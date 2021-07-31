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При обрушении стены в индийской тюрьме пострадали более 20 заключенных
При обрушении стены в индийской тюрьме пострадали более 20 заключенных - РИА Новости, 31.07.2021
При обрушении стены в индийской тюрьме пострадали более 20 заключенных
По меньшей мере 22 заключенных пострадали в результате обрушения стены барака в тюрьме индийского штата Мадхья-Прадеш, передает агентство PTI со ссылкой на... РИА Новости, 31.07.2021
2021-07-31T10:45
2021-07-31T10:45
в мире
индия
мадхья-прадеш
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. По меньшей мере 22 заключенных пострадали в результате обрушения стены барака в тюрьме индийского штата Мадхья-Прадеш, передает агентство PTI со ссылкой на суперинтенданта местной полиции."Двадцать два заключенных пострадали в результате инцидента", - заявил суперинтендант Манодж Кумар Сингх.Отмечается, что один из заключенных получил серьезные ранения и был госпитализирован. Других пострадавших направили в местную больницу.По мнению полиции, стена могла обрушиться из-за сильных дождей, которые шли в течение последних нескольких дней.
https://ria.ru/20210718/mumbai-1741745658.html
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в мире, индия, мадхья-прадеш
10:45 31.07.2021
 
При обрушении стены в индийской тюрьме пострадали более 20 заключенных

При обрушении стены в тюрьме индийского штата Мадхья-Прадеш пострадали более 20 заключенных

© Flickr / meg and rahulСкорая помощь, Индия
Скорая помощь, Индия - РИА Новости, 1920, 31.07.2021
© Flickr / meg and rahul
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. По меньшей мере 22 заключенных пострадали в результате обрушения стены барака в тюрьме индийского штата Мадхья-Прадеш, передает агентство PTI со ссылкой на суперинтенданта местной полиции.
"Двадцать два заключенных пострадали в результате инцидента", - заявил суперинтендант Манодж Кумар Сингх.
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Отмечается, что один из заключенных получил серьезные ранения и был госпитализирован. Других пострадавших направили в местную больницу.
По мнению полиции, стена могла обрушиться из-за сильных дождей, которые шли в течение последних нескольких дней.
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В миреИндияМадхья-Прадеш
 
 
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