https://ria.ru/20210731/kareliya-1743753971.html
В Карелии локализовали все лесные пожары
В Карелии локализовали все лесные пожары - РИА Новости, 31.07.2021
В Карелии локализовали все лесные пожары
Все девять лесных пожаров, действующих в Карелии, локализованы на площади около 12 тысяч гектаров, сообщают республиканские власти. РИА Новости, 31.07.2021
2021-07-31T12:22
2021-07-31T12:22
2021-07-31T12:22
происшествия
республика карелия
муезерский район
суоярвский район
артур парфенчиков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 июл – РИА Новости. Все девять лесных пожаров, действующих в Карелии, локализованы на площади около 12 тысяч гектаров, сообщают республиканские власти."На текущий момент в Карелии действуют 9 лесных пожаров на площади 12015 га в Муезерском, Калевальском, Беломорском, Пряжинском, Суоярвском районах. Все 9 пожаров локализованы", - говорится в сообщении на официальной странице региона в соцсети "ВКонтакте".Накануне глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил об отмене режима ЧС, введенного в республике из-за лесных пожаров. При этом продолжает действовать особый противопожарный режим, установленный в начале июня. Также в период с 30 июля по 2 августа в пяти районах вводятся ограничения на посещение лесов и въезд в них транспорта (это относится к Лоухскому, Калевальскому, Кемскому, Беломорскому и Муезерскому районам).
https://ria.ru/20210731/yakutiya-1743752565.html
республика карелия
муезерский район
суоярвский район
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происшествия, республика карелия, муезерский район, суоярвский район, артур парфенчиков
В Карелии локализовали все лесные пожары
В Карелии на площади около 12 тысяч гектаров локализовали девять лесных пожаров