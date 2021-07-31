Нарышкин признался, что никогда не мог представить, что станет главой СВР
Нарышкин признался, что никогда не мог представить, что станет главой СВР
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкДиректор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин выступает на IX Московской конференции по международной безопасности
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин признался, что никогда не мог себе представить, что займет свой нынешний пост.
"Ни за что, никогда не мог представить такого", - сказал Нарышкин в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".
"Более того, когда я в школьные годы прочитал роман Юлиана Семенова "Майор Вихрь", мне даже в голову не могло прийти, что мне когда-либо повезет поздравлять (прототипа) этого главного героя, Алексея Николаевича Ботяна, со столетием, представляете? Жизнь удивительная. Она делает столько поворотов несказанных", - добавил директор СВР.
Легендарный разведчик Алексей Николаевич Ботян (1917-2020) в годы Великой Отечественной войны внес большой вклад в ликвидацию гитлеровцев и спасение огромного числа мирных жителей. За мужество и героизм, проявленные в операции по спасению польского Кракова от уничтожения нацистами в январе 1945 года, Ботяну в мае 2007 года было присвоено звание Героя России.
Вчера, 22:06Нарышкин рассказал, когда познакомился с Путиным
Нарышкин возглавляет СВР с октября 2016 года. До этого он в разное время был главой аппарата и зампредом правительства, министром, руководителем администрации президента России, председателем Госдумы РФ.
В 2018 году Нарышкин в эфире телеканала "Россия 1" рассказал, что после окончания Ленинградского механического института в 1978 году его практически сразу направили в Москву для учебы на двухгодичный факультет Высшей школы КГБ СССР (сейчас это Академия ФСБ). Затем Нарышкин вернулся в Ленинград и был определен на работу в разведывательное подразделение Ленинградского управления КГБ, где познакомился с работавшим там Владимиром Путиным. Затем они вместе учились на годичном факультете Краснознаменного института КГБ (сейчас это Академия внешней разведки), рассказывал директор СВР.