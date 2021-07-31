https://ria.ru/20210731/gorbachev-1743733356.html

Горбачев надеется, что переговоры по стратстабильности не будут затягивать

Горбачев надеется, что переговоры по стратстабильности не будут затягивать - РИА Новости, 31.07.2021

Горбачев надеется, что переговоры по стратстабильности не будут затягивать

Экс-президент СССР Михаил Горбачёв рассчитывает, что начавшиеся сейчас российско-американские переговоры по стратегической стабильности ни одна из сторон не... РИА Новости, 31.07.2021

2021-07-31T09:23

2021-07-31T09:23

2021-07-31T09:23

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Экс-президент СССР Михаил Горбачёв рассчитывает, что начавшиеся сейчас российско-американские переговоры по стратегической стабильности ни одна из сторон не будет затягивать.Первый договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-1) был подписан 31 июля 1991 года в ходе встречи Горбачева с президентом США Джорджем Бушем-старшим в Москве."Тридцать лет СНВ-1 — очень хороший юбилей. Всех можно с ним поздравить. И в этот день я хочу сказать: сокращение стратегических наступательных вооружений остается важнейшей темой", - заявил Горбачёв РИА Новости в годовщину подписания документа.Он подчеркнул, что сейчас эта тема не закрыта.В Женеве 28 июля прошли консультации России и США по стратегической стабильности. Встреча прошла в развитие договоренностей президентов двух стран начать комплексный диалог по тематике стратегической стабильности. Российскую межведомственную делегацию возглавлял замглавы МИД РФ Сергей Рябков, американскую - первая замгоссекретаря Уэнди Шерман. По итогам госдеп США сообщил, что прошедшие консультации были профессиональными и содержательными. Стороны договорились в конце сентября вновь встретиться для обсуждения стратегической стабильности, а до этого времени также запланированы неформальные консультации.

https://ria.ru/20210731/bolshayasdelka-1743678867.html

https://ria.ru/20210730/dogovor-1742368224.html

сша

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в мире, сша, михаил горбачев, сергей рябков, джордж буш (младший), россия