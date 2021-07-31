https://ria.ru/20210731/iltyakov-1743805985.html

В Курганской епархии объяснили слова депутата Госдумы о "храмах-сараях"

В Курганской епархии объяснили слова депутата Госдумы о "храмах-сараях" - РИА Новости, 01.08.2021

В Курганской епархии объяснили слова депутата Госдумы о "храмах-сараях"

Выражение депутата Госдумы Александра Ильтякова, который сравнил православные храмы с сараями, неудачное, но вырвано из контекста, заявил РИА Новости... РИА Новости, 01.08.2021

2021-07-31T21:34

2021-07-31T21:34

2021-08-01T00:02

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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Выражение депутата Госдумы Александра Ильтякова, который сравнил православные храмы с сараями, неудачное, но вырвано из контекста, заявил РИА Новости пресс-секретарь митрополита Курганского и Белозерского Даниила Михаил Насонов.Ранее в интернете появилось видео, на котором Ильтяков во время встречи с избирателями в Курганской области в ответ на реплику священника РПЦ сравнил православные храмы с сараями.Говоря о предложении депутата подписать с жителями специальные соглашения "о долголетии", пресс-секретарь отметил, что это личная инициатива депутата. "Владыка (митрополит Даниил. — Прим. ред.) о ней знает. А с предложением не курить, не злоупотреблять алкоголем, не использовать матерную речь и заниматься спортом согласен каждый христианин", — заключил представитель епархии.Александр Ильтяков — депутат Госдумы с 2011 года, представляет партию "Единая Россия", в нынешнем созыве — член комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений. В 2021 году избран секретарем Курганского регионального отделения ЕР.

https://ria.ru/20210730/transport-1743644740.html

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курганская область, единая россия, госдума рф, русская православная церковь, религия