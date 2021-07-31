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Автор песни "Носики-курносики" Борис Емельянов умер от коронавируса

Автор песни "Носики-курносики" Борис Емельянов умер от коронавируса - РИА Новости, 31.07.2021

Автор песни "Носики-курносики" Борис Емельянов умер от коронавируса

Советский и российский композитор Борис Емельянов умер в возрасте 80 лет, сообщил заслуженный артист России Ярослав Евдокимов. РИА Новости, 31.07.2021

2021-07-31T16:45

2021-07-31T16:45

2021-07-31T20:24

культура

общество

москва

евгений евтушенко

роберт рождественский

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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Советский и российский композитор Борис Емельянов умер в возрасте 80 лет, сообщил заслуженный артист России Ярослав Евдокимов."Двадцать седьмого июля ушел из жизни Борис Емельянов, талантливый композитор, мелодист, автор большого количества красивых песен", — написал он на своей странице в Instagram.По словам Евдокимова, он не смог присутствовать на прощании, но будет с благодарностью вспоминать композитора, чью песню "Целую твою ладонь" он исполнял.По информации СМИ, Емельянов скончался от последствий коронавируса.Композитор Борис Емельянов родился 20 апреля 1941 года под Хабаровском. Он окончил Карагандинское музыкальное училище и переехал в Новокузнецк, где писал песни для местных исполнителей. В конце 70-х годов начал работать с поэтами Робертом Рождественским, Евгением Евтушенко, Леонидом Дербеневым и Борисом Дубровиным в Москве. Особую известность Емельянову принесла песня "Носики-курносики", которая прозвучала на Центральном телевидении в 1978-м году в исполнении Валентины Толкуновой.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, евгений евтушенко, роберт рождественский