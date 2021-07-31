https://ria.ru/20210731/indiya-1743742027.html

При обрушении стены в индийской тюрьме пострадали более 20 заключенных

При обрушении стены в индийской тюрьме пострадали более 20 заключенных - РИА Новости, 31.07.2021

При обрушении стены в индийской тюрьме пострадали более 20 заключенных

По меньшей мере 22 заключенных пострадали в результате обрушения стены барака в тюрьме индийского штата Мадхья-Прадеш, передает агентство PTI со ссылкой на... РИА Новости, 31.07.2021

2021-07-31T10:45

2021-07-31T10:45

2021-07-31T10:45

в мире

индия

мадхья-прадеш

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. По меньшей мере 22 заключенных пострадали в результате обрушения стены барака в тюрьме индийского штата Мадхья-Прадеш, передает агентство PTI со ссылкой на суперинтенданта местной полиции."Двадцать два заключенных пострадали в результате инцидента", - заявил суперинтендант Манодж Кумар Сингх.Отмечается, что один из заключенных получил серьезные ранения и был госпитализирован. Других пострадавших направили в местную больницу.По мнению полиции, стена могла обрушиться из-за сильных дождей, которые шли в течение последних нескольких дней.

https://ria.ru/20210718/mumbai-1741745658.html

https://ria.ru/20210608/obrushenie-1736095626.html

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мадхья-прадеш

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в мире, индия, мадхья-прадеш