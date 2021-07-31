https://ria.ru/20210731/katastrofa-1743805481.html

Ученые предупредили о необратимой катастрофе на Земле

Ученые предупредили о необратимой катастрофе на Земле - РИА Новости, 31.07.2021

Ученые предупредили о необратимой катастрофе на Земле

Изменение климата Земли привело к необратимому ухудшению важнейших показателей планеты, предупредили ученые из Орегонского университета. Об этом пишет Daily... РИА Новости, 31.07.2021

2021-07-31T21:26

2021-07-31T21:26

2021-07-31T22:49

в мире

глобальное потепление

земля

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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Изменение климата Земли привело к необратимому ухудшению важнейших показателей планеты, предупредили ученые из Орегонского университета. Об этом пишет Daily Mail.По словам специалистов, 2020 год стал одним из трех самых жарких за всю историю наблюдений. Количество климатических бедствий на Земле растет: все чаще происходят наводнения, штормы и лесные пожары.Все это в совокупности с ростом уровня углекислого газа превращает планету в "пороховую бочку", считают ученые.И хотя в прошлом году мир из-за эпидемии коронавируса погрузился в глобальный локдаун, который позволил значительно снизить уровень загрязнения воздуха, ситуация с изменением климата не улучшилась.Исследователи призвали человечество объединиться для преодоления природного кризиса, первопричиной которого они считают чрезмерную эксплуатацию планеты человеком.

https://ria.ru/20210730/katastrofa-1743645372.html

земля

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в мире, глобальное потепление, земля