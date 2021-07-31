21:34 31.07.2021 (обновлено: 00:02 01.08.2021)
В Курганской епархии объяснили слова депутата Госдумы о "храмах-сараях"
Представитель митрополита Даниила Насонов: выражение депутата о "храмах-сараях" вырвали из контекста
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Выражение депутата Госдумы Александра Ильтякова, который сравнил православные храмы с сараями, неудачное, но вырвано из контекста, заявил РИА Новости пресс-секретарь митрополита Курганского и Белозерского Даниила Михаил Насонов.
Ранее в интернете появилось видео, на котором Ильтяков во время встречи с избирателями в Курганской области в ответ на реплику священника РПЦ сравнил православные храмы с сараями.
"Александр Владимирович Ильтяков — человек православный и воцерковленный, который исповедуется и причащается Христовых тайн. В Курганской области при поддержке его предприятия было построено несколько красивейших храмов. Высказывание про "сарай", конечно, неудачное, сказано было в эмоциональном запале. Но контекст фразы был в другом: зачем в селе строить храм, если в него не будут ходить местные жители", — сказал Насонов.
Говоря о предложении депутата подписать с жителями специальные соглашения "о долголетии", пресс-секретарь отметил, что это личная инициатива депутата. "Владыка (митрополит Даниил. — Прим. ред.) о ней знает. А с предложением не курить, не злоупотреблять алкоголем, не использовать матерную речь и заниматься спортом согласен каждый христианин", — заключил представитель епархии.
Александр Ильтяков — депутат Госдумы с 2011 года, представляет партию "Единая Россия", в нынешнем созыве — член комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений. В 2021 году избран секретарем Курганского регионального отделения ЕР.