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В Греции освободили террориста, убившего журналиста Бакоянниса
В Греции освободили террориста, убившего журналиста Бакоянниса - РИА Новости, 31.07.2021
В Греции освободили террориста, убившего журналиста Бакоянниса
В Греции на свободу вышел член террористической организации "17 ноября" Ираклис Костарис, убивший известного журналиста и политика Павлоса Бакоянниса и... РИА Новости, 31.07.2021
2021-07-31T09:02
2021-07-31T09:02
в мире
сша
афины
греция
мид греции‎
христодулос ксирос
кириакос мицотакис
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АФИНЫ, 31 июл - РИА Новости. В Греции на свободу вышел член террористической организации "17 ноября" Ираклис Костарис, убивший известного журналиста и политика Павлоса Бакоянниса и осужденный на пожизненное заключение и 23 года тюрьмы, сообщает издание "Прото тема".Бакояннис был женат на Доре Бакоянни, дочери бывшего премьера Константинаса Мицотакиса. Его сын Костас Бакояннис сейчас является мэром Афин. Журналист и политик был застрелен возле своего офиса в сентябре 1989 года.Его убийца, имевший подпольные клички "Харис" и "Такис", был арестован в 2002 году и осужден на пожизненное заключение и 23 года тюрьмы. Среди многих обвинений были также грабеж и участие в террористической организации.По закону, осужденные на пожизненное заключение имеют право на освобождение после 19 лет заключения.В последние годы Костарис получал предусмотренные законом пятидневные отпуска из тюрьмы, а также учебные отпуска, так как изучал информатику. Он был освобожден в четверг, 29 июля, с рядом условий.Как пишет "Прото тема", ожидается, что ходатайства об освобождении подадут все члены "17 ноября", которые остаются под стражей в тюрьме Коридаллосе, за исключением Христодулоса Ксироса, который не вернулся в тюрьму из отпуска и был арестован несколько месяцев спустя.Согласно информации, готовят подачу такого заявления Димитрис Куфонтинас, Саввас Ксирос, Александрос Йотопулос и Василис Цортзатос.Главарь и главный палач организации Димитрис Куфонтинас был осуждён на 11 пожизненных сроков. Отставной профессор Александрос Йотопулос, которого считают организаторов "17 ноября" и одним из главарей, был осужден на 25 пожизненных сроков, однако затем апелляционный суд снизил ему наказание до 17 пожизненных сроков и 25 лет тюрьмы. Саввас Ксирос был осужден на 5 пожизненных сроков и 25 лет тюрьмы за участие в пяти убийствах, ограблениях, взрывах и участие в преступной организации. Взрыв бомбы в руках Ксироса позволил выйти на след организации и арестовать всех ее членов."Революционная организация 17 ноября" действовала в Греции в 1975–2002 годах. На ее счету взрывы, ограбления, убийства 23 американских, британских и турецких дипломатов и военных, греческих политиков и бизнесменов. По делу были осуждены 14 человек.Среди жертв террористической организации был греческий журналист и политик Павлос Бакояннис – отец нынешнего мэра Афин, муж возглавлявшей МИД Греции Доры Бакоянни, родной сестры нынешнего премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса.В США организация "17 ноября" была внесена в список террористических организаций еще в 1997 году и остается в нем, несмотря на заверения греческого правительства, что она ликвидирована.Часть членов организации уже вышла досрочно из тюрьмы.
https://ria.ru/20210623/bortnikov-1738186315.html
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в мире, сша, афины, греция, мид греции‎, христодулос ксирос, кириакос мицотакис
09:02 31.07.2021
 
В Греции освободили террориста, убившего журналиста Бакоянниса

"Прото тема": в Греции освободили террориста, убившего журналиста Павлоса Бакоянниса

© РИА Новости / Костис Нтантамис / Перейти в фотобанкАвтомобиль полиции Греции
Автомобиль полиции Греции - РИА Новости, 1920, 31.07.2021
© РИА Новости / Костис Нтантамис
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АФИНЫ, 31 июл - РИА Новости. В Греции на свободу вышел член террористической организации "17 ноября" Ираклис Костарис, убивший известного журналиста и политика Павлоса Бакоянниса и осужденный на пожизненное заключение и 23 года тюрьмы, сообщает издание "Прото тема".
Бакояннис был женат на Доре Бакоянни, дочери бывшего премьера Константинаса Мицотакиса. Его сын Костас Бакояннис сейчас является мэром Афин. Журналист и политик был застрелен возле своего офиса в сентябре 1989 года.
Его убийца, имевший подпольные клички "Харис" и "Такис", был арестован в 2002 году и осужден на пожизненное заключение и 23 года тюрьмы. Среди многих обвинений были также грабеж и участие в террористической организации.
По закону, осужденные на пожизненное заключение имеют право на освобождение после 19 лет заключения.
В последние годы Костарис получал предусмотренные законом пятидневные отпуска из тюрьмы, а также учебные отпуска, так как изучал информатику. Он был освобожден в четверг, 29 июля, с рядом условий.
Как пишет "Прото тема", ожидается, что ходатайства об освобождении подадут все члены "17 ноября", которые остаются под стражей в тюрьме Коридаллосе, за исключением Христодулоса Ксироса, который не вернулся в тюрьму из отпуска и был арестован несколько месяцев спустя.
Согласно информации, готовят подачу такого заявления Димитрис Куфонтинас, Саввас Ксирос, Александрос Йотопулос и Василис Цортзатос.
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Главарь и главный палач организации Димитрис Куфонтинас был осуждён на 11 пожизненных сроков. Отставной профессор Александрос Йотопулос, которого считают организаторов "17 ноября" и одним из главарей, был осужден на 25 пожизненных сроков, однако затем апелляционный суд снизил ему наказание до 17 пожизненных сроков и 25 лет тюрьмы. Саввас Ксирос был осужден на 5 пожизненных сроков и 25 лет тюрьмы за участие в пяти убийствах, ограблениях, взрывах и участие в преступной организации. Взрыв бомбы в руках Ксироса позволил выйти на след организации и арестовать всех ее членов.
"Революционная организация 17 ноября" действовала в Греции в 1975–2002 годах. На ее счету взрывы, ограбления, убийства 23 американских, британских и турецких дипломатов и военных, греческих политиков и бизнесменов. По делу были осуждены 14 человек.
Среди жертв террористической организации был греческий журналист и политик Павлос Бакояннис – отец нынешнего мэра Афин, муж возглавлявшей МИД Греции Доры Бакоянни, родной сестры нынешнего премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса.
В США организация "17 ноября" была внесена в список террористических организаций еще в 1997 году и остается в нем, несмотря на заверения греческого правительства, что она ликвидирована.
Часть членов организации уже вышла досрочно из тюрьмы.
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В миреСШААфиныГрецияМИД Греции‎Христодулос КсиросКириакос Мицотакис
 
 
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