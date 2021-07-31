Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210731/kareliya-1743753971.html
В Карелии локализовали все лесные пожары
В Карелии локализовали все лесные пожары - РИА Новости, 31.07.2021
В Карелии локализовали все лесные пожары
Все девять лесных пожаров, действующих в Карелии, локализованы на площади около 12 тысяч гектаров, сообщают республиканские власти. РИА Новости, 31.07.2021
2021-07-31T12:22
2021-07-31T12:22
происшествия
республика карелия
муезерский район
суоярвский район
артур парфенчиков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/16/1742414739_0:313:3085:2048_1920x0_80_0_0_50e04bfc5978e6e305b5d729634eb63d.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 июл – РИА Новости. Все девять лесных пожаров, действующих в Карелии, локализованы на площади около 12 тысяч гектаров, сообщают республиканские власти."На текущий момент в Карелии действуют 9 лесных пожаров на площади 12015 га в Муезерском, Калевальском, Беломорском, Пряжинском, Суоярвском районах. Все 9 пожаров локализованы", - говорится в сообщении на официальной странице региона в соцсети "ВКонтакте".Накануне глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил об отмене режима ЧС, введенного в республике из-за лесных пожаров. При этом продолжает действовать особый противопожарный режим, установленный в начале июня. Также в период с 30 июля по 2 августа в пяти районах вводятся ограничения на посещение лесов и въезд в них транспорта (это относится к Лоухскому, Калевальскому, Кемскому, Беломорскому и Муезерскому районам).
https://ria.ru/20210731/yakutiya-1743752565.html
республика карелия
муезерский район
суоярвский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/16/1742414739_354:0:3085:2048_1920x0_80_0_0_174a6f56c50a0ba4b28c729bb64528fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, республика карелия, муезерский район, суоярвский район, артур парфенчиков
12:22 31.07.2021
 
В Карелии локализовали все лесные пожары

В Карелии на площади около 12 тысяч гектаров локализовали девять лесных пожаров

© РИА Новости / Перейти в фотобанкПриродные пожары
Природные пожары - РИА Новости, 1920, 31.07.2021
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 июл – РИА Новости. Все девять лесных пожаров, действующих в Карелии, локализованы на площади около 12 тысяч гектаров, сообщают республиканские власти.
"На текущий момент в Карелии действуют 9 лесных пожаров на площади 12015 га в Муезерском, Калевальском, Беломорском, Пряжинском, Суоярвском районах. Все 9 пожаров локализованы", - говорится в сообщении на официальной странице региона в соцсети "ВКонтакте".
Накануне глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил об отмене режима ЧС, введенного в республике из-за лесных пожаров. При этом продолжает действовать особый противопожарный режим, установленный в начале июня. Также в период с 30 июля по 2 августа в пяти районах вводятся ограничения на посещение лесов и въезд в них транспорта (это относится к Лоухскому, Калевальскому, Кемскому, Беломорскому и Муезерскому районам).
Сотрудник Авиалесоохраны проводит противопожарные мероприятия для препятствия распространению лесных пожаров в Якутии - РИА Новости, 1920, 31.07.2021
12:15
На очаги лесных пожаров в Якутии за сутки сбросили 377 тонн воды
 
ПроисшествияРеспублика КарелияМуезерский районСуоярвский районАртур Парфенчиков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:29На место ЧП с поездом в Калужской области выехал транспортный прокурор
15:24В России предложили создать собственную орбитальную станцию
15:22Под Петербургом частично обрушилась историческая дача Кривдиной
15:22В РАН назвали способ восстановить интеллект после COVID-19
15:22В Якутии остановили действие указа о "свободных от коронавируса" заведениях
15:14Альфа-банк сообщил о сбое при оплате картами
15:07Захарова возмутилась реакцией западных СМИ на участие россиян в Олимпиаде
15:06Грузовик, столкнувшийся с поездом под Калугой, ехал на красный свет
15:04Водителей предупредили о начале "сплошных проверок" на дорогах
15:01СБУ заявила, что получила от Чауса свидетельства его похищения
15:00Глава ЛНР назвал условие урегулирования конфликта в Донбассе
14:56Рогозин сообщил об очистке атмосферы в модуле "Наука"
14:55При столкновении поезда в грузовиком под Калугой пострадали два человека
14:41При опрокидывании судна у крепости Орешек погиб человек
14:37Вирусолог объяснил июльский рекорд смертности от коронавируса в России
14:37В ЛНР прокомментировали украинский закон о национальном сопротивлении
14:36Экс-секретарь СНБО Украины подрался с советником главы офиса Зеленского
14:34В Узбекистане произвели первые партии вакцины "Спутник V"
14:24В МИД оценили диалог России и США в сфере контроля над вооружениями
14:23Глава ЛНР обвинил Киев в попытках возобновить боевые действия в Донбассе
Лента новостейМолния