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В Троице-Сергиевой лавре совершат молебен для паралимпийской сборной

В Троице-Сергиевой лавре совершат молебен для паралимпийской сборной - РИА Новости, 31.07.2021

В Троице-Сергиевой лавре совершат молебен для паралимпийской сборной

Молебен перед началом паралимпиады в Токио проведет сборная России по бочче (олимпийский вид спорта) в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре в субботу, рассказал РИА... РИА Новости, 31.07.2021

2021-07-31T00:01

2021-07-31T00:01

2021-07-31T00:01

религия и мировоззрение

олимпийские игры

токио

япония

свято-троицкая сергиева лавра

россия

сергей бурлаков

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МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Молебен перед началом паралимпиады в Токио проведет сборная России по бочче (олимпийский вид спорта) в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре в субботу, рассказал РИА Новости член Патриаршей комиссии по спорту, председатель Центрального совета Общероссийской общественной организации "Российский Союз Православных Единоборцев" протоиерей Кирилл Соколов, который и совершит богослужение."Мы проведем молебен специальным чином – для спортсменов - с командой по бочче - я с ними занимаюсь, сейчас это лучшая сборная, чемпионы мира. Они давно хотели побывать в Троице-Сергиевой лавре, мы решили совместить молебен и посещение Лавры. Еще мы подарим им подарки. Надо привлечь внимание к параолимпиаде", - сказал Соколов.По его словам, кроме членов команды молебен посетят представители посольства Японии, параолимпиец Сергей Бурлаков, представители Администрации президента России. Он отметил, что

https://ria.ru/20210722/alekseev-1742378941.html

токио

япония

россия

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олимпийские игры, токио, япония, свято-троицкая сергиева лавра, россия, сергей бурлаков