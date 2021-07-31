https://ria.ru/20210731/kosmos-1743717387.html
"Роскосмос" определится с обликом новой российской орбитальной станции
"Роскосмос" определится с обликом новой российской орбитальной станции - РИА Новости, 31.07.2021
"Роскосмос" определится с обликом новой российской орбитальной станции
Научно-технический совет "Роскосмоса" на заседании в субботу определит перспективы создания новой российской орбитальной станции, после чего должны быть... РИА Новости, 31.07.2021
2021-07-31T00:49
2021-07-31T00:49
2021-07-31T08:16
наука
роскосмос
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
россия
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Научно-технический совет "Роскосмоса" на заседании в субботу определит перспективы создания новой российской орбитальной станции, после чего должны быть составлены документы для внесения на рассмотрение проекта в правительство, сообщил ранее глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.По его словам, заседание совета начнется в 11.00 мск. На совещании решится вопрос об облике новой российской орбитальной станции: либо дооснащение новыми модулями российского сегмента МКС с последующим его отделением, либо создание принципиально новой высокоширотной станции. Принятое решение планируется представить на согласование и утверждение в правительство, заявлял глава госкорпорации.Россия планирует после 2025 года выйти из проекта Международной космической станции и строить свою национальную орбитальную станцию. Рогозин заявлял, что идея нашла поддержку у президента РФ.Первый вариант создания станции предусматривает дооснащение российского сегмента МКС узловым и научно-энергетическим модулями, а после завершения эксплуатации МКС - их отделение вместе с пристыкованным на днях многофункциональным лабораторным модулем "Наука". Эти три модуля должны составить ядро новой станции, которое в дальнейшем может продолжить наращиваться за счет добавления других отсеков.Второй вариант был предложен много лет назад, но повторно о нем заговорили с прошлого года. Речь о создании станции на высокоширотной орбите. При наклонении орбиты в 97 градусов к экватору солнечные батареи станции будут всегда освещены. Эта орбита позволит экипажу каждые полтора часа видеть Арктику, а любую точку планеты - раз в двое суток. Обращенную к Земле часть станции планируется оснастить системами наблюдения в различных спектрах – от оптического до радиолокационного, а противоположную сторону – аппаратурой для мониторинга космического пространства.Создание станции планируется в два этапа. На первом этапе - с 2025 по 2030 годы - намечается запустить научно-энергетический, узловой, базовый и шлюзовой модули, на втором этапе - с 2030 по 2035 годы - целевой и целевой производственный модули, а также платформу для обслуживания космических аппаратов.Станция будет не постоянно обитаемой, а посещаемой экипажами из 2-4 человек. Запуски к ней смогут проводиться с космодромов Байконур и Восточный. Летать к новой станции на первом этапе продолжат грузовые корабли "Прогресс" и пилотируемые "Союзы", а на втором - пилотируемые "Орлы".
https://ria.ru/20210730/toplivo-1743703602.html
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роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), россия
00:49 31.07.2021 (обновлено: 08:16 31.07.2021)
"Роскосмос" определится с обликом новой российской орбитальной станции
"Роскосмос" в субботу определится с обликом новой российской орбитальной станции
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости.
Научно-технический совет "Роскосмоса
" на заседании в субботу определит перспективы создания новой российской орбитальной станции, после чего должны быть составлены документы для внесения на рассмотрение проекта в правительство, сообщил ранее глава госкорпорации Дмитрий Рогозин
.
По его словам, заседание совета начнется в 11.00 мск. На совещании решится вопрос об облике новой российской орбитальной станции: либо дооснащение новыми модулями российского сегмента МКС с последующим его отделением, либо создание принципиально новой высокоширотной станции. Принятое решение планируется представить на согласование и утверждение в правительство, заявлял глава госкорпорации.
Россия
планирует после 2025 года выйти из проекта Международной космической станции
и строить свою национальную орбитальную станцию. Рогозин заявлял, что идея нашла поддержку у президента РФ.
Первый вариант создания станции предусматривает дооснащение российского сегмента МКС узловым и научно-энергетическим модулями, а после завершения эксплуатации МКС - их отделение вместе с пристыкованным на днях многофункциональным лабораторным модулем "Наука". Эти три модуля должны составить ядро новой станции, которое в дальнейшем может продолжить наращиваться за счет добавления других отсеков.
Второй вариант был предложен много лет назад, но повторно о нем заговорили с прошлого года. Речь о создании станции на высокоширотной орбите. При наклонении орбиты в 97 градусов к экватору солнечные батареи станции будут всегда освещены. Эта орбита позволит экипажу каждые полтора часа видеть Арктику
, а любую точку планеты - раз в двое суток. Обращенную к Земле
часть станции планируется оснастить системами наблюдения в различных спектрах – от оптического до радиолокационного, а противоположную сторону – аппаратурой для мониторинга космического пространства.
Создание станции планируется в два этапа. На первом этапе - с 2025 по 2030 годы - намечается запустить научно-энергетический, узловой, базовый и шлюзовой модули, на втором этапе - с 2030 по 2035 годы - целевой и целевой производственный модули, а также платформу для обслуживания космических аппаратов.
Станция будет не постоянно обитаемой, а посещаемой экипажами из 2-4 человек. Запуски к ней смогут проводиться с космодромов Байконур и Восточный. Летать к новой станции на первом этапе продолжат грузовые корабли "Прогресс" и пилотируемые "Союзы", а на втором - пилотируемые "Орлы".