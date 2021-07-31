https://ria.ru/20210731/koronavirus-1743748924.html

В России за сутки выписали 19 771 человека после COVID-19

В России за сутки выписали 19 771 человека после COVID-19 - РИА Новости, 31.07.2021

В России за сутки выписали 19 771 человека после COVID-19

За сутки в РФ выписан 19 771 человек после COVID-19, за все время - 5 608 619, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 31.07.2021

2021-07-31T11:41

2021-07-31T11:41

2021-07-31T11:41

распространение коронавируса

общество

московская область (подмосковье)

москва

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. За сутки в РФ выписан 19 771 человек после COVID-19, за все время - 5 608 619, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписан по выздоровлении 19 771 человек ... За весь период выписано по выздоровлении по России – 5 608 619", - говорится в сообщении.В частности, в Москве выздоровели 4159 человек, в Санкт-Петербурге - 1931, в Подмосковье - 1815.

https://ria.ru/20210731/koronavirus-1743747560.html

московская область (подмосковье)

москва

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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