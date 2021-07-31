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Ученые предупредили о необратимой катастрофе на Земле
Ученые предупредили о необратимой катастрофе на Земле - РИА Новости, 31.07.2021
Ученые предупредили о необратимой катастрофе на Земле
Изменение климата Земли привело к необратимому ухудшению важнейших показателей планеты, предупредили ученые из Орегонского университета. Об этом пишет Daily... РИА Новости, 31.07.2021
2021-07-31T21:26
2021-07-31T22:49
в мире
глобальное потепление
земля
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Изменение климата Земли привело к необратимому ухудшению важнейших показателей планеты, предупредили ученые из Орегонского университета. Об этом пишет Daily Mail.По словам специалистов, 2020 год стал одним из трех самых жарких за всю историю наблюдений. Количество климатических бедствий на Земле растет: все чаще происходят наводнения, штормы и лесные пожары.Все это в совокупности с ростом уровня углекислого газа превращает планету в "пороховую бочку", считают ученые.И хотя в прошлом году мир из-за эпидемии коронавируса погрузился в глобальный локдаун, который позволил значительно снизить уровень загрязнения воздуха, ситуация с изменением климата не улучшилась.Исследователи призвали человечество объединиться для преодоления природного кризиса, первопричиной которого они считают чрезмерную эксплуатацию планеты человеком.
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в мире, глобальное потепление, земля
21:26 31.07.2021 (обновлено: 22:49 31.07.2021)
 
Ученые предупредили о необратимой катастрофе на Земле

Ученые предупредили о необратимой катастрофе на Земле

© NASAЗемля с борта Международной космической станции
Земля с борта Международной космической станции - РИА Новости, 1920, 31.07.2021
© NASA
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Изменение климата Земли привело к необратимому ухудшению важнейших показателей планеты, предупредили ученые из Орегонского университета. Об этом пишет Daily Mail.
По словам специалистов, 2020 год стал одним из трех самых жарких за всю историю наблюдений. Количество климатических бедствий на Земле растет: все чаще происходят наводнения, штормы и лесные пожары.
Все это в совокупности с ростом уровня углекислого газа превращает планету в "пороховую бочку", считают ученые.
"Появляется все больше свидетельств того, что жизненно важные системы Земли претерпевают кардинальные изменения, это переломный момент. Метаморфозы связаны с коралловыми рифами, тропическими лесами Амазонии и ледяными щитами Западной Антарктики и Гренландии", — говорится в их отчете.
И хотя в прошлом году мир из-за эпидемии коронавируса погрузился в глобальный локдаун, который позволил значительно снизить уровень загрязнения воздуха, ситуация с изменением климата не улучшилась.
Исследователи призвали человечество объединиться для преодоления природного кризиса, первопричиной которого они считают чрезмерную эксплуатацию планеты человеком.
Последствия наводнения в городе Эрфтштадт-Блессем, Германия - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
30 июля, 15:50
Еврокомиссия начала подготовку к глобальной катастрофе
 
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