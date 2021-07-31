https://ria.ru/20210731/naryshkin-1743807671.html

Нарышкин признался, что никогда не мог представить, что станет главой СВР

Нарышкин признался, что никогда не мог представить, что станет главой СВР - РИА Новости, 31.07.2021

Нарышкин признался, что никогда не мог представить, что станет главой СВР

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин признался, что никогда не мог себе представить, что займет свой нынешний пост. РИА Новости, 31.07.2021

2021-07-31T22:08

2021-07-31T22:08

2021-07-31T22:08

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москва

сергей нарышкин

владимир путин

госдума рф

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин признался, что никогда не мог себе представить, что займет свой нынешний пост."Ни за что, никогда не мог представить такого", - сказал Нарышкин в эфире YouTube-канала "Соловьев Live"."Более того, когда я в школьные годы прочитал роман Юлиана Семенова "Майор Вихрь", мне даже в голову не могло прийти, что мне когда-либо повезет поздравлять (прототипа) этого главного героя, Алексея Николаевича Ботяна, со столетием, представляете? Жизнь удивительная. Она делает столько поворотов несказанных", - добавил директор СВР.Легендарный разведчик Алексей Николаевич Ботян (1917-2020) в годы Великой Отечественной войны внес большой вклад в ликвидацию гитлеровцев и спасение огромного числа мирных жителей. За мужество и героизм, проявленные в операции по спасению польского Кракова от уничтожения нацистами в январе 1945 года, Ботяну в мае 2007 года было присвоено звание Героя России.Нарышкин возглавляет СВР с октября 2016 года. До этого он в разное время был главой аппарата и зампредом правительства, министром, руководителем администрации президента России, председателем Госдумы РФ.В 2018 году Нарышкин в эфире телеканала "Россия 1" рассказал, что после окончания Ленинградского механического института в 1978 году его практически сразу направили в Москву для учебы на двухгодичный факультет Высшей школы КГБ СССР (сейчас это Академия ФСБ). Затем Нарышкин вернулся в Ленинград и был определен на работу в разведывательное подразделение Ленинградского управления КГБ, где познакомился с работавшим там Владимиром Путиным. Затем они вместе учились на годичном факультете Краснознаменного института КГБ (сейчас это Академия внешней разведки), рассказывал директор СВР.Согласно информации из открытых источников, позже в 1980-х годах Нарышкин, будучи сотрудником Первого главного управления КГБ СССР (внешняя разведка), работал в столице Бельгии Брюсселе по линии научно-технической разведки.

https://ria.ru/20210731/putin-1743807380.html

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бельгия, москва, сергей нарышкин, владимир путин, госдума рф, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), ленинград, россия