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При обрушении стены в индийской тюрьме пострадали более 20 заключенных
При обрушении стены в индийской тюрьме пострадали более 20 заключенных - РИА Новости, 31.07.2021
При обрушении стены в индийской тюрьме пострадали более 20 заключенных
По меньшей мере 22 заключенных пострадали в результате обрушения стены барака в тюрьме индийского штата Мадхья-Прадеш, передает агентство PTI со ссылкой на... РИА Новости, 31.07.2021
2021-07-31T10:45
2021-07-31T10:45
2021-07-31T10:45
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мадхья-прадеш
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. По меньшей мере 22 заключенных пострадали в результате обрушения стены барака в тюрьме индийского штата Мадхья-Прадеш, передает агентство PTI со ссылкой на суперинтенданта местной полиции."Двадцать два заключенных пострадали в результате инцидента", - заявил суперинтендант Манодж Кумар Сингх.Отмечается, что один из заключенных получил серьезные ранения и был госпитализирован. Других пострадавших направили в местную больницу.По мнению полиции, стена могла обрушиться из-за сильных дождей, которые шли в течение последних нескольких дней.
https://ria.ru/20210718/mumbai-1741745658.html
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в мире, индия, мадхья-прадеш
При обрушении стены в индийской тюрьме пострадали более 20 заключенных
При обрушении стены в тюрьме индийского штата Мадхья-Прадеш пострадали более 20 заключенных