https://ria.ru/20210731/kosmos-1743783364.html
На Байконур отправили новый российский модуль для МКС
На Байконур отправили новый российский модуль для МКС - РИА Новости, 31.07.2021
На Байконур отправили новый российский модуль для МКС
Российский модуль "Причал" для Международной космической станции (МКС) отправлен на космодром "Байконур" для подготовки к запуску в ноябре, сообщает... РИА Новости, 31.07.2021
2021-07-31T16:45
2021-07-31T16:45
2021-07-31T17:12
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Российский модуль "Причал" для Международной космической станции (МКС) отправлен на космодром "Байконур" для подготовки к запуску в ноябре, сообщает госкорпорация "Роскосмос"."Сегодня узловой модуль "Причал" отправился на космодром "Байконур". Его выведение на орбиту в составе грузового корабля-модуля "Прогресс М-УМ" планируется в ноябре 2021 года", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter госкорпорации.Ранее сообщалось, что запуск грузового корабля "Прогресс М-УМ" с узловым модулем "Причал" ракетой-носителем "Союз-2.1б" с космодрома "Байконур" намечается 24 ноября. Ожидается, что через двое суток после старта "Причал" будет пристыкован к многоцелевому лабораторному модулю "Наука" российского сегмента МКС. Он имеет пять портов для приема пилотируемых и грузовых кораблей, а также модулей.
https://ria.ru/20210731/stantsiya-1743773548.html
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байконур (город), роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс)
16:45 31.07.2021 (обновлено: 17:12 31.07.2021)
На Байконур отправили новый российский модуль для МКС
"Роскосмос": на Байконур для запуска в ноябре отправили новый российский модуль для МКС