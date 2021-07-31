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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210731/kompozitor-1743783477.html
Автор песни "Носики-курносики" Борис Емельянов умер от коронавируса
Автор песни "Носики-курносики" Борис Емельянов умер от коронавируса - РИА Новости, 31.07.2021
Автор песни "Носики-курносики" Борис Емельянов умер от коронавируса
Советский и российский композитор Борис Емельянов умер в возрасте 80 лет, сообщил заслуженный артист России Ярослав Евдокимов. РИА Новости, 31.07.2021
2021-07-31T16:45
2021-07-31T20:24
культура
общество
москва
евгений евтушенко
роберт рождественский
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Советский и российский композитор Борис Емельянов умер в возрасте 80 лет, сообщил заслуженный артист России Ярослав Евдокимов."Двадцать седьмого июля ушел из жизни Борис Емельянов, талантливый композитор, мелодист, автор большого количества красивых песен", — написал он на своей странице в Instagram.По словам Евдокимова, он не смог присутствовать на прощании, но будет с благодарностью вспоминать композитора, чью песню "Целую твою ладонь" он исполнял.По информации СМИ, Емельянов скончался от последствий коронавируса.Композитор Борис Емельянов родился 20 апреля 1941 года под Хабаровском. Он окончил Карагандинское музыкальное училище и переехал в Новокузнецк, где писал песни для местных исполнителей. В конце 70-х годов начал работать с поэтами Робертом Рождественским, Евгением Евтушенко, Леонидом Дербеневым и Борисом Дубровиным в Москве. Особую известность Емельянову принесла песня "Носики-курносики", которая прозвучала на Центральном телевидении в 1978-м году в исполнении Валентины Толкуновой.
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общество, москва, евгений евтушенко, роберт рождественский
16:45 31.07.2021 (обновлено: 20:24 31.07.2021)
 
Автор песни "Носики-курносики" Борис Емельянов умер от коронавируса

Автор песни "Носики-курносики" Борис Емельянов умер от коронавируса

© Фото : Телеканал НостальгияБорис Емельянов в передаче "Рожденные в СССР"
Борис Емельянов в передаче Рожденные в СССР - РИА Новости, 1920, 31.07.2021
© Фото : Телеканал Ностальгия
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Советский и российский композитор Борис Емельянов умер в возрасте 80 лет, сообщил заслуженный артист России Ярослав Евдокимов.
"Двадцать седьмого июля ушел из жизни Борис Емельянов, талантливый композитор, мелодист, автор большого количества красивых песен", — написал он на своей странице в Instagram.
По словам Евдокимова, он не смог присутствовать на прощании, но будет с благодарностью вспоминать композитора, чью песню "Целую твою ладонь" он исполнял.
По информации СМИ, Емельянов скончался от последствий коронавируса.
Композитор Борис Емельянов родился 20 апреля 1941 года под Хабаровском. Он окончил Карагандинское музыкальное училище и переехал в Новокузнецк, где писал песни для местных исполнителей. В конце 70-х годов начал работать с поэтами Робертом Рождественским, Евгением Евтушенко, Леонидом Дербеневым и Борисом Дубровиным в Москве. Особую известность Емельянову принесла песня "Носики-курносики", которая прозвучала на Центральном телевидении в 1978-м году в исполнении Валентины Толкуновой.
 
КультураОбществоМоскваЕвгений ЕвтушенкоРоберт Рождественский
 
 
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