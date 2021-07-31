https://ria.ru/20210731/kosmos-1743769862.html

Рогозин сообщил об очистке атмосферы в модуле "Наука"

Рогозин сообщил об очистке атмосферы в модуле "Наука" - РИА Новости, 31.07.2021

Рогозин сообщил об очистке атмосферы в модуле "Наука"

Выполнена очистка атмосферы в модуле "Наука", он интегрирован в состав российского сегмента МКС, сообщил главе "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в своем... РИА Новости, 31.07.2021

2021-07-31T14:56

2021-07-31T14:56

2021-07-31T15:05

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

наука

дмитрий рогозин

роскосмос

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/1d/1743499497_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_20cb4f12ee5e4516be0ed870a9215056.jpg

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Выполнена очистка атмосферы в модуле "Наука", он интегрирован в состав российского сегмента МКС, сообщил главе "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале."Выполнена очистка атмосферы в МЛМ (многофункциональный лабораторный модуль - ред.), взяты финальные пробы воздуха (норма), час назад наш экипаж вошел в модуль "Наука". Поздравляю! МЛМ интегрирован в состав российского сегмента МКС", - написал он.Модуль был запущен к МКС 21 июля и причалил 29 числа, однако из-за незапланированного срабатывания двигателей модуля "Наука" открытие люков было отложено с 29 на 30 июля. Накануне сообщалось об успешном открытии люка в модуль.

https://ria.ru/20210731/mks-1743716058.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), дмитрий рогозин, роскосмос