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Религия и мировоззрение
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В Троице-Сергиевой лавре совершат молебен для паралимпийской сборной
В Троице-Сергиевой лавре совершат молебен для паралимпийской сборной - РИА Новости, 31.07.2021
В Троице-Сергиевой лавре совершат молебен для паралимпийской сборной
Молебен перед началом паралимпиады в Токио проведет сборная России по бочче (олимпийский вид спорта) в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре в субботу, рассказал РИА... РИА Новости, 31.07.2021
2021-07-31T00:01
2021-07-31T00:01
религия и мировоззрение
олимпийские игры
токио
япония
свято-троицкая сергиева лавра
россия
сергей бурлаков
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МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Молебен перед началом паралимпиады в Токио проведет сборная России по бочче (олимпийский вид спорта) в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре в субботу, рассказал РИА Новости член Патриаршей комиссии по спорту, председатель Центрального совета Общероссийской общественной организации "Российский Союз Православных Единоборцев" протоиерей Кирилл Соколов, который и совершит богослужение."Мы проведем молебен специальным чином – для спортсменов - с командой по бочче - я с ними занимаюсь, сейчас это лучшая сборная, чемпионы мира. Они давно хотели побывать в Троице-Сергиевой лавре, мы решили совместить молебен и посещение Лавры. Еще мы подарим им подарки. Надо привлечь внимание к параолимпиаде", - сказал Соколов.По его словам, кроме членов команды молебен посетят представители посольства Японии, параолимпиец Сергей Бурлаков, представители Администрации президента России. Он отметил, что
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олимпийские игры, токио, япония, свято-троицкая сергиева лавра, россия, сергей бурлаков
00:01 31.07.2021
 

В Троице-Сергиевой лавре совершат молебен для паралимпийской сборной

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкТроице-Сергиева лавра в городе Сергиев Посад Московской области
Троице-Сергиева лавра в городе Сергиев Посад Московской области - РИА Новости, 1920, 31.07.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Молебен перед началом паралимпиады в Токио проведет сборная России по бочче (олимпийский вид спорта) в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре в субботу, рассказал РИА Новости член Патриаршей комиссии по спорту, председатель Центрального совета Общероссийской общественной организации "Российский Союз Православных Единоборцев" протоиерей Кирилл Соколов, который и совершит богослужение.
"Мы проведем молебен специальным чином – для спортсменов - с командой по бочче - я с ними занимаюсь, сейчас это лучшая сборная, чемпионы мира. Они давно хотели побывать в Троице-Сергиевой лавре, мы решили совместить молебен и посещение Лавры. Еще мы подарим им подарки. Надо привлечь внимание к параолимпиаде", - сказал Соколов.
По его словам, кроме членов команды молебен посетят представители посольства Японии, параолимпиец Сергей Бурлаков, представители Администрации президента России. Он отметил, что
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Религия и мировоззрениеОлимпийские игрыТокиоЯпонияСвято-Троицкая Сергиева лавраРоссияСергей Бурлаков
 
 
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