https://ria.ru/20210731/koronavirus-1743748924.html
В России за сутки выписали 19 771 человека после COVID-19
В России за сутки выписали 19 771 человека после COVID-19 - РИА Новости, 31.07.2021
В России за сутки выписали 19 771 человека после COVID-19
За сутки в РФ выписан 19 771 человек после COVID-19, за все время - 5 608 619, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 31.07.2021
2021-07-31T11:41
2021-07-31T11:41
2021-07-31T11:41
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. За сутки в РФ выписан 19 771 человек после COVID-19, за все время - 5 608 619, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписан по выздоровлении 19 771 человек ... За весь период выписано по выздоровлении по России – 5 608 619", - говорится в сообщении.В частности, в Москве выздоровели 4159 человек, в Санкт-Петербурге - 1931, в Подмосковье - 1815.
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общество, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В России за сутки выписали 19 771 человека после COVID-19
Оперштаб: за сутки в России выписали 19 771 человека после COVID-19, за все время — 5 608 619