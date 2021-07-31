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Набиуллина: инфляция в России будет долгосрочным явлением
Набиуллина: инфляция в России будет долгосрочным явлением - РИА Новости, 31.07.2021
Набиуллина: инфляция в России будет долгосрочным явлением
Инфляция в России будет долгосрочным явлением, заявила в интервью Financial Times глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 31.07.2021
2021-07-31T18:27
2021-07-31T18:27
2021-07-31T18:34
экономика
владимир путин
центральный банк рф (цб рф)
эльвира набиуллина
россия
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Инфляция в России будет долгосрочным явлением, заявила в интервью Financial Times глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина.Она напомнила, что устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги происходило и в конце 1990-х, и в 2000-х годах.Набиуллина подчеркнула, что Центральный банк продолжит проводить жесткую кредитно-денежную политику. При этом, по ее словам, такие экстренные меры не должны быть продолжительными: необходимо расширять производство в стране.Председатель Банка России также добавила, что цель регулятора по инфляции в 4% направлена на борьбу с бедностью. Осенью ЦБ рассмотрит вопрос о снижении целевого показателя инфляции до 2 или 3%, подытожила Набиуллина.Ранее президент России Владимир Путин отметил, что быстрое восстановление ключевых секторов экономики страны привело к росту цен, который незначительно вышел за целевые ориентиры. По его словам, правительство и Центральный банк реагируют на инфляцию как на уровне макроэкономических действий, так и отраслевого регулирования.
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экономика, владимир путин, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина, россия
18:27 31.07.2021 (обновлено: 18:34 31.07.2021)
Набиуллина: инфляция в России будет долгосрочным явлением
Глава Центрального банка Набиуллина: инфляция в России будет долгосрочным явлением
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости.
Инфляция в России будет долгосрочным явлением, заявила в интервью Financial Times
глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина.
Она напомнила, что устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги происходило и в конце 1990-х, и в 2000-х годах.
"Наше население жило во время низкого уровня инфляции очень короткие периоды времени. Инфляционные ожидания были более сдержанными, когда условия были стабильнее <...>, но они реагируют на пандемию и рост цен", — отметила глава регулятора.
Набиуллина подчеркнула, что Центральный банк продолжит проводить жесткую кредитно-денежную политику. При этом, по ее словам, такие экстренные меры не должны быть продолжительными: необходимо расширять производство в стране.
Председатель Банка России также добавила, что цель регулятора по инфляции в 4% направлена на борьбу с бедностью. Осенью ЦБ рассмотрит вопрос о снижении целевого показателя инфляции до 2 или 3%, подытожила Набиуллина.
Ранее президент России Владимир Путин отметил, что быстрое восстановление ключевых секторов экономики страны привело к росту цен, который незначительно вышел за целевые ориентиры. По его словам, правительство и Центральный банк реагируют на инфляцию как на уровне макроэкономических действий, так и отраслевого регулирования.