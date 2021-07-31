https://ria.ru/20210731/inflyatsiya-1743793271.html

Набиуллина: инфляция в России будет долгосрочным явлением

Набиуллина: инфляция в России будет долгосрочным явлением - РИА Новости, 31.07.2021

Набиуллина: инфляция в России будет долгосрочным явлением

Инфляция в России будет долгосрочным явлением, заявила в интервью Financial Times глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 31.07.2021

2021-07-31T18:27

2021-07-31T18:27

2021-07-31T18:34

экономика

владимир путин

центральный банк рф (цб рф)

эльвира набиуллина

россия

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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Инфляция в России будет долгосрочным явлением, заявила в интервью Financial Times глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина.Она напомнила, что устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги происходило и в конце 1990-х, и в 2000-х годах.Набиуллина подчеркнула, что Центральный банк продолжит проводить жесткую кредитно-денежную политику. При этом, по ее словам, такие экстренные меры не должны быть продолжительными: необходимо расширять производство в стране.Председатель Банка России также добавила, что цель регулятора по инфляции в 4% направлена на борьбу с бедностью. Осенью ЦБ рассмотрит вопрос о снижении целевого показателя инфляции до 2 или 3%, подытожила Набиуллина.Ранее президент России Владимир Путин отметил, что быстрое восстановление ключевых секторов экономики страны привело к росту цен, который незначительно вышел за целевые ориентиры. По его словам, правительство и Центральный банк реагируют на инфляцию как на уровне макроэкономических действий, так и отраслевого регулирования.

https://radiosputnik.ria.ru/20210727/inflyatsiya-1743175692.html

россия

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экономика, владимир путин, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина, россия