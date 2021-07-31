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Американские гинекологи рекомендовали беременным привиться от COVID-19
Американские гинекологи рекомендовали беременным привиться от COVID-19 - РИА Новости, 31.07.2021
Американские гинекологи рекомендовали беременным привиться от COVID-19
Профессиональные организации врачей в области акушерства и гинекологии США рекомендовали сделать прививку от COVID-19 всем беременным женщинам. РИА Новости, 31.07.2021
2021-07-31T08:58
2021-07-31T09:00
распространение коронавируса
в мире
сша
здоровье - общество
коронавирус covid-19
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ВАШИНГТОН, 31 июл - РИА Новости. Профессиональные организации врачей в области акушерства и гинекологии США рекомендовали сделать прививку от COVID-19 всем беременным женщинам.В совместном заявлении Американская коллегия акушеров-гинекологов и Общество перинатальной медицины указывают, что наблюдения за десятками тысяч беременных женщин, получивших вакцину, продемонстрировали безопасность препарата для будущих матерей.Медики заявляют об особой опасности коронавирусной инфекции для беременных женщин, которым, по их словам, она грозит тяжелыми осложнениями и даже смертью. При этом в настоящий момент в США прививку от COVID-19 сделали лишь 22% беременных.Ранее обе организации не выступали с прямой поддержкой вакцинации беременных, хотя и не возражали против нее.
https://ria.ru/20210731/vaktsinatsiya-1743716549.html
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в мире, сша, здоровье - общество, коронавирус covid-19
08:58 31.07.2021 (обновлено: 09:00 31.07.2021)
 
Американские гинекологи рекомендовали беременным привиться от COVID-19

Организации гинекологов США заявили об особой опасности COVID-19 для беременных женщин

© AP Photo / Jae C. HongМедицинский сотрудник готовит вакцину Pfizer-BioNTech COVID-19 на ранчо Тюдор в Мекке, Калифорния
Медицинский сотрудник готовит вакцину Pfizer-BioNTech COVID-19 на ранчо Тюдор в Мекке, Калифорния - РИА Новости, 1920, 31.07.2021
© AP Photo / Jae C. Hong
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ВАШИНГТОН, 31 июл - РИА Новости. Профессиональные организации врачей в области акушерства и гинекологии США рекомендовали сделать прививку от COVID-19 всем беременным женщинам.
В совместном заявлении Американская коллегия акушеров-гинекологов и Общество перинатальной медицины указывают, что наблюдения за десятками тысяч беременных женщин, получивших вакцину, продемонстрировали безопасность препарата для будущих матерей.
Медицинский работник держит в руках ампулу с российским препаратом Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 31.07.2021
02:10Распространение коронавируса
Врач развеяла один из главных страхов перед вакцинацией
Медики заявляют об особой опасности коронавирусной инфекции для беременных женщин, которым, по их словам, она грозит тяжелыми осложнениями и даже смертью. При этом в настоящий момент в США прививку от COVID-19 сделали лишь 22% беременных.
"Настоятельно рекомендуя вакцинацию во время беременности, обе национальные организации подчеркивают свою обеспокоенность в связи со значительным ростом случаев COVID-19 из-за штамма "дельта", - говорится в заявлении.
Ранее обе организации не выступали с прямой поддержкой вакцинации беременных, хотя и не возражали против нее.
Беременная девушка - РИА Новости, 1920, 31.07.2021
02:00Сказано в эфире
"Картина стала яснее". Врач рассказала о вакцинации беременных от COVID
 
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