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Тема сокращения вооружений не закрыта, заявил Горбачев
Тема сокращения вооружений не закрыта, заявил Горбачев - РИА Новости, 31.07.2021
Тема сокращения вооружений не закрыта, заявил Горбачев
России и США необходимо договариваться о более низких уровнях ядерных вооружений, тогда к этим переговорам можно будет подключить другие ядерные державы,... РИА Новости, 31.07.2021
2021-07-31T09:33
2021-07-31T09:33
в мире
сша
франция
михаил горбачев
джордж буш (младший)
дональд трамп
россия
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. России и США необходимо договариваться о более низких уровнях ядерных вооружений, тогда к этим переговорам можно будет подключить другие ядерные державы, включая Китай, Британию, Францию, и уже всем вместе добиваться полной ликвидации ядерного оружия, заявил РИА Новости экс-президент СССР Михаил Горбачёв.Ровно 30 лет назад Россия и США заключили Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-1). Документ был подписан 31 июля 1991 года в ходе встречи Горбачева и президента США Джорджа Буша-старшего в Москве.В годовщину подписания договора бывший советский лидер отметил, что сейчас тема сокращения стратегических наступательных вооружений не закрыта, и выразил надежду на то, что начавшиеся российско-американские переговоры о стратегической стабильности никто не будет затягивать.Между РФ и США сейчас действует соглашение СНВ-3, которое ограничивает число развернутых ядерных боезарядов до 1550 у каждой стороны, но ядерные боеголовки на вооружении союзников Вашингтона договор не ограничивает. Администрация Дональда Трампа предлагала привлечь к российско-американским переговорам о стратегической стабильности Китай, но в Пекине заявили, что не заинтересованы в этом.В Женеве 28 июля прошли консультации России и США по стратегической стабильности. Встреча прошла в развитие договоренностей президентов двух стран начать комплексный диалог по тематике стратегической стабильности. Российскую межведомственную делегацию возглавлял замглавы МИД РФ Сергей Рябков, американскую - первая замгоссекретаря Уэнди Шерман. По итогам госдеп США сообщил, что прошедшие консультации были профессиональными и содержательными. Стороны договорились в конце сентября вновь встретиться для обсуждения стратегической стабильности, а до этого времени также запланированы неформальные консультации.Как сообщал Рябков, Россия и США пока не договорились о том, что на переговорах по стратегической стабильности будут обсуждаться оборонительные и наступательные вооружения в ядерном и неядерном оснащении. Что касается вероятности присоединения КНР к этим переговорам, замглавы МИД РФ сейчас оценил ее как минимальную. По его словам, китайская сторона считает, что РФ и США являются обладателями самого крупного арсенала ядерного оружия, и поэтому ставить сейчас вопрос о подключении Китая к этим усилиям неправомерно. Рябков подчеркнул, что Россия с уважением относится к этой позиции КНР. Кроме того, он отметил и полную неготовность ближайших ядерных союзников США - Франции и Великобритании - подключаться к этим переговорам. Напротив, в последнее время были тревожные элементы в позиции Лондона, который смотрит скорее в сторону наращивания своего ядерного потенциала, а не его замораживания и тем более сокращения, указал Рябков.
https://ria.ru/20210731/gorbachev-1743733356.html
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в мире, сша, франция, михаил горбачев, джордж буш (младший), дональд трамп, россия
09:33 31.07.2021
 
Тема сокращения вооружений не закрыта, заявил Горбачев

Экс-президент СССР Горбачев: России и США надо говорить о более низких уровнях ядерных вооружений

© РИА Новости / Юрий СомовСовместная пресс-конференция Председателя Верховного Совета СССР Михаила Горбачева и президента США Джорджа Буша
Совместная пресс-конференция Председателя Верховного Совета СССР Михаила Горбачева и президента США Джорджа Буша - РИА Новости, 1920, 31.07.2021
© РИА Новости / Юрий Сомов
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. России и США необходимо договариваться о более низких уровнях ядерных вооружений, тогда к этим переговорам можно будет подключить другие ядерные державы, включая Китай, Британию, Францию, и уже всем вместе добиваться полной ликвидации ядерного оружия, заявил РИА Новости экс-президент СССР Михаил Горбачёв.
Ровно 30 лет назад Россия и США заключили Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-1). Документ был подписан 31 июля 1991 года в ходе встречи Горбачева и президента США Джорджа Буша-старшего в Москве.
Экс-президент СССР Михаил Горбачев - РИА Новости, 1920, 31.07.2021
09:23
Горбачев надеется, что переговоры по стратстабильности не будут затягивать
В годовщину подписания договора бывший советский лидер отметил, что сейчас тема сокращения стратегических наступательных вооружений не закрыта, и выразил надежду на то, что начавшиеся российско-американские переговоры о стратегической стабильности никто не будет затягивать.
"Но одной стабильности недостаточно. Надо договариваться о более низких уровнях ядерных вооружений. Тогда можно будет подтянуть и другие страны, у которых есть ядерное оружие, — Китай, Великобританию, Францию, остальных. И уже вместе идти к окончательной цели — ликвидации ядерного оружия. Я много раз говорил и повторяю: иной цели быть не может. Потому что ядерная война недопустима", - заявил Горбачёв.
Между РФ и США сейчас действует соглашение СНВ-3, которое ограничивает число развернутых ядерных боезарядов до 1550 у каждой стороны, но ядерные боеголовки на вооружении союзников Вашингтона договор не ограничивает. Администрация Дональда Трампа предлагала привлечь к российско-американским переговорам о стратегической стабильности Китай, но в Пекине заявили, что не заинтересованы в этом.
В Женеве 28 июля прошли консультации России и США по стратегической стабильности. Встреча прошла в развитие договоренностей президентов двух стран начать комплексный диалог по тематике стратегической стабильности. Российскую межведомственную делегацию возглавлял замглавы МИД РФ Сергей Рябков, американскую - первая замгоссекретаря Уэнди Шерман. По итогам госдеп США сообщил, что прошедшие консультации были профессиональными и содержательными. Стороны договорились в конце сентября вновь встретиться для обсуждения стратегической стабильности, а до этого времени также запланированы неформальные консультации.
Как сообщал Рябков, Россия и США пока не договорились о том, что на переговорах по стратегической стабильности будут обсуждаться оборонительные и наступательные вооружения в ядерном и неядерном оснащении. Что касается вероятности присоединения КНР к этим переговорам, замглавы МИД РФ сейчас оценил ее как минимальную. По его словам, китайская сторона считает, что РФ и США являются обладателями самого крупного арсенала ядерного оружия, и поэтому ставить сейчас вопрос о подключении Китая к этим усилиям неправомерно. Рябков подчеркнул, что Россия с уважением относится к этой позиции КНР. Кроме того, он отметил и полную неготовность ближайших ядерных союзников США - Франции и Великобритании - подключаться к этим переговорам. Напротив, в последнее время были тревожные элементы в позиции Лондона, который смотрит скорее в сторону наращивания своего ядерного потенциала, а не его замораживания и тем более сокращения, указал Рябков.
Президент США Джордж Буш и Генеральный секретарь Коммунистической партии Советского Союза Михаил Горбачев после подписания Соглашения СНВ-1 о взаимном устранении стратегическое ядерное оружие двух стран - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
Вчера, 10:00
СНВ-1: договор на все времена
 
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