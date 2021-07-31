https://ria.ru/20210731/kosmos-1743717387.html

"Роскосмос" определится с обликом новой российской орбитальной станции

"Роскосмос" определится с обликом новой российской орбитальной станции - РИА Новости, 31.07.2021

"Роскосмос" определится с обликом новой российской орбитальной станции

Научно-технический совет "Роскосмоса" на заседании в субботу определит перспективы создания новой российской орбитальной станции, после чего должны быть... РИА Новости, 31.07.2021

2021-07-31T00:49

2021-07-31T00:49

2021-07-31T08:16

наука

роскосмос

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/155255/66/1552556667_0:99:1920:1179_1920x0_80_0_0_65066506411a4bbf5d1a634c808cad5c.jpg

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Научно-технический совет "Роскосмоса" на заседании в субботу определит перспективы создания новой российской орбитальной станции, после чего должны быть составлены документы для внесения на рассмотрение проекта в правительство, сообщил ранее глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.По его словам, заседание совета начнется в 11.00 мск. На совещании решится вопрос об облике новой российской орбитальной станции: либо дооснащение новыми модулями российского сегмента МКС с последующим его отделением, либо создание принципиально новой высокоширотной станции. Принятое решение планируется представить на согласование и утверждение в правительство, заявлял глава госкорпорации.Россия планирует после 2025 года выйти из проекта Международной космической станции и строить свою национальную орбитальную станцию. Рогозин заявлял, что идея нашла поддержку у президента РФ.Первый вариант создания станции предусматривает дооснащение российского сегмента МКС узловым и научно-энергетическим модулями, а после завершения эксплуатации МКС - их отделение вместе с пристыкованным на днях многофункциональным лабораторным модулем "Наука". Эти три модуля должны составить ядро новой станции, которое в дальнейшем может продолжить наращиваться за счет добавления других отсеков.Второй вариант был предложен много лет назад, но повторно о нем заговорили с прошлого года. Речь о создании станции на высокоширотной орбите. При наклонении орбиты в 97 градусов к экватору солнечные батареи станции будут всегда освещены. Эта орбита позволит экипажу каждые полтора часа видеть Арктику, а любую точку планеты - раз в двое суток. Обращенную к Земле часть станции планируется оснастить системами наблюдения в различных спектрах – от оптического до радиолокационного, а противоположную сторону – аппаратурой для мониторинга космического пространства.Создание станции планируется в два этапа. На первом этапе - с 2025 по 2030 годы - намечается запустить научно-энергетический, узловой, базовый и шлюзовой модули, на втором этапе - с 2030 по 2035 годы - целевой и целевой производственный модули, а также платформу для обслуживания космических аппаратов.Станция будет не постоянно обитаемой, а посещаемой экипажами из 2-4 человек. Запуски к ней смогут проводиться с космодромов Байконур и Восточный. Летать к новой станции на первом этапе продолжат грузовые корабли "Прогресс" и пилотируемые "Союзы", а на втором - пилотируемые "Орлы".

https://ria.ru/20210730/toplivo-1743703602.html

https://ria.ru/20210730/kosmos-1743610539.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), россия