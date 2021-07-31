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В Москве выявили 3514 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве выявили 3514 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 31.07.2021
В Москве выявили 3514 новых случаев заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Москве - 3514, Санкт-Петербурге - 1915, Подмосковье – 1592, сообщили журналистам в оперативном штабе... РИА Новости, 31.07.2021
2021-07-31T11:37
2021-07-31T11:37
2021-07-31T11:37
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Москве - 3514, Санкт-Петербурге - 1915, Подмосковье – 1592, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Распределение по субъектам: 1. Москва - 3514, 2. Московская область - 1915, 3. Санкт-Петербург - 1592", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Магаданской области - 32, Чукотском автономном округе - 22, Ненецком автономном округе - 14.
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общество, магаданская область, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Москве выявили 3514 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве за сутки выявили 3514 новых случаев заражения коронавирусом. в Подмосковье – 1592 случая