https://ria.ru/20210731/koronavirus-1743731076.html
Американские гинекологи рекомендовали беременным привиться от COVID-19
Американские гинекологи рекомендовали беременным привиться от COVID-19 - РИА Новости, 31.07.2021
Американские гинекологи рекомендовали беременным привиться от COVID-19
Профессиональные организации врачей в области акушерства и гинекологии США рекомендовали сделать прививку от COVID-19 всем беременным женщинам. РИА Новости, 31.07.2021
2021-07-31T08:58
2021-07-31T08:58
2021-07-31T09:00
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ВАШИНГТОН, 31 июл - РИА Новости. Профессиональные организации врачей в области акушерства и гинекологии США рекомендовали сделать прививку от COVID-19 всем беременным женщинам.В совместном заявлении Американская коллегия акушеров-гинекологов и Общество перинатальной медицины указывают, что наблюдения за десятками тысяч беременных женщин, получивших вакцину, продемонстрировали безопасность препарата для будущих матерей.Медики заявляют об особой опасности коронавирусной инфекции для беременных женщин, которым, по их словам, она грозит тяжелыми осложнениями и даже смертью. При этом в настоящий момент в США прививку от COVID-19 сделали лишь 22% беременных.Ранее обе организации не выступали с прямой поддержкой вакцинации беременных, хотя и не возражали против нее.
https://ria.ru/20210731/vaktsinatsiya-1743716549.html
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в мире, сша, здоровье - общество, коронавирус covid-19
08:58 31.07.2021 (обновлено: 09:00 31.07.2021)
Американские гинекологи рекомендовали беременным привиться от COVID-19
Организации гинекологов США заявили об особой опасности COVID-19 для беременных женщин