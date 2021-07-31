Горбачев надеется, что переговоры по стратстабильности не будут затягивать
Экс-президент СССР Горбачев: надеюсь, что Россия и США не затянут переговоры по стратстабильности
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Экс-президент СССР Михаил Горбачёв рассчитывает, что начавшиеся сейчас российско-американские переговоры по стратегической стабильности ни одна из сторон не будет затягивать.
Первый договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-1) был подписан 31 июля 1991 года в ходе встречи Горбачева с президентом США Джорджем Бушем-старшим в Москве.
"Тридцать лет СНВ-1 — очень хороший юбилей. Всех можно с ним поздравить. И в этот день я хочу сказать: сокращение стратегических наступательных вооружений остается важнейшей темой", - заявил Горбачёв РИА Новости в годовщину подписания документа.
Он подчеркнул, что сейчас эта тема не закрыта.
"Хорошо, что начались наконец переговоры о стратегической стабильности, как договорились президенты. Надеюсь, что их никто не будет затягивать", - сказал бывший советский лидер.
В Женеве 28 июля прошли консультации России и США по стратегической стабильности. Встреча прошла в развитие договоренностей президентов двух стран начать комплексный диалог по тематике стратегической стабильности. Российскую межведомственную делегацию возглавлял замглавы МИД РФ Сергей Рябков, американскую - первая замгоссекретаря Уэнди Шерман. По итогам госдеп США сообщил, что прошедшие консультации были профессиональными и содержательными. Стороны договорились в конце сентября вновь встретиться для обсуждения стратегической стабильности, а до этого времени также запланированы неформальные консультации.
Вчера, 10:00СНВ-1: договор на все времена