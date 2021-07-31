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Российский космонавт опубликовал первое видео из модуля "Наука"
Российский космонавт опубликовал первое видео из модуля "Наука" - РИА Новости, 31.07.2021
Российский космонавт опубликовал первое видео из модуля "Наука"
Российский космонавт Олег Новицкий с борта Международной космической станции опубликовал первое видео интерьера нового отечественного многоцелевого... РИА Новости, 31.07.2021
2021-07-31T22:21
2021-07-31T22:21
2021-07-31T23:41
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
олег новицкий
протон-м
петр дубров
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Российский космонавт Олег Новицкий с борта Международной космической станции опубликовал первое видео интерьера нового отечественного многоцелевого лабораторного модуля (МЛМ) "Наука".МЛМ запустили с космодрома Байконур 21 июля ракетой-носителем "Протон-М", а 29 июля он причалил к модулю "Звезда" российского сегмента МКС. Накануне экипаж открыл люк в модуль.На опубликованных в Twitter кадрах видно, как Новицкий и Дубров открывают люк и показывают интерьер МЛМ, который пока заполнен доставленными грузами."Науку" начали строить в 1995 году как наземный дублер первого модуля МКС "Заря". В 2004 году решили сэкономить на создании нового отсека для российского сегмента станции и переоборудовать дублер в полноценный летный модуль. Первоначально его запуск планировали в 2007 году, но по финансовым и техническим причинам суммарно отложили на 14 лет.В "Науке" есть спальное место космонавта, туалет, системы регенерации кислорода из воды и воды из урины, рабочие места для проведения экспериментов. Он также оборудован шлюзовой камерой для выноса наружу станции научного оборудования и европейским дистанционным манипулятором ERA.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), олег новицкий, протон-м, петр дубров
22:21 31.07.2021 (обновлено: 23:41 31.07.2021)
Российский космонавт опубликовал первое видео из модуля "Наука"
Российский космонавт Олег Новицкий провел видеоэкскурсию по новому модулю "Наука" на МКС
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости.
Российский космонавт Олег Новицкий
с борта Международной космической станции
опубликовал первое видео интерьера нового отечественного многоцелевого лабораторного модуля (МЛМ) "Наука".
МЛМ запустили с космодрома Байконур 21 июля ракетой-носителем "Протон-М"
, а 29 июля он причалил к модулю "Звезда" российского сегмента МКС. Накануне экипаж открыл люк в модуль.
На опубликованных в Twitter кадрах видно, как Новицкий и Дубров открывают люк и показывают интерьер МЛМ, который пока заполнен доставленными грузами.
"Науку" начали строить в 1995 году как наземный дублер первого модуля МКС "Заря". В 2004 году решили сэкономить на создании нового отсека для российского сегмента станции и переоборудовать дублер в полноценный летный модуль. Первоначально его запуск планировали в 2007 году, но по финансовым и техническим причинам суммарно отложили на 14 лет.
В "Науке" есть спальное место космонавта, туалет, системы регенерации кислорода из воды и воды из урины, рабочие места для проведения экспериментов. Он также оборудован шлюзовой камерой для выноса наружу станции научного оборудования и европейским дистанционным манипулятором ERA.