https://ria.ru/20210731/gretsiya-1743731600.html

В Греции освободили террориста, убившего журналиста Бакоянниса

В Греции освободили террориста, убившего журналиста Бакоянниса - РИА Новости, 31.07.2021

В Греции освободили террориста, убившего журналиста Бакоянниса

В Греции на свободу вышел член террористической организации "17 ноября" Ираклис Костарис, убивший известного журналиста и политика Павлоса Бакоянниса и... РИА Новости, 31.07.2021

2021-07-31T09:02

2021-07-31T09:02

2021-07-31T09:02

в мире

сша

афины

греция

мид греции‎

христодулос ксирос

кириакос мицотакис

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1d/1739010541_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_fe8b237a4f2664643f40fe6ca59b7a62.jpg

АФИНЫ, 31 июл - РИА Новости. В Греции на свободу вышел член террористической организации "17 ноября" Ираклис Костарис, убивший известного журналиста и политика Павлоса Бакоянниса и осужденный на пожизненное заключение и 23 года тюрьмы, сообщает издание "Прото тема".Бакояннис был женат на Доре Бакоянни, дочери бывшего премьера Константинаса Мицотакиса. Его сын Костас Бакояннис сейчас является мэром Афин. Журналист и политик был застрелен возле своего офиса в сентябре 1989 года.Его убийца, имевший подпольные клички "Харис" и "Такис", был арестован в 2002 году и осужден на пожизненное заключение и 23 года тюрьмы. Среди многих обвинений были также грабеж и участие в террористической организации.По закону, осужденные на пожизненное заключение имеют право на освобождение после 19 лет заключения.В последние годы Костарис получал предусмотренные законом пятидневные отпуска из тюрьмы, а также учебные отпуска, так как изучал информатику. Он был освобожден в четверг, 29 июля, с рядом условий.Как пишет "Прото тема", ожидается, что ходатайства об освобождении подадут все члены "17 ноября", которые остаются под стражей в тюрьме Коридаллосе, за исключением Христодулоса Ксироса, который не вернулся в тюрьму из отпуска и был арестован несколько месяцев спустя.Согласно информации, готовят подачу такого заявления Димитрис Куфонтинас, Саввас Ксирос, Александрос Йотопулос и Василис Цортзатос.Главарь и главный палач организации Димитрис Куфонтинас был осуждён на 11 пожизненных сроков. Отставной профессор Александрос Йотопулос, которого считают организаторов "17 ноября" и одним из главарей, был осужден на 25 пожизненных сроков, однако затем апелляционный суд снизил ему наказание до 17 пожизненных сроков и 25 лет тюрьмы. Саввас Ксирос был осужден на 5 пожизненных сроков и 25 лет тюрьмы за участие в пяти убийствах, ограблениях, взрывах и участие в преступной организации. Взрыв бомбы в руках Ксироса позволил выйти на след организации и арестовать всех ее членов."Революционная организация 17 ноября" действовала в Греции в 1975–2002 годах. На ее счету взрывы, ограбления, убийства 23 американских, британских и турецких дипломатов и военных, греческих политиков и бизнесменов. По делу были осуждены 14 человек.Среди жертв террористической организации был греческий журналист и политик Павлос Бакояннис – отец нынешнего мэра Афин, муж возглавлявшей МИД Греции Доры Бакоянни, родной сестры нынешнего премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса.В США организация "17 ноября" была внесена в список террористических организаций еще в 1997 году и остается в нем, несмотря на заверения греческого правительства, что она ликвидирована.Часть членов организации уже вышла досрочно из тюрьмы.

https://ria.ru/20210623/bortnikov-1738186315.html

https://ria.ru/20210727/atlanta-1743171186.html

сша

афины

греция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, афины, греция, мид греции‎, христодулос ксирос, кириакос мицотакис