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Горбачев надеется, что переговоры по стратстабильности не будут затягивать
Горбачев надеется, что переговоры по стратстабильности не будут затягивать - РИА Новости, 31.07.2021
Горбачев надеется, что переговоры по стратстабильности не будут затягивать
Экс-президент СССР Михаил Горбачёв рассчитывает, что начавшиеся сейчас российско-американские переговоры по стратегической стабильности ни одна из сторон не... РИА Новости, 31.07.2021
2021-07-31T09:23
2021-07-31T09:23
в мире
сша
михаил горбачев
сергей рябков
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россия
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Экс-президент СССР Михаил Горбачёв рассчитывает, что начавшиеся сейчас российско-американские переговоры по стратегической стабильности ни одна из сторон не будет затягивать.Первый договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-1) был подписан 31 июля 1991 года в ходе встречи Горбачева с президентом США Джорджем Бушем-старшим в Москве."Тридцать лет СНВ-1 — очень хороший юбилей. Всех можно с ним поздравить. И в этот день я хочу сказать: сокращение стратегических наступательных вооружений остается важнейшей темой", - заявил Горбачёв РИА Новости в годовщину подписания документа.Он подчеркнул, что сейчас эта тема не закрыта.В Женеве 28 июля прошли консультации России и США по стратегической стабильности. Встреча прошла в развитие договоренностей президентов двух стран начать комплексный диалог по тематике стратегической стабильности. Российскую межведомственную делегацию возглавлял замглавы МИД РФ Сергей Рябков, американскую - первая замгоссекретаря Уэнди Шерман. По итогам госдеп США сообщил, что прошедшие консультации были профессиональными и содержательными. Стороны договорились в конце сентября вновь встретиться для обсуждения стратегической стабильности, а до этого времени также запланированы неформальные консультации.
https://ria.ru/20210731/bolshayasdelka-1743678867.html
https://ria.ru/20210730/dogovor-1742368224.html
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в мире, сша, михаил горбачев, сергей рябков, джордж буш (младший), россия
09:23 31.07.2021
 
Горбачев надеется, что переговоры по стратстабильности не будут затягивать

Экс-президент СССР Горбачев: надеюсь, что Россия и США не затянут переговоры по стратстабильности

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЭкс-президент СССР Михаил Горбачев
Экс-президент СССР Михаил Горбачев - РИА Новости, 1920, 31.07.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Экс-президент СССР Михаил Горбачёв рассчитывает, что начавшиеся сейчас российско-американские переговоры по стратегической стабильности ни одна из сторон не будет затягивать.
Первый договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-1) был подписан 31 июля 1991 года в ходе встречи Горбачева с президентом США Джорджем Бушем-старшим в Москве.
Программирование - РИА Новости, 1920, 31.07.2021
08:00
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"Тридцать лет СНВ-1 — очень хороший юбилей. Всех можно с ним поздравить. И в этот день я хочу сказать: сокращение стратегических наступательных вооружений остается важнейшей темой", - заявил Горбачёв РИА Новости в годовщину подписания документа.
Он подчеркнул, что сейчас эта тема не закрыта.
"Хорошо, что начались наконец переговоры о стратегической стабильности, как договорились президенты. Надеюсь, что их никто не будет затягивать", - сказал бывший советский лидер.
В Женеве 28 июля прошли консультации России и США по стратегической стабильности. Встреча прошла в развитие договоренностей президентов двух стран начать комплексный диалог по тематике стратегической стабильности. Российскую межведомственную делегацию возглавлял замглавы МИД РФ Сергей Рябков, американскую - первая замгоссекретаря Уэнди Шерман. По итогам госдеп США сообщил, что прошедшие консультации были профессиональными и содержательными. Стороны договорились в конце сентября вновь встретиться для обсуждения стратегической стабильности, а до этого времени также запланированы неформальные консультации.
Президент США Джордж Буш и Генеральный секретарь Коммунистической партии Советского Союза Михаил Горбачев после подписания Соглашения СНВ-1 о взаимном устранении стратегическое ядерное оружие двух стран - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
Вчера, 10:00
СНВ-1: договор на все времена
 
В миреСШАМихаил ГорбачевСергей РябковДжордж Буш (младший)Россия
 
 
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