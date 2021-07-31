https://ria.ru/20210731/kosmos-1743783364.html

На Байконур отправили новый российский модуль для МКС

На Байконур отправили новый российский модуль для МКС - РИА Новости, 31.07.2021

На Байконур отправили новый российский модуль для МКС

Российский модуль "Причал" для Международной космической станции (МКС) отправлен на космодром "Байконур" для подготовки к запуску в ноябре, сообщает... РИА Новости, 31.07.2021

2021-07-31T16:45

2021-07-31T16:45

2021-07-31T17:12

наука

байконур (город)

роскосмос

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/16/1577584868_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_63a0386d0cd4b9aa14b49c77ca91cd8d.jpg

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Российский модуль "Причал" для Международной космической станции (МКС) отправлен на космодром "Байконур" для подготовки к запуску в ноябре, сообщает госкорпорация "Роскосмос"."Сегодня узловой модуль "Причал" отправился на космодром "Байконур". Его выведение на орбиту в составе грузового корабля-модуля "Прогресс М-УМ" планируется в ноябре 2021 года", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter госкорпорации.Ранее сообщалось, что запуск грузового корабля "Прогресс М-УМ" с узловым модулем "Причал" ракетой-носителем "Союз-2.1б" с космодрома "Байконур" намечается 24 ноября. Ожидается, что через двое суток после старта "Причал" будет пристыкован к многоцелевому лабораторному модулю "Наука" российского сегмента МКС. Он имеет пять портов для приема пилотируемых и грузовых кораблей, а также модулей.

https://ria.ru/20210731/stantsiya-1743773548.html

байконур (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

байконур (город), роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс)