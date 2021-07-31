https://ria.ru/20210731/gorbachev-1743734571.html

Тема сокращения вооружений не закрыта, заявил Горбачев

Тема сокращения вооружений не закрыта, заявил Горбачев - РИА Новости, 31.07.2021

Тема сокращения вооружений не закрыта, заявил Горбачев

России и США необходимо договариваться о более низких уровнях ядерных вооружений, тогда к этим переговорам можно будет подключить другие ядерные державы,... РИА Новости, 31.07.2021

2021-07-31T09:33

2021-07-31T09:33

2021-07-31T09:33

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. России и США необходимо договариваться о более низких уровнях ядерных вооружений, тогда к этим переговорам можно будет подключить другие ядерные державы, включая Китай, Британию, Францию, и уже всем вместе добиваться полной ликвидации ядерного оружия, заявил РИА Новости экс-президент СССР Михаил Горбачёв.Ровно 30 лет назад Россия и США заключили Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-1). Документ был подписан 31 июля 1991 года в ходе встречи Горбачева и президента США Джорджа Буша-старшего в Москве.В годовщину подписания договора бывший советский лидер отметил, что сейчас тема сокращения стратегических наступательных вооружений не закрыта, и выразил надежду на то, что начавшиеся российско-американские переговоры о стратегической стабильности никто не будет затягивать.Между РФ и США сейчас действует соглашение СНВ-3, которое ограничивает число развернутых ядерных боезарядов до 1550 у каждой стороны, но ядерные боеголовки на вооружении союзников Вашингтона договор не ограничивает. Администрация Дональда Трампа предлагала привлечь к российско-американским переговорам о стратегической стабильности Китай, но в Пекине заявили, что не заинтересованы в этом.В Женеве 28 июля прошли консультации России и США по стратегической стабильности. Встреча прошла в развитие договоренностей президентов двух стран начать комплексный диалог по тематике стратегической стабильности. Российскую межведомственную делегацию возглавлял замглавы МИД РФ Сергей Рябков, американскую - первая замгоссекретаря Уэнди Шерман. По итогам госдеп США сообщил, что прошедшие консультации были профессиональными и содержательными. Стороны договорились в конце сентября вновь встретиться для обсуждения стратегической стабильности, а до этого времени также запланированы неформальные консультации.Как сообщал Рябков, Россия и США пока не договорились о том, что на переговорах по стратегической стабильности будут обсуждаться оборонительные и наступательные вооружения в ядерном и неядерном оснащении. Что касается вероятности присоединения КНР к этим переговорам, замглавы МИД РФ сейчас оценил ее как минимальную. По его словам, китайская сторона считает, что РФ и США являются обладателями самого крупного арсенала ядерного оружия, и поэтому ставить сейчас вопрос о подключении Китая к этим усилиям неправомерно. Рябков подчеркнул, что Россия с уважением относится к этой позиции КНР. Кроме того, он отметил и полную неготовность ближайших ядерных союзников США - Франции и Великобритании - подключаться к этим переговорам. Напротив, в последнее время были тревожные элементы в позиции Лондона, который смотрит скорее в сторону наращивания своего ядерного потенциала, а не его замораживания и тем более сокращения, указал Рябков.

https://ria.ru/20210731/gorbachev-1743733356.html

https://ria.ru/20210730/dogovor-1742368224.html

сша

франция

россия

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в мире, сша, франция, михаил горбачев, джордж буш (младший), дональд трамп, россия