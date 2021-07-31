https://ria.ru/20210731/mks-1743808534.html

Российский космонавт опубликовал первое видео из модуля "Наука"

Российский космонавт опубликовал первое видео из модуля "Наука" - РИА Новости, 31.07.2021

Российский космонавт опубликовал первое видео из модуля "Наука"

Российский космонавт Олег Новицкий с борта Международной космической станции опубликовал первое видео интерьера нового отечественного многоцелевого... РИА Новости, 31.07.2021

2021-07-31T22:21

2021-07-31T22:21

2021-07-31T23:41

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

олег новицкий

протон-м

петр дубров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/1d/1743499500_0:245:3072:1973_1920x0_80_0_0_696d78e5db9a3633c3b894333acf6519.jpg

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Российский космонавт Олег Новицкий с борта Международной космической станции опубликовал первое видео интерьера нового отечественного многоцелевого лабораторного модуля (МЛМ) "Наука".МЛМ запустили с космодрома Байконур 21 июля ракетой-носителем "Протон-М", а 29 июля он причалил к модулю "Звезда" российского сегмента МКС. Накануне экипаж открыл люк в модуль.На опубликованных в Twitter кадрах видно, как Новицкий и Дубров открывают люк и показывают интерьер МЛМ, который пока заполнен доставленными грузами."Науку" начали строить в 1995 году как наземный дублер первого модуля МКС "Заря". В 2004 году решили сэкономить на создании нового отсека для российского сегмента станции и переоборудовать дублер в полноценный летный модуль. Первоначально его запуск планировали в 2007 году, но по финансовым и техническим причинам суммарно отложили на 14 лет.В "Науке" есть спальное место космонавта, туалет, системы регенерации кислорода из воды и воды из урины, рабочие места для проведения экспериментов. Он также оборудован шлюзовой камерой для выноса наружу станции научного оборудования и европейским дистанционным манипулятором ERA.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), олег новицкий, протон-м, петр дубров