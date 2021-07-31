https://ria.ru/20210731/koronavirus-1743748306.html

В Москве выявили 3514 новых случаев заражения коронавирусом

В Москве выявили 3514 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 31.07.2021

В Москве выявили 3514 новых случаев заражения коронавирусом

Наибольшее число новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Москве - 3514, Санкт-Петербурге - 1915, Подмосковье – 1592, сообщили журналистам в оперативном штабе... РИА Новости, 31.07.2021

2021-07-31T11:37

2021-07-31T11:37

2021-07-31T11:37

распространение коронавируса

общество

магаданская область

московская область (подмосковье)

москва

здоровье - общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Москве - 3514, Санкт-Петербурге - 1915, Подмосковье – 1592, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Распределение по субъектам: 1. Москва - 3514, 2. Московская область - 1915, 3. Санкт-Петербург - 1592", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Магаданской области - 32, Чукотском автономном округе - 22, Ненецком автономном округе - 14.

https://ria.ru/20210731/koronavirus-1743747951.html

магаданская область

московская область (подмосковье)

москва

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общество, магаданская область, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии