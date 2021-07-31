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Рогозин сообщил об очистке атмосферы в модуле "Наука"
Рогозин сообщил об очистке атмосферы в модуле "Наука" - РИА Новости, 31.07.2021
Рогозин сообщил об очистке атмосферы в модуле "Наука"
Выполнена очистка атмосферы в модуле "Наука", он интегрирован в состав российского сегмента МКС, сообщил главе "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в своем... РИА Новости, 31.07.2021
2021-07-31T14:56
2021-07-31T14:56
2021-07-31T15:05
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
наука
дмитрий рогозин
роскосмос
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Выполнена очистка атмосферы в модуле "Наука", он интегрирован в состав российского сегмента МКС, сообщил главе "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале."Выполнена очистка атмосферы в МЛМ (многофункциональный лабораторный модуль - ред.), взяты финальные пробы воздуха (норма), час назад наш экипаж вошел в модуль "Наука". Поздравляю! МЛМ интегрирован в состав российского сегмента МКС", - написал он.Модуль был запущен к МКС 21 июля и причалил 29 числа, однако из-за незапланированного срабатывания двигателей модуля "Наука" открытие люков было отложено с 29 на 30 июля. Накануне сообщалось об успешном открытии люка в модуль.
https://ria.ru/20210731/mks-1743716058.html
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космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), дмитрий рогозин, роскосмос
14:56 31.07.2021 (обновлено: 15:05 31.07.2021)
Рогозин сообщил об очистке атмосферы в модуле "Наука"
Глава "Роскосмоса" Рогозин: в модуле "Наука" очистили атмосферу, он интегрирован в состав МКС