нарушение требований сохранения и использования объектов культурного наследия" – ред.), которое сегодня будет направлено КГИОП в ОМВД России по Курортному району", - говорится в сообщении ведомства.Как информирует КГИОП, собственником исторической дачи является компания "Норд отель", которая уже несколько раз была оштрафована за ненадлежащее содержание памятника на общую сумму около 900 тысяч рублей."Учитывая длительное бездействие собственника, влекущее за собой угрозу уничтожения памятника, КГИОП будет рассмотрен вопрос о возбуждении в отношении ООО "Норд отель" дела об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 7.14.1 КоАП РФ (максимальная сумма штрафа по данной статье может достигать 20 миллионов рублей), а также о применении иных гражданско-правовых мер воздействия к правообладателю объекта", - отмечает ведомство.Комментариями компании-собственника и администрации Курортного района Петербурга, где находится исторический памятник, РИА Новости пока не располагает.Деревянная дача Валентины Евгеньевны Кривдиной построена в начале XX века в стиле модерн. В советское время дача служила жилым домом для работников пансионата "Сестрорецк" и постепенно пришла в аварийное состояние.
https://realty.ria.ru/20210414/manufaktura-1728192887.html
https://realty.ria.ru/20200610/1572749693.html
сестрорецк
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/1f/1743772124_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_c62d4e2e64e57f2060ceeb783bcb77b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, сестрорецк, кгиоп, россия
15:22 31.07.2021
 
Под Петербургом частично обрушилась историческая дача Кривдиной

Под Петербургом частично обрушилась историческая дача Кривдиной, собственника ждет штраф

© Фото : Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культурыЧастичное обрушение объекта культурного наследия федерального значения "Дача Кривдиной"
Частичное обрушение объекта культурного наследия федерального значения Дача Кривдиной - РИА Новости, 1920, 31.07.2021
© Фото : Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 июл – РИА Новости. Компания-собственник исторической деревянной дачи Кривдиной в Сестрорецке под Петербургом, которая частично обрушилась в ночь на субботу, будет привлечена к уголовной и административной ответственности, штраф может составить до 20 миллионов рублей, сообщает городской комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).
По данным региональных СМИ, башня деревянной дачи, где живет семья, которая отказывается переезжать, полностью обрушилась в ночь на субботу. Жильцы не пострадали.
Пожар на фабрике Невская мануфактура - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
14 апреля, 10:34
Собственник "Невской мануфактуры" должен был отреставрировать здание
"В связи с поступлением информации о частичном обрушении объекта культурного наследия федерального значения "Дача Кривдиной"… председатель КГИОП Сергей Макаров прибыл на место. По результатам выезда принято решение о подаче заявления о преступлении, предусмотренном статьями 243 и 243.1 УК РФ ("уничтожение или повреждение объектов культурного наследия" и "нарушение требований сохранения и использования объектов культурного наследия" – ред.), которое сегодня будет направлено КГИОП в ОМВД России по Курортному району", - говорится в сообщении ведомства.
Как информирует КГИОП, собственником исторической дачи является компания "Норд отель", которая уже несколько раз была оштрафована за ненадлежащее содержание памятника на общую сумму около 900 тысяч рублей.
© Фото : Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культурыЧастичное обрушение объекта культурного наследия федерального значения "Дача Кривдиной"
Частичное обрушение объекта культурного наследия федерального значения Дача Кривдиной
1 из 4
Частичное обрушение объекта культурного наследия федерального значения "Дача Кривдиной"
© Фото : Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры
© Фото : Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культурыЧастичное обрушение объекта культурного наследия федерального значения "Дача Кривдиной"
Частичное обрушение объекта культурного наследия федерального значения Дача Кривдиной
2 из 4
Частичное обрушение объекта культурного наследия федерального значения "Дача Кривдиной"
© Фото : Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры
CC BY 3.0 / Andrew Zorin / Old house in SiestarjokiДача Кривдиной
Дача Кривдиной
3 из 4
Дача Кривдиной
CC BY 3.0 / Andrew Zorin / Old house in Siestarjoki
CC BY 3.0 / Vadim Zhivotovsky / пр.Средний,8Дача Кривдиной
Дача Кривдиной
4 из 4
Дача Кривдиной
CC BY 3.0 / Vadim Zhivotovsky / пр.Средний,8
1 из 4
Частичное обрушение объекта культурного наследия федерального значения "Дача Кривдиной"
© Фото : Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры
2 из 4
Частичное обрушение объекта культурного наследия федерального значения "Дача Кривдиной"
© Фото : Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры
3 из 4
Дача Кривдиной
CC BY 3.0 / Andrew Zorin / Old house in Siestarjoki
4 из 4
Дача Кривдиной
CC BY 3.0 / Vadim Zhivotovsky / пр.Средний,8
"Учитывая длительное бездействие собственника, влекущее за собой угрозу уничтожения памятника, КГИОП будет рассмотрен вопрос о возбуждении в отношении ООО "Норд отель" дела об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 7.14.1 КоАП РФ (максимальная сумма штрафа по данной статье может достигать 20 миллионов рублей), а также о применении иных гражданско-правовых мер воздействия к правообладателю объекта", - отмечает ведомство.
Комментариями компании-собственника и администрации Курортного района Петербурга, где находится исторический памятник, РИА Новости пока не располагает.
Деревянная дача Валентины Евгеньевны Кривдиной построена в начале XX века в стиле модерн. В советское время дача служила жилым домом для работников пансионата "Сестрорецк" и постепенно пришла в аварийное состояние.
Рабочие красят фасад здания на одной из улиц Москвы - РИА Новости, 1920, 10.06.2020
10 июня 2020, 14:52
Владельца исторического здания на Петровке обязали провести реставрацию
 
ПроисшествияСестрорецкКГИОПРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:26Губернатор Оренбуржья проведет прямую линию с жителями региона
15:25Аэропорт Анапы переполнился улетающими туристами
15:25Pfizer и Moderna повысили цены на вакцины
15:19В Минтруде рассказали, как получить выплату в 250 тысяч рублей
15:15В Новосибирске мужчина ударил ножом пожилого пассажира в автобусе
15:13Павлюченкова и Рублев выиграли олимпийский теннисный турнир в миксте
15:13В НАТО рассказали, в каком случае откроют огонь по российским кораблям
15:05На акциях против санитарных пропусков во Франции задержали 76 человек
15:00Мужская сборная России по фехтованию на рапирах завоевала серебро на ОИ
14:59Засурский был человеком блестящего интеллекта, заявил Мишустин
14:53Нарышкин прокомментировал обвинения России в кибератаках на США
14:51Синоптик пообещал москвичам "хлябистый" август
14:49Нарышкин заявил, что СВР знает часть правды об "отравлении" Навального
14:47Нарышкин рассказал, кто мог готовить тезисы Байдена о "проблемах Путина"
14:45Нарышкин прокомментировал обвинения России во вмешательстве в выборы в США
14:33Турция вручила Греции ноту протеста из-за убийства своего гражданина
14:29В Совфеде оценили слова Лашета о "Северном потоке — 2"
14:25Маск будет строить спутниковую станцию связи Британии, сообщили СМИ
14:25Нарышкин предупредил о готовящихся провокациях на выборах в России
14:24СМИ: в Киеве подожгли служебный автомобиль посольства Грузии
Лента новостейМолния