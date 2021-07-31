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Врач: дети стали значительно чаще болеть COVID-19
Врач: дети стали значительно чаще болеть COVID-19 - РИА Новости, 31.07.2021
Врач: дети стали значительно чаще болеть COVID-19
Дети стали значительно чаще болеть коронавирусом, чем это было зимой, родителям необходимо прививаться, чтобы защитить их от болезни, заявил РИА Новости... РИА Новости, 31.07.2021
2021-07-31T06:09
2021-07-31T06:09
2021-07-31T06:09
распространение коронавируса
общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
евгений тимаков
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МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Дети стали значительно чаще болеть коронавирусом, чем это было зимой, родителям необходимо прививаться, чтобы защитить их от болезни, заявил РИА Новости врач-инфекционист Евгений Тимаков.Он отметил, что для защиты детей от коронавируса важно привиться родителям, чтобы не заразить своего ребенка.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
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РИА Новости
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общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, евгений тимаков
Врач: дети стали значительно чаще болеть COVID-19
Инфекционист Тимаков: дети стали значительно чаще болеть COVID-19